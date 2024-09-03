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22 минуты назад
Юлия Трепалина
35

Спутниковый маячок указал на возможных убийц двухметровой беременной акулы

5.7

Для отслеживания перемещений и поведения крупных морских животных ученые все чаще используют специальные датчики с возможностью сбора и передачи информации по спутниковой связи. С помощью такого маячка американские биологи недавно зафиксировали гибель беременной атлантической сельдевой акулы (Lamna nasus). Данные с датчика позволили предположить, что двухметровая самка пала жертвой межвидового каннибализма.

Биология
# акулы
# морские животные
# поведение животных
# хищники
Акула
Ученые крепят датчики на плавнике атлантической сельдевой акулы (Lamna nasus) / © James Sulikowski

Акулы вида Lamna nasus распространены в прохладных и умеренных водах Северной Атлантики и Южного полушария. Это крупные и мощные животные: их размер в среднем составляет два с половиной метра, а масса — около 135 килограммов. Встречаются и более внушительные особи: до 3,7 метра в длину и весом до 230 килограммов.

Атлантических сельдевых акул можно назвать долгожителями. Ученые полагают, что срок их жизни в теории может составлять 30-40 или даже 65 лет. При этом у Lamna nasus довольно медленный репродуктивный цикл. Самки достигают половой зрелости лишь в 12-18 лет и приносят потомство раз в год или два. Беременность длится восемь-девять месяцев и завершается живорождением, чаще всего четырех детенышей.

Сельдевых акул ценят за мясо и плавники, но из-за активного вылова их численность в обеих частях Северной Атлантики падает. Низкая плодовитость и долгое созревание затрудняют восстановление популяций Lamna nasus. Международный союз охраны природы присвоил этому виду глобальный охранный статус «уязвимый». Отдельные популяции в Северной Атлантике считают вымирающими и на грани исчезновения.

В рамках проекта по изучению жизни и миграции атлантических сельдевых акул группа исследователей из США в конце октября 2020 года отловила у мыса Кейп-Код (штат Массачусетс) беременную самку Lamna nasus длиной 223 сантиметра.

Прежде чем отпустить акулу, ученые установили на ее спинном плавнике спутниковый маячок, передающий сведения о местоположении при появлении над водой, а также еще одно подобное устройство под названием PSAT (pop-up satellite archival tag). Его запрограммировали на постоянный сбор данных о глубине и температуре воды в течение заданного периода. По прошествии отведенного срока этот маячок должен автоматически открепиться, всплыть на поверхность и передать всю сохраненную информацию на спутники системы Argos.

Сигнал от PSAT ожидали через 365 дней с момента установки, но неожиданно для исследователей он дал знать о себе раньше — в начале апреля 2021 года. Судя по данным о местоположении, датчик всплыл к юго-западу от Бермудских островов, пробыв с акулой 158 дней.

После установки датчиков акулу снова выпустили на волю / © Jon Dodd

Полученная информация показала, что самка на протяжении пяти месяцев плавала на глубине от 100 до 200 метров ночью и от 600 до 800 метров днем, в водах с температурой от 6,4 до 23,5 °C. За это время спутниковый маячок передал сигнал о местоположении только раз, подтвердив, что большую часть времени акула находилась под водой.

Из переданных PSAT данных также выяснилось, что 24 марта 2021 года и далее в течение четырех дней регистрируемая температура окружающей среды внезапно выросла и держалась в диапазоне от 16,4 до 24,72 °C. Глубина при этом, как и прежде, колебалась от 150 до 600 метров. Исследователи увидели единственно возможное объяснение этому: в тот день самку сельдевой акулы убил и съел более крупный хищник, проглотив с ее плавником и PSAT. Вероятно, через четыре дня датчик вышел из организма с экскрементами, после чего всплыл и начал передавать сигнал.

Исследователи назвали произошедшее первым в мире задокументированным случаем истребления атлантической сельдевой акулы другим хищником. Лишь двое потенциальных «убийц» обитают поблизости от Lamna nasus и имеют достаточно большие размеры, чтобы напасть на такую крупную добычу и съесть ее. Ученые предположили, что это либо большая белая акула (Carcharodon carcharias), либо акула-мако (Isurus oxyrinchus). Наиболее вероятным подозреваемым биологи сочли белую акулу, которая еще охотится на китов, дельфинов, тюленей и скатов.

Собранными данными исследователи поделились в статье, вышедшей в журнале Frontiers in Marine Science. Они указали, что взаимодействие высших морских хищников может быть сложнее, чем считалось прежде. Авторы хотят продолжить работу, чтобы оценить, как часто крупные акулы разных видов охотятся друг на друга. Это поможет расширить знания о динамике экосистем в открытом океане.

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Биология
# акулы
# морские животные
# поведение животных
# хищники
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