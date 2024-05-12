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Позавчера, 13:05
Андрей Папиш
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Биологи определили, какие породы кошек живут дольше других

5.0

Группа биологов проанализировала почти восемь тысяч записей о смерти кошек разных пород из британских ветеринарных клиник и составила таблицу продолжительности кошачьей жизни. Авторы учитывали вес, пол, дату рождения и статус кастрации.

Биология
# домашние животные
# кошки
# породы кошек
# продолжительность жизни
Биологи определили, какие породы кошек живут дольше других
Портрет кота породы табби / © Wikimedia Commons, Alvesgaspar.

Человек как вид уже много тысячелетий не живет в одиночку — его сопровождают животные-компаньоны. Сейчас люди заводят себе множество животных: от рыб и кроликов до попугаев и обезьян. Но главными до сих пор остаются собаки и кошки.

Несмотря на столь долгую дружбу между нашими видами (кошек, по некоторым данным, одомашнили около десяти тысяч лет назад, а собак еще раньше), человек далеко не все о них знает. В частности, продолжительность их жизни. Человек вывел больше сотни пород домашней кошки — и у каждой породы свои особенности биологии. Изучение причин смерти эти животных (зачастую это травмы, проблемы с мочеполовой системой, опухоли) и общей продолжительности жизни у разных пород кошек может помочь ветеринарам понять их здоровье и факторы риска.

Таблицы продолжительности жизни кошек и собак уже составляли, например, в США и Японии, но дело в том, что это разные популяции со своим генетическим резервуаром, где люди по-разному кормят и ухаживают за домашними животными. Из-за этого статистика по одному региону может плохо подходить к другому. Британские и тайваньские биологи решили составить таблицу продолжительности жизни кошек в Великобритании как для отдельной популяции. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery.

Авторы работали с кошками, которые были зарегистрированы в ветеринарных клиниках программы VetCompass в течение 2019 года. В карточку животного вписывались вид, порода, дата рождения, пол, статус кастрации, масса тела и данные о лечении, если оно проходило. Данные о смерти из этих карточек считали в период с января 2019 по март 2021 года (конец исследования). Всего ученые насчитали 1 254 484 кошки в популяции и проанализировали 7936 случаев смерти среди них.

Ожидаемая продолжительность жизни (точка) и 95% доверительный интервал (серая область) для кошек женского и мужского пола в разном возрасте
Ожидаемая продолжительность жизни (точка) с доверительным интервалом 95 процентов (серая область) для кошек женского и мужского пола в разном возрасте (в годах) / © Journal of Feline Medicine and Surgery, Kendy Tzu-yun Teng et al.
Ожидаемая продолжительность жизни (точка) и 95% доверительный интервал (серая область) для беспородных и чистокровных кошек в разном возрасте
Ожидаемая продолжительность жизни (точка) с доверительным интервалом 95 процентов (серая область) для беспородных и чистокровных кошек в разном возрасте (в годах) / © Journal of Feline Medicine and Surgery, Kendy Tzu-yun Teng et al.

Выяснилось, что ожидаемая продолжительность жизни самок была выше, чем у самцов, на 1,33 года (12,51 года против 11,18). У беспородных кошек этот показатель выше, чем у породистых, на полтора года (11,89 года против 10,41). Среди породистых долгожителями стали бурманские и бирманские кошки — они в среднем доживали до 14,42 и 14,39 года соответственно. Третье место — у беспородных, четвертое и пятое — у сиамских и персидских кошек (11,69 и 10,93 года соответственно). А самая короткая жизнь — у сфинксов: эта порода в среднем доживает до 6,68 года. Возможно, это связано с тем, что сфинксы предрасположены к заболеваниям сердца.

Кастрация — важный фактор здоровья домашних животных. У кошек, которым не проводили таких операций, вероятность смерти в возрасте до трех лет была выше в 4,29 раза, чем у кастрированных. Также риск смерти до трех лет был в 1,83 раза ниже у беспородных кошек, чем у чистопородных — но их в исследовании было всего 819, остальные так или иначе были скрещены.

Общая продолжительность жизни вне зависимости от пола и породы сокращалась на 0,02 года каждые 100 граммов увеличения или уменьшения массы тела. Иными словами, колебания веса отрицательно сказывались на здоровье кошек. Но при этом ученые определили оптимальный вес животного в 5,5 килограмма, что выходит за рамки рекомендаций Ассоциации по профилактике ожирения домашних животных: они установили здоровый вес в диапазоне 3,6-4,5 килограмма.

Результаты наиболее репрезентативны именно для Великобритании, поскольку вся популяция оттуда. Но у нового исследования есть и другие ограничения. Во-первых, 83,7 процента кошек были усыплены, это занизило данные об ожидаемой продолжительности жизни. Во-вторых, в клиниках программы VetCompass не учитывались кошки без хозяев и те, кто умирал дома. Конечно, смертность этих животных нужно изучать дальше, однако новые данные ветеринары могут использовать для улучшения здоровья кошек.

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Биология
# домашние животные
# кошки
# породы кошек
# продолжительность жизни
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Комментарии

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4 Комментария

anime bro
anime bro
1 день назад
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Моей кошке породы Невская маскарадная 16 лет и она в хорошей форме. А сибиряки доживают до25 лет. Так что статья не достоверная.
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Юрий Стариков
Юрий Стариков
1 день назад
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Что за бред. У нас Мадочка дожила до 17 лет. Простая беспородная кошка. Знали бы раньше о культуре питания прожила бы ещё дольше. А так отказ органов работать. А вообще это жестокость усыплять своих любимцев чтобы они не страдали, вы в свою очередь бережете свои нервы, а сколько осложнений после кастрации, зато вам так удобно! Ваша игрушка забава, не будет приносить в Подоле. Красота. Моральные уроды, прикрывающиеся гуманизмом.
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