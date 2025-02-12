  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 минут назад
Юлия Трепалина
21

Тип привязанности к хозяевам повлиял на поведение и выработку окситоцина у кошек

4.9

Ученые в эксперименте пронаблюдали, как тип привязанности котов и кошек к владельцам сказывался на их поведении и стиле общения с человеком, а также проследили за уровнем «гормона привязанности и любви» у четвероногих питомцев.

Биология
# домашние питомцы
# кошки
# окситоцин
# поведение животных
# привязанность
# тип привязанности
# хозяева
довольная кошка
© Paul Hanaoka, unsplash.com

Хотя кошки — популярные домашние животные, они не всегда ладят с хозяевами. Из-за проблем в поведении и случаев агрессии к людям усатые друзья могут попадать в приюты или даже оказываться на улице. Исследования с участием собак и их владельцев ранее показали, что определенную роль в формировании эмоциональных связей с питомцем играет окситоцин, который часто называют гормоном привязанности и любви. В экспериментах дружеское общение человека с псом приводило к выбросу окситоцина у обоих, что способствовало позитивному взаимодействию и дальнейшей выработке гормона.

Исследований о выделении окситоцина при контактах кошек с хозяевами меньше, хотя примеры таких опытов в научной литературе тоже есть. Дополнить знания по этому вопросу взялись ученые из Китая и США. Их совместная статья недавно вышла в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Специалисты решили пронаблюдать, как тип привязанности кошек к хозяевам влияет на их поведение и стиль общения с человеком, а также проследить за уровнем окситоцина у животных. При этом исследователи опирались на теорию привязанности и данные прошлых научных работ, в которых отмечалась схожесть моделей взаимодействия в парах «домашний питомец — хозяин» и «ребенок — родитель».

Участников для эксперимента набрали с помощью соцсетей в китайском городе Гуанчжоу. Ими стали 30 котов и кошек разных пород, а также их хозяева. К исследованию привлекли животных от одного года до трех лет, которые прожили с нынешними владельцами не менее четырех месяцев. Такого срока обычно достаточно для формирования устойчивой связи между питомцем и хозяином.

В рамках эксперимента ученые определили у кошек тип привязанности с помощью адаптированной методики Secure Base Test. Ее суть состоит в наблюдении и видеозаписи поведения животного в незнакомом помещении в присутствии и отсутствии хозяина. Особое внимание уделяется тому, ищет ли питомец контакта с человеком после непродолжительного расставания или избегает его. Подобные тесты неоднократно применяли как в исследованиях с участием собак, так и представителей вида Felis catus.

Кроме того, владельцев попросили снять на камеру примеры повседневного общения с питомцами и предоставить подробную информацию о них в анкетах. У животных брали образцы слюны для определения уровня окситоцина в организме до и после контактов с людьми в домашней обстановке.

По результатам теста исследователи разделили кошек на три группы: с надежным (11 животных), тревожным (11) и избегающим (8) типом привязанности. Первые охотно взаимодействовали с хозяевами и редко пытались от них убежать при попытке физического контакта. Вторые стремились к постоянной близости с людьми, а третьи предпочитали держаться в стороне или впрямую избегали владельцев.

Разные типы поведения сочетались с изменением концентрации окситоцина в слюне. У кошек с надежным типом привязанности исходный уровень гормона был снижен, но после общения с хозяином заметно повышался. У питомцев тревожного типа окситоцин изначально был выше, но после контакта имел тенденцию падать. В третьей же группе значимых колебаний не зафиксировали.

Ученые также установили, что случаи проблемного поведения вроде агрессивных реакций или деструктивных действий реже наблюдались у четвероногих участников с надежным типом привязанности. Время, которое кошка проводила в контакте с хозяином, положительно коррелировало с возрастанием уровня окситоцина.

Другими словами, чем дольше животное предпочитало быть рядом с владельцем, тем выше была вероятность дополнительного выброса гормона, способствующего расслаблению и укреплению привязанности. Соответственно, противоположный вариант, для которого были характерны общение по принуждению и стремление кошки избегать хозяина, ассоциировался с менее положительным социальным поведением и более выраженным страхом перед незнакомыми людьми.

Исследователи отметили, что их открытия помогают лучше понять, как строится социальное взаимодействие владельцев с кошками и что может способствовать улучшению отношений. В дальнейшем авторы хотят организовать эксперимент в более контролируемых условиях и протестировать назальное применение окситоцина у кошек для коррекции их типа привязанности и поведения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# домашние питомцы
# кошки
# окситоцин
# поведение животных
# привязанность
# тип привязанности
# хозяева
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Фев
900
Антропологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Фев
500
Психология инопланетных поселений и колонизации
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Фев
600
Первые ростки культуры: галечные индустрии австралопитеков и ранних Homo
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Фев
Бесплатно
По ту сторону нейротехнологий: как создают будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Фев
700
Чарльз Дарвин: человек, изменивший взгляд на жизнь
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Нейроитоги 2024
Нейрокампус
Москва
Лекция
13 Фев
900
Научные итоги 2024 года в ботанике: новые виды растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Программируемая гибель клеток в норме и патологии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
13 Фев
600
Лицом к лицу: искусство колонистов и местных племен времен колонизации
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 07:56
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
Позавчера, 12:04
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
Вчера, 12:12
НИУ ВШЭ

В России впервые продемонстрировали эффективную работу беспроводного канала 6G

Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу беспроводного канала связи 6G на частотах субтерагерцового диапазона. Устройство передает данные со скоростью 12 гигабит в секунду и сохраняет стабильность сигнала, автоматически переключаясь при блокировке. Показатели соответствуют международным стандартам 6G.

НИУ ВШЭ
# 6G
# машинное обучение
# мобильная связь
# сигнал
# телекоммуникации
Позавчера, 07:56
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
Позавчера, 12:04
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
9 февраля
Михаил Орлов

Джамбо-фаг украл у бактерии белки для своего «ядра»

Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.

Биология
# вирусология
# вирусы
# генетика
# Молекулярная биология
# фаги
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Тип привязанности к хозяевам повлиял на поведение и выработку окситоцина у кошек

    8 минут назад

  2. Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

    31 минута назад

  3. Валентинка от ученых: найден быстрый способ определить, насколько вы удовлетворены любовными отношениями

    1 час назад

  4. Российские ученые изучили эволюцию направлений джетов в активных галактиках

    3 часа назад
Выбор редакции

Семь мифов о Луне

8 февраля

Последние комментарии

Юрий Лисин
5 минут назад
И чего здесь спорить? Никто ничего толком не знает. Одно бла-бла-бла. А может наша вселенная на столько мала, что является какой нибудь песчинокой на

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Юра Казанцев
18 минут назад
Ярослав, гладь, гладь.

Видео: биологи запечатлели морского черта при дневном свете

Литвин Эдуард
27 минут назад
Такой хорошо сохранившийся скелет, что даже кожа сохранилась, а голова нет? Где голова? И с какой стороны она была? По снимку непонятно, я вижу, что

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Иван Колупаев
2 часа назад
Дмитрий, легко 😁

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Иван Колупаев
2 часа назад
getech, зато кабздец этому всему может наступить мгновенно. Если и правда у нас тут ложный вакуум вместо истинного. И понять ничего не успеем и сделать

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
прям какое то нашествие апологетов бесконечности... ... ждем с появления апологетов нуля.

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Иван Колупаев
4 часа назад
Илья, и что с ним не так? https://www.researchgate.net/profile/Iosif-Lazaridis

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Илья Дзен
4 часа назад
да ладно вам, пробейте лучше автора исследования по всем каналам. Iosif Lazaridis

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, и чем тогда человек отличается от чат-бота если оба действуют по программе?

Ученые НИУ ВШЭ усомнились в корректности экспериментов, отрицающих свободу воли

Михаил Невский
5 часов назад
Александр, ничего там не сказки, просто рассказывают не про самую древность, а обычно про развитие языка. Этот слой не более 1000-1500 лет назад.

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Ксения Попова
6 часов назад
Благодарю за информацию! Прочитала с большим интересом! Очень полезная статья! Благодарю))

Как политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечают

Olga Iushkova
8 часов назад
Была "комета Борисова", будут "кометы Борисова"

Российский астроном-любитель открыл уже 14-ю комету

Алексей Деревянкин
8 часов назад
Про прочтении заметки, впрочем, выясняется, что не "в Китае", а всего лишь один китайский учёный, и не "уверены", а "скорее всего". Кликбейтные

В Китае уверены, что недавно открытый астероид врежется в Землю через семь лет 

getech
9 часов назад
«Текут»? - во вселенной ничего не течет. Получить они конечно ничего не смогли, это все теоретически сгенерировано с помощью нейросетей, и так

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Sam Dowson
10 часов назад
Dmitr, у этих пилотов нет симптомов шизофрении.

После легализации каннабиса доля заядлых курильщиков и случаи шизофрении среди них резко выросли

рус арий
11 часов назад
Ратибор, правильно заметил Виталий, точный возраст не определён. Не говоря уже о видимой части бесконечной вселенной.

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

рус арий
11 часов назад
Виталий, все верно. Человек который в серьёз говорит о возрасте вселенной или слабоумный или ребёнок. Если пользоваться логикой то у

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Александр Симакин
17 часов назад
Те, кто признает "свободу воли" при этом как бы не замечают, что они тем самым признают существование нематериальной "души", существующей как

Ученые НИУ ВШЭ усомнились в корректности экспериментов, отрицающих свободу воли

Ратибор Чернобожцев
17 часов назад
Виталий, Возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет (с погрешностью в ±1 %). Эти данные базируются на радиоизотопной датировке метеоритов

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Rafis F.
17 часов назад
Александр, о предках иномирян, якобы колонизаторовших Землю, и, "впавших" в дикость, сказано в ироничном контексте. Но вы настолько однобоко

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно