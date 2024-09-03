Первые российские пациенты успешно прошли терапию рака новым препаратом ядерной медицины

Шесть человек, которые проходят лечение в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в городе Димитровграде Ульяновской области, получили радиофармпрепарат актиния-225-ПСМА отечественного производства. Лекарство предназначено для неоперабельных метастатических форм рака и изготовлено при активном участии специалистов Научно-исследовательского института атомных реакторов, входящего в Научный дивизион госкорпорации «Росатом».

Альфа-эмиттеры — это радиоактивные изотопы, испускающие при своем распаде альфа-частицы. Их использование, например, актиния-225, — одно из наиболее перспективных направлений ядерной медицины. Ее называют будущим в лечении онкопатологий, потому что препараты на основе радионуклидов вроде актиния-225 демонстрируют высокую эффективность в адресном лечении ряда онкологических заболеваний. Этой темой в России активно занимаются медики и специалисты предприятий «Росатома».

Актиний-225 производят в ГНЦ НИИАР, при этом применяют радиохимическую технологию, которую самостоятельно разработали специалисты института. По словам начальника отделения радионуклидных источников и препаратов ГНЦ НИИАР Олега Андреева, сырью обеспечили высокое качество, а также провели все необходимые этапы контроля.

Каждый этап создания радиофармпрепарата потребовал от специалистов обеих организаций нестандартных решений, грамотной научной мысли и качественной техники исполнения. И все не зря: перспективы использования созданного препарата огромны. Причем это уже третья отечественная разработка за последние три года. Сотрудничество медиков и «Росатома» в этом направлении продолжается.

В случае актиния-225 речь идет в первую очередь о терапии так называемого кастрационно-резистентного рака предстательной железы — очень агрессивной и с трудом поддающейся лечению формы онкопатологии. Клетки злокачественной опухоли при этом заболевании развивают резистентность к традиционным методам борьбы с ними. Таргетная терапия с применением радиофармпрепарата на основе актиния-225 показала эффективность и высокий потенциал в лечении таких форм рака.

Разработанный учеными радиофармрепарат на основе актиния-225 /

Препарат ввели шести пациентам, у которых наблюдалось ухудшение состояния после введения других терапевтических средств и курсов химиотерапии. Все они проходят лечение в ФНКЦРиО ФМБА в Димитровграде.

«В результате все прошло успешно! Безусловно, для пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы это большая надежда на продление жизни», — поделилась заведующая отделением радионуклидной терапии ФНКЦРиО ФМБА России Юлия Кайдаш.

Отечественный препарат обеспечит доступ пациентов к жизненно важной терапии и независимость российских больниц от зарубежных поставок.

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