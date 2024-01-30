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Биологи впервые увидели новорожденного детеныша большой белой акулы
Недалеко от побережья Калифорнии исследователи наблюдали с дрона молодую акулу, покрытую белесой пленкой. Эта оболочка могла быть или остатками «маточного молока», которым самки кормят свои эмбрионы, или неизвестным кожным заболеванием. Вдобавок в этом районе днем ранее зарегистрировали несколько крупных и, возможно, беременных белых акул. Все это позволяет предположить, что ученые впервые зафиксировали новорожденную белую акулу.
Белая акула — одна из крупнейших хищных рыб на земле. Ее фигура интересна как общественности (достаточно вспомнить фильм «Челюсти» или «Синяя бездна»), так и научному сообществу. Однако, несмотря на культовый статус, в знаниях об этой акуле до сих пор существуют слепые пятна. Например, ученые все еще не могут точно определить, где именно белые акулы рождаются.
Почему это важно? Рыбаки ценят акулу за плавники и челюсти, которые можно дорого продать, а незаконный отлов сильно вредит популяции этого вида. Более того, Международный союз охраны природы присвоил хищнику статус «уязвимый». Поэтому понимание тонкостей размножения этого вида может помочь в его сохранении.
В качестве зон, где рожают самки белых акул, в разное время предлагали берега Южной Калифорнии, Мексики, а также остров Седрос — в этих местах наблюдались скопления годовалых акул и сеголеток.
Однако 9 июля 2023 года в 400 метрах от калифорнийского побережья режиссер многих документальных фильмов об акулах Карлос Гауна (Carlos Gauna) и сотрудник факультета эволюции, экологии и биологии организмов Филлип С. Стернес (Phillip C. Sternes) наблюдали с дрона необычно бледную акулу. Статья об этом вышла в журнале Environmental Biology of Fishes.
Обычно большие белые акулы окрашены в два цвета: серый верх, белый низ. Но особь, которую запечатлели специалисты, была покрыта некоей белой оболочкой. Они также заметили, что эта оболочка сползала с полутораметрового тела акулы во время движения.
Днем ранее Гауна и Стернес видели в этом районе других акул, но уже крупных и, вероятно, половозрелых. На основе этих наблюдений исследователи сделали два предположения. Белесая пленка могла быть либо внутриутробным веществом, которое осталось на новорожденной акуле, либо неизвестным кожным заболеванием.
Некоторые особенности внутриутробного развития акул — например, тот факт, что беременные самки подкармливают эмбрионы «маточным молоком», желтоватой вязкой жидкостью — могут объяснить белесый налет на обнаруженной акуле. Также по некоторым морфологическим признакам — скругленные плавники и небольшой размер — особь напоминает новорожденную.
«Я полагаю, то, что мы видели, — это выделение малышом внутриутробного молока», — отметил Филлип С. Стернес.
Карлос Гауна также уточнил: «За несколько дней до этого я снял трех очень крупных акул, которые казались беременными в этом конкретном месте. В этот день одна из них нырнула вниз, и вскоре появилась эта полностью белая акула. Нетрудно догадаться, откуда взялся ребенок».
Так или иначе, молодую акулы заметили в 400 метрах от берега Калифорнии. Это может говорить о том, что самки рожают детенышей на мелководье. Как отметили исследователи в своей статье, в этом районе следует усилить контроль береговой линии от случайных выловов и другие меры защиты хищников.
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