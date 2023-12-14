  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Юлия Трепалина
146

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

4.7

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
играющая кошка
© Getty

Игры с бросанием игрушек и других предметов питомцам широко практикуют собаководы. Описаний такого поведения у кошек в научной литературе немного. Тем не менее, онлайн-опрос среди владельцев котов и кошек, проведенный психологами из Университета Сассекса и Нортумбрийского университета (оба — в Великобритании), показал, что и среди них — это довольно распространенное поведение. Ученые узнали о некоторых особенностях кошачьих игр с принесением предметов, а также выяснили, какие породы чаще так играют. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.

В ходе опроса 924 владельца кошек сообщили, что их питомцам (1154 животных, принадлежащих им в настоящем или прошлом) свойственно играть, принося предметы. Подавляющее большинство кошек (94%) специально не обучали такой игре, и многие (61%) стали впервые приносить предметы, когда были котятами в возрасте менее года.

Некоторые респонденты допустили, что их питомцы подсмотрели такое поведение у другого животного. Однако только 23% кошек жили с собакой или другим своим сородичем, которые приносили предметы и у кого они могли бы этому научиться. Среди 160 чистокровных кошек, чьи хозяева участвовали в опросе, с принесением предметов чаще всего играли представители сиамской породы (всего 36 кошек). На втором месте — бенгальские кошки (16 животных), а на третьем — рэгдоллы (12).

Опрос показал, что более половины кошек играли таким образом до десяти раз в месяц, а во время последнего эпизода приносили предметы хозяевам до пяти раз. Кошки начинали и заканчивали подобные игры чаще, чем их владельцы. Кроме того, животные чаще и дольше приносили предметы, когда сами инициировали действия. По мнению авторов, это говорит о том, что игру в «принеси предмет» с хозяевами, как правило, контролируют кошки.

Кроме того, исследователи выяснили, что кошки проявляют индивидуальные предпочтения при выборе предметов и членов семьи, с которыми играть в «брось — принеси». В работе перечислено более десяти видов объектов, которые животные использовали для подобных игр. В большинстве случаев — это игрушки или какой-то сферический предмет. Также кошки часто играли с чем-то найденным в доме, например, с резинками для волос, крышками от бутылок или случайно оброненными людьми вещами, вроде скомканной бумаги или одежды. Местами же для игр обычно становились спальные комнаты и лестницы.

В заключении авторы отметили, что владельцы кошек, которые больше восприимчивы к попыткам любимцев начать игру, могут иметь с ними более крепкую эмоциональную связь. Ученые хотят продолжить работу и в новых исследованиях планируют изучить поведение кошек с принесением предметов в экспериментальных условиях. Это поможет больше узнать о целях и мотивации таких действий животных.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Фестиваль
15 Дек
Бесплатно
Международный фестиваль робототехники RoboScience Hackathon 2023
МФТИ
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Влияние изменений климата на экосистемы России
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Дек
600
Виктор Франкл: экзистенциальная психология, экзистенциальный вакуум и логотерапия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Как искусственный интеллект борется с супер-бактериями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Что нас ждет за орбитой Нептуна
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Эргономика современных самолетов. Как форма и цвет кнопки может привести к авиационному происшествию?
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Дек
1000
Детство в палеолите
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Арабская каллиграфия – от истоков до наших дней
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Дек
300
Парадоксы силы трения
Milmax Science
Казань

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
Вчера, 19:56
Юлия Трепалина

Экологи подсчитали, скольким видам угрожают кошки

Международная команда ученых из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии проанализировала более 500 исследований, связанных с темой кошачьего рациона, чтобы обобщить данные и оценить влияние этих животных на различные экосистемы.

Биология
# биоразнообразие
# домашние животные
# инвазивные виды
# кошки
# хищники
Вчера, 16:40
Дарья Губина

Марсоход собрал «идеальные» образцы для поиска древней инопланетной жизни

Ученые представили результаты первичного анализа двух перспективных образцов марсианских пород. В их составе есть значительное количество кремнезема, фосфатов и карбонатов.

Астрономия
# Perseverance
# исследование Марса
# космос
# марс
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Позавчера, 19:39
Мария Азарова

Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.

Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
Вчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Викинги страдали от кариеса и пытались его лечить

    9 минут назад

  2. Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

    1 час назад

  3. На Энцеладе обнаружили спирты и кислород

    1 час назад

  4. Ученые нашли идеальный материал для фотоники

    3 часа назад
Выбор редакции

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

8 декабря

Последние комментарии

Макс Коновалов
7 минут назад
Ты своё то лицо видел!синоним ИДИОТ, как раз по твоей роже видим...Запомни Ч.М.О и смотри на ИДИОТА по чаще в зеркало...Тварь.

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Andrey Gnezdilov
23 минуты назад
Все будет в этой великой державе, надо только потерпеть. Никогда не думал, что слово русский станет синонимом идиота.

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Dmitry Kazlov
53 минуты назад
людей теперь надо делать со стеклянной спинкой

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6GЧеловеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Василий Парфенов
59 минут назад
Показательно

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материиБольшой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Василий Парфенов
1 час назад
Sam Dowson, тут можно долго дискутировать на тему определения "биологической ниши", на самом деле. В совсем широком смысле -- да, вы правы. Но уже чуть в

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудкеВпервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Максим Чистяков
1 час назад
Palytch, надо уже о гиперзвуке думать

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Максим Чистяков
1 час назад
А как же Ту-144 тогда летал и это не был тупик

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Алекс Ф
2 часа назад
Игорь Коняшов, Ну конечно - негативное влияние человека на окружающую среду это тупая пропаганда. Это мы просто планету благоустраиваем. Самое

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Александр Березин
2 часа назад
Andrey Prosvirin, как человек, когда-то на "отлично" сдавший антропологию, могу вас заверить, что рост в большей выборке неполных скелетов надежнее всего

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традициейРазницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

Sam Dowson
2 часа назад
Иван Колупаев, крокодил-гавиал? Тогда действительно, зря. Получается, повысил его на пару ступеней эволюции выше, чем есть на самом деле...

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Andrey Prosvirin
3 часа назад
Алиса Гаджиева, Не только значки, но и точки на диаграмме. Femora - это всего лишь бедренная кость, не весь рост. Вроде приличный журнал, не верится что

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традициейРазницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam Dowson, вот это зря, если верить нашему бойкому другу он еще в 1991 г. удрал из части чтобы защищать Ельцина и Демократию. Ну или просто свалил в

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Игорь Коняшов
4 часа назад
Алекс Ф, Столь экзотические утверждения надо бы как-то обосновать, с цифрами и фактами) А то это больше похоже на транслирование тупой пропаганды

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Алиса Гаджиева
4 часа назад
Andrey Prosvirin, вот цитата из работы: "On average, male femora from the North are ~14% longer than female femora, and Mediterranean male femora are only 5% longer", и таких там много. То есть дело обстоит именно

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традициейРазницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

Вячеслав Тихонов
4 часа назад
Роман Цветков, Собаки лают - караван идёт

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Алекс Ф
4 часа назад
Игорь Коняшов, С таким подходом у нас скоро останется только один вид - человек...

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Arter Karakhanyan
4 часа назад
Ну вот и отлично, пока я создам из железных палок и скотча маленький друндулет в гараже для изучения Титана к тому моменту их термоядерный

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Алексей Кутерев
4 часа назад
Sam Dowson, а 8G прямо в мозг квантовой запутанностью.

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6GЧеловеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Sam Dowson
6 часов назад
Владимир Сипко, это заокеанское животное с 48 бабуиньими хромосомами. Жертва неудачного эксперимента с тамошними гоминидами. Чему бостонском в

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Игорь Коняшов
6 часов назад
Максим Власенко, Зачем? Я же в отличие от тебя не несу такую чушь и дичь...)

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить