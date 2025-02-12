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Тип привязанности к хозяевам повлиял на поведение и выработку окситоцина у кошек
Ученые в эксперименте пронаблюдали, как тип привязанности котов и кошек к владельцам сказывался на их поведении и стиле общения с человеком, а также проследили за уровнем «гормона привязанности и любви» у четвероногих питомцев.
Хотя кошки — популярные домашние животные, они не всегда ладят с хозяевами. Из-за проблем в поведении и случаев агрессии к людям усатые друзья могут попадать в приюты или даже оказываться на улице. Исследования с участием собак и их владельцев ранее показали, что определенную роль в формировании эмоциональных связей с питомцем играет окситоцин, который часто называют гормоном привязанности и любви. В экспериментах дружеское общение человека с псом приводило к выбросу окситоцина у обоих, что способствовало позитивному взаимодействию и дальнейшей выработке гормона.
Исследований о выделении окситоцина при контактах кошек с хозяевами меньше, хотя примеры таких опытов в научной литературе тоже есть. Дополнить знания по этому вопросу взялись ученые из Китая и США. Их совместная статья недавно вышла в журнале Applied Animal Behaviour Science.
Специалисты решили пронаблюдать, как тип привязанности кошек к хозяевам влияет на их поведение и стиль общения с человеком, а также проследить за уровнем окситоцина у животных. При этом исследователи опирались на теорию привязанности и данные прошлых научных работ, в которых отмечалась схожесть моделей взаимодействия в парах «домашний питомец — хозяин» и «ребенок — родитель».
Участников для эксперимента набрали с помощью соцсетей в китайском городе Гуанчжоу. Ими стали 30 котов и кошек разных пород, а также их хозяева. К исследованию привлекли животных от одного года до трех лет, которые прожили с нынешними владельцами не менее четырех месяцев. Такого срока обычно достаточно для формирования устойчивой связи между питомцем и хозяином.
В рамках эксперимента ученые определили у кошек тип привязанности с помощью адаптированной методики Secure Base Test. Ее суть состоит в наблюдении и видеозаписи поведения животного в незнакомом помещении в присутствии и отсутствии хозяина. Особое внимание уделяется тому, ищет ли питомец контакта с человеком после непродолжительного расставания или избегает его. Подобные тесты неоднократно применяли как в исследованиях с участием собак, так и представителей вида Felis catus.
Кроме того, владельцев попросили снять на камеру примеры повседневного общения с питомцами и предоставить подробную информацию о них в анкетах. У животных брали образцы слюны для определения уровня окситоцина в организме до и после контактов с людьми в домашней обстановке.
По результатам теста исследователи разделили кошек на три группы: с надежным (11 животных), тревожным (11) и избегающим (8) типом привязанности. Первые охотно взаимодействовали с хозяевами и редко пытались от них убежать при попытке физического контакта. Вторые стремились к постоянной близости с людьми, а третьи предпочитали держаться в стороне или впрямую избегали владельцев.
Разные типы поведения сочетались с изменением концентрации окситоцина в слюне. У кошек с надежным типом привязанности исходный уровень гормона был снижен, но после общения с хозяином заметно повышался. У питомцев тревожного типа окситоцин изначально был выше, но после контакта имел тенденцию падать. В третьей же группе значимых колебаний не зафиксировали.
Ученые также установили, что случаи проблемного поведения вроде агрессивных реакций или деструктивных действий реже наблюдались у четвероногих участников с надежным типом привязанности. Время, которое кошка проводила в контакте с хозяином, положительно коррелировало с возрастанием уровня окситоцина.
Другими словами, чем дольше животное предпочитало быть рядом с владельцем, тем выше была вероятность дополнительного выброса гормона, способствующего расслаблению и укреплению привязанности. Соответственно, противоположный вариант, для которого были характерны общение по принуждению и стремление кошки избегать хозяина, ассоциировался с менее положительным социальным поведением и более выраженным страхом перед незнакомыми людьми.
Исследователи отметили, что их открытия помогают лучше понять, как строится социальное взаимодействие владельцев с кошками и что может способствовать улучшению отношений. В дальнейшем авторы хотят организовать эксперимент в более контролируемых условиях и протестировать назальное применение окситоцина у кошек для коррекции их типа привязанности и поведения.
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