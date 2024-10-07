Ученые выявили неожиданных любителей морских ежей

Столкнувшись с проблемой распространения морских ежей у юго-восточного побережья Австралии, местные ученые решили уточнить, какие хищники охотятся на расплодившихся иглокожих и могли бы сдерживать их численность. Эксперимент привел к непредвиденным результатам: любителями «колючего деликатеса» оказались совсем не лангусты, которым изначально отводили эту роль.

Изменения климата и потепление океанов привели к увеличению популяции морских ежей в водах на юго-востоке Австралии. Тенденция тревожит ученых: поскольку эти иглокожие питаются морскими водорослями, их продвижение на юг угрожает подводным лесам из зарослей ламинарий.

Прошлые исследование показывали, что хищники помогают сдерживать распространение инвазивных видов. Одним из ключевых «потребителей» морских ежей в австралийских водах ранее считали лангустов вида Sagmariasus verreauxi. Численность этих ракообразных одно время страдала из-за чрезмерного вылова, но в последние годы ситуация улучшилась. Тем не менее ощутимого сокращения популяции морских ежей вслед за этим не произошло.

Ситуацией заинтересовалась группа специалистов в области экологии и зоологии из Ньюкаслского университета (Новый Южный Уэльс, Австралия). Они заподозрили, что сдерживающую роль лангустов в отношении морских ежей могли переоценить.

Чтобы разобраться в вопросе, ученые в 2023 году организовали эксперимент в водах близ Уоллонгонга — города на побережье Тасманова моря. Рядом с местом обитания лангустов установили несколько камер для видеосъемки, которую вели в ночное время на протяжении почти месяца. Там же на специальном креплении размещали длинноиглых и короткоиглых морских ежей видов Centrostephanus rodgersii и Heliocidaris erythrogramma. За время наблюдений использовали 100 ежей — по 50 каждого вида.

Статья о результатах эксперимента недавно вышла в журнале Frontiers in Marine Science. Анализ сделанных видеозаписей показал, что лангусты Sagmariasus verreauxi редко интересовались приманкой и покусились на нее лишь в 4% случаев. Неожиданно для ученых выяснилось, что 45% ежей уничтожили бычьи акулы видов Heterodontus galeatus и Heterodontus portusjacksonii, обитающие у берегов Австралии.

На видео — шлемовидная бычья акула (Heterodontus galeatus) поедает морских ежей / © Jeremy Day, University of Newcastle

Ученые отметили, что акулы без проблем съедали даже крупных длинноиглых ежей, которые достигали 12 сантиметров в диаметре. До сих пор считалось, что из-за длинных шипов с ними мало кто может справиться. Однако акулы нападали на добычу, не обращая внимания на колючую защиту.

Лангусты предпочитали более мелких особей, а также ежей с короткими иглами. При этом они старались перевернуть иглокожих, чтобы атаковать с более уязвимой нижней стороны.

Исследование показало, что австралийские бычьи акулы могут играть более значимую роль в регулировании популяций морских ежей, чем предполагалось. Тем не менее авторы научной работы отметили, что эксперимент проходил в одном месте и в искусственно созданных условиях, поэтому результаты нуждаются в дополнительной проверке.

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