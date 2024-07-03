Смешение энергетиков и алкоголя в молодости нарушило работу мозга в зрелости

Употребление алкоголя вместе с энергетическими напитками в молодом возрасте повлияло на работу мозга в долгосрочной перспективе. Во зрелости у тех, кто смешивал спиртное и энергетики, стали хуже образовываться нейронные связи.

Энергетическими называют напитки с большим количеством кофеина, сахара и других стимуляторов, например таурина, гуараны и витаминов группы В. Они временно делают человека более бодрым и работоспособным. Молодые люди, как правило, пьют энергетики, когда приближаются сроки сдачи учебных или рабочих проектов и необходимо достичь максимального результата за короткое время. Однако на вечеринках с такими напитками нередко делают коктейли, смешивая их с алкоголем.

Считается, что энергетики могут частично маскировать действие спиртного и заставлять человека пить больше. В связи с этим повышается риск серьезных нарушений рассудка и алкогольного отравления.

Исследователи из Университета Кальяри в Италии выяснили, как алкогольные коктейли с энергетиками влияют на мозг в долгосрочной перспективе. Оказалось, что его функция временно улучшается, а затем, в зрелом возрасте, стабильно ухудшается. Результаты научной работы опубликовал журнал Neuropharmacology.

Ученые провели эксперимент с участием крыс. Их разделили на четыре группы и, когда животные достигли возраста 28 дней, стали вводить им в желудок разные напитки с помощью зонда. Первая группа получала алкоголь в количестве, которое соответствует полутора-двум крепким напиткам для человека. Второй группе вводили энергетик Red Bull, дозировка которого была аналогична двумя банкам напитка для человека. Третья группа употребляла смесь алкоголя с Red Bull, а четвертая была контрольной — крысам вместо напитков вводили воду из-под крана.

Далее, когда животным исполнилось 37 дней, их разделили на более мелкие подгруппы и провели несколько поведенческих тестов. После испытаний крыс умертвили, а их мозг проанализировали.

Эксперимент показал, что животные, получавшие только энергетик, были активнее других, но хуже справлялись с заданием на распознавание новых объектов. При этом у крыс, которым вводили смесь алкоголя и Red Bull, исследователи заметили изменения в гиппокампе — части мозга, которая участвует в формировании эмоций и воспоминаний, а также важна для ориентирования в пространстве. Употребление энергетика вместе с алкоголем временно улучшило способность гиппокампа образовывать новые связи (синаптическую пластичность), но затем этот показатель стал стабильно ухудшаться.

Ученые сделали вывод, что сочетание спиртного с энергетическими напитками может благоприятно влиять на некоторые аспекты нервной деятельности, но в долгосрочной перспективе воздействие на мозг оказывается пагубным.

Исследователи отметили, что их работа стала важным источником информации о том, как длительное употребление алкоголя с энергетиками влияет на нервную систему. Однако подчеркнули, что крысы и люди — разные виды, несмотря на большое количество сходств с точки зрения физиологии. В дальнейшем полученные результаты важно подтвердить, изучив именно человеческий мозг.

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