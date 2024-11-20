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13 минут назад
Редакция Naked Science
10

Сила накопления: как работают аккумуляторы

3.9

Валентин Ершов, руководитель направления лаборатории материалов электрохимических накопителей научного дивизиона госкорпорации «Росатом», и Егор Быковский, научный журналист, член редсовета Naked Science, обсудили устройство аккумуляторов, их ключевые особенности и роль в энергетических технологиях будущего.

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Технологии
# аккумуляторы
# накопители энергии
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Накопители энергии — устройства для сохранения и последующего использования энергии. В частности, они бывают электрохимическими (аккумуляторы), механическими, тепловыми, а применяются для сглаживания пиков нагрузки, резервного питания и интеграции возобновляемых источников энергии.

Сила накопления: как работают аккумуляторы / © Naked Science

В новом подкасте Naked Science Валентин Ершов и Егор Быковский обсуждают устройство аккумуляторов, их ключевые особенности и роль в энергетических технологиях будущего.

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Технологии
# аккумуляторы
# накопители энергии
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