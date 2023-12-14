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Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
Игры с бросанием игрушек и других предметов питомцам широко практикуют собаководы. Описаний такого поведения у кошек в научной литературе немного. Тем не менее, онлайн-опрос среди владельцев котов и кошек, проведенный психологами из Университета Сассекса и Нортумбрийского университета (оба — в Великобритании), показал, что и среди них — это довольно распространенное поведение. Ученые узнали о некоторых особенностях кошачьих игр с принесением предметов, а также выяснили, какие породы чаще так играют. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.
В ходе опроса 924 владельца кошек сообщили, что их питомцам (1154 животных, принадлежащих им в настоящем или прошлом) свойственно играть, принося предметы. Подавляющее большинство кошек (94%) специально не обучали такой игре, и многие (61%) стали впервые приносить предметы, когда были котятами в возрасте менее года.
Некоторые респонденты допустили, что их питомцы подсмотрели такое поведение у другого животного. Однако только 23% кошек жили с собакой или другим своим сородичем, которые приносили предметы и у кого они могли бы этому научиться. Среди 160 чистокровных кошек, чьи хозяева участвовали в опросе, с принесением предметов чаще всего играли представители сиамской породы (всего 36 кошек). На втором месте — бенгальские кошки (16 животных), а на третьем — рэгдоллы (12).
Опрос показал, что более половины кошек играли таким образом до десяти раз в месяц, а во время последнего эпизода приносили предметы хозяевам до пяти раз. Кошки начинали и заканчивали подобные игры чаще, чем их владельцы. Кроме того, животные чаще и дольше приносили предметы, когда сами инициировали действия. По мнению авторов, это говорит о том, что игру в «принеси предмет» с хозяевами, как правило, контролируют кошки.
Кроме того, исследователи выяснили, что кошки проявляют индивидуальные предпочтения при выборе предметов и членов семьи, с которыми играть в «брось — принеси». В работе перечислено более десяти видов объектов, которые животные использовали для подобных игр. В большинстве случаев — это игрушки или какой-то сферический предмет. Также кошки часто играли с чем-то найденным в доме, например, с резинками для волос, крышками от бутылок или случайно оброненными людьми вещами, вроде скомканной бумаги или одежды. Местами же для игр обычно становились спальные комнаты и лестницы.
В заключении авторы отметили, что владельцы кошек, которые больше восприимчивы к попыткам любимцев начать игру, могут иметь с ними более крепкую эмоциональную связь. Ученые хотят продолжить работу и в новых исследованиях планируют изучить поведение кошек с принесением предметов в экспериментальных условиях. Это поможет больше узнать о целях и мотивации таких действий животных.
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