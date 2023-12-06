Метаанализ указал на риск шизофрении у владельцев котов

Наличие дома кота либо кошки у людей в детстве или молодости впоследствии примерно вдвое повышало вероятность развития у них шизофрении. Такой вывод сделали австралийские ученые по итогам метаанализа научных работ по этой теме за последние 40 с лишним лет.

По мнению исследователей, чью работу опубликовал журнал Schizophrenia Bulletin, взаимосвязь кроется в распространенном паразите Toxoplasma gondii. Он часто встречается у домашних кошек и может попасть в человеческий организм через укус животного. T. gondii способен проникать в центральную нервную систему и влиять на нейромедиаторы, которые участвуют в передаче сигналов между нейронами в мозге. Это, в свою очередь, может вести к изменению личности, появлению психотических симптомов и развитию психических расстройств, в том числе шизофрении.

Вопрос связи токсоплазмоза, передаваемого домашними питомцами, с развитием неврологических и психических нарушений ученые поднимают далеко не впервые. По результатам поиска в четырех электронных базах научных работ специалисты в области мозга и психического здоровья из Квинслендского университета (Австралия) нашли более 1900 статей с упоминанием такой темы, опубликованных в 11 странах с января 1980 года по май 2023-го.

С учетом полноты текстов и других требований к исследованиям австралийские ученые отобрали 17 работ. Их метаанализ подтвердил корреляцию между наличием у людей кота или кошки в возрасте до 25 лет и повышенным риском развития расстройств, связанных с шизофренией. Обобщенное отношение шансов составило 2,24.

Авторы обзора отметили, что в одном из рассмотренных исследований, где участвовали 354 студента-психолога из США, не удалось выявить прямой связи между наличием кошки в доме и оценками по шкале шизотипии. Последнюю часто используют как один из инструментов для диагностики шизофрении. Вместе с тем высокие баллы по выраженности шизотипических черт оказались в подгруппе участников, которым довелось быть покусанными домашними питомицами.

Хотя исследователи из Квинслендского университета проделали обширную работу, среди коллег по научному сообществу она вызвала неоднозначную реакцию. Многие исследователи раскритиковали обзор, отметив, что в нем должным образом не учли сопутствующие факторы, потенциально влияющие на результаты, такие как социальное и экономическое положение, а также случаи заболевания в семье.

Пример — одна из работ, проведенная в Британии. В ней ученые установили, что у детей от четырех до 10 лет, имевших контакты с котами и кошками, позднее, в возрасте 13 лет, наличие такого опыта ассоциировалось с усилением психотических переживаний. Однако, когда исследователи сделали поправку на искажающие факторы, выводы не подтвердились.

В комментарии в соцсетях (его привело издание Daily Mail) психиатр из Мельбурна Санил Реге (Sanil Rege) написал, что 15 из 17 вошедших в метаанализ работ относятся к типу исследований «случай — контроль», которые печально известны ложными ассоциациями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.