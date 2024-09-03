  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Росатом
6

Первые российские пациенты успешно прошли терапию рака новым препаратом ядерной медицины

4.4

Шесть человек, которые проходят лечение в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в городе Димитровграде Ульяновской области, получили радиофармпрепарат актиния-225-ПСМА отечественного производства. Лекарство предназначено для неоперабельных метастатических форм рака и изготовлено при активном участии специалистов Научно-исследовательского института атомных реакторов, входящего в Научный дивизион госкорпорации «Росатом».

Росатом
# актиний-225
# онкопатология
# радиофармпрепарат
# раковая опухоль
Российские пациенты успешно прошли терапию рака новым радиофармпрепаратом / © ФНКЦРиО ФМБА России

Альфа-эмиттеры — это радиоактивные изотопы, испускающие при своем распаде альфа-частицы. Их использование, например, актиния-225, — одно из наиболее перспективных направлений ядерной медицины. Ее называют будущим в лечении онкопатологий, потому что препараты на основе радионуклидов вроде актиния-225 демонстрируют высокую эффективность в адресном лечении ряда онкологических заболеваний. Этой темой в России активно занимаются медики и специалисты предприятий «Росатома».

Актиний-225 производят в ГНЦ НИИАР, при этом применяют радиохимическую технологию, которую самостоятельно разработали специалисты института. По словам начальника отделения радионуклидных источников и препаратов ГНЦ НИИАР Олега Андреева, сырью обеспечили высокое качество, а также провели все необходимые этапы контроля.

Каждый этап создания радиофармпрепарата потребовал от специалистов обеих организаций нестандартных решений, грамотной научной мысли и качественной техники исполнения. И все не зря: перспективы использования созданного препарата огромны. Причем это уже третья отечественная разработка за последние три года. Сотрудничество медиков и «Росатома» в этом направлении продолжается.

В случае актиния-225 речь идет в первую очередь о терапии так называемого кастрационно-резистентного рака предстательной железы — очень агрессивной и с трудом поддающейся лечению формы онкопатологии. Клетки злокачественной опухоли при этом заболевании развивают резистентность к традиционным методам борьбы с ними. Таргетная терапия с применением радиофармпрепарата на основе актиния-225 показала эффективность и высокий потенциал в лечении таких форм рака.

Разработанный учеными радиофармрепарат на основе актиния-225 /

Препарат ввели шести пациентам, у которых наблюдалось ухудшение состояния после введения других терапевтических средств и курсов химиотерапии. Все они проходят лечение в ФНКЦРиО ФМБА в Димитровграде.

«В результате все прошло успешно! Безусловно, для пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы это большая надежда на продление жизни», — поделилась заведующая отделением радионуклидной терапии ФНКЦРиО ФМБА России Юлия Кайдаш.

Отечественный препарат обеспечит доступ пациентов к жизненно важной терапии и независимость российских больниц от зарубежных поставок.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Росатом
19 статей
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
Показать больше
Росатом
# актиний-225
# онкопатология
# радиофармпрепарат
# раковая опухоль
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Космическая архитектура будущего
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Николай II: личность, семья, культура
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Техническая революция: как меняется мир
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Физика фильма Марсианин
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Сен
Бесплатно
История России на основе опорных схем
Политехнический музей
Москва
Презентация
05 Сен
Бесплатно
Физика: 65 ½ (не)детских вопросов о том, как устроено все
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Физика магеструктур в Blame
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Сен
1000
Что такое микропластик и как он меняет нашу жизнь
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Созвездия
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:01
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
Вчера, 19:49
Любовь

Вблизи центра Млечного Пути обнаружили необычный радиокруг

В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.

Астрономия
# звезды Вольфа-Райе
# космос
# Млечный путь
# радиотелескопы
Вчера, 10:22
ПНИПУ

В Перми придумали способ сделать долговечное дорожное покрытие недорогим

Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.

ПНИПУ
# асфальт
# асфальтобетон
# долговечность
# дорожное покрытие
# хризотил-асбест
Вчера, 18:01
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
28 августа
НИУ ВШЭ

Физики подтвердили результаты эксперимента 1969 года

Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.

НИУ ВШЭ
# сверхпроводимость
# сверхпроводники
# эксперимент
# электричество
29 августа
Полина Меньшова

Собаки осмысленно ответили на слова

Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.

Биология
# коммуникация с животными
# слова
# собаки
# человеческий язык
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
Вчера, 18:01
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 59

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно