Деревья лучше охладили города Глобального Севера, чем Юга

Один из способов противостоять аномальной жаре, которая усиливается на фоне глобального потепления, — сажать в городах деревья. Но для некоторых государств это далеко не так просто и дешево. Группа исследователей проверила, есть ли разница между Глобальным Севером и Югом в охлаждении от зеленых насаждений на примере почти 500 городов. Результаты показали, что в будущем горожане могут столкнуться с еще более сильной жарой на юге.

Экстремальная жара — одно из следствий глобального изменения климата — превратилась в настоящую угрозу. Naked Science уже рассказывал, как аномально жаркое лето 2022 года привело к гибели более 60 тысяч человек в Европе. Причем такая погода сильнее всего бьет по городскому населению, поскольку накладывается эффект теплового острова. Это явление может дополнительно нагревать поверхность на 10 °С или более. Вместе с потеплением климата в определенных городах планеты максимальная температура может превышать 50 °С.

Стоит сказать, что при жаре 35 °С с высокой влажностью или 40 °С с низкой человек рискует умереть от теплового стресса. Чтобы как-то сгладить этот эффект, в городах высаживают деревья и растительность в целом. Тень от их кроны и возникающий буфер охлаждают воздух, делая лето комфортнее.

Другой вопрос — все ли города готовы инвестировать в это? Для тех, у кого низкий уровень дохода, такая практика становится роскошью. Например, для городов Глобального Юга, где меньше развитых экономик и жарче лето.

A) Глобальное распределение охлаждающей способности для 468 крупных урбанизированных районов. B) Широтная структура охлаждающей способности. C) Разница в охлаждающей способности между городами Севера и Юга. Охлаждающая способность, обеспечиваемая городской зеленой инфраструктурой, имеет широтную закономерность: города, расположенные в более низких широтах, имеют более слабую охлаждающую способность, что свидетельствует о значительном неравенстве между странами Глобального Севера и Юга: охлаждающая способность на уровне городов Глобального Севера примерно в полтора раза выше, чем в городах Глобального Юга / ©️ Nature Communications, Yuxiang Li et al.

Группа исследователей из Китая, США и Великобритании решила выяснить, влияет ли такое неравенство на реальное охлаждение городских районов по всему миру. Для этого проанализировали зеленую инфраструктуру почти в 500 городах Глобального Севера и Юга и сравнили эффективность охлаждения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Количество городской растительности специалисты фиксировали с помощью спутниковых наблюдений. Всего для исследования отобрали 468 города с населением более миллиона человек (в том числе российские Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск и так далее). Затем ученые рассчитали эффективность охлаждения для каждого города и выгоду, которую получает житель.

Контраст между 50 городами с наибольшим (правые столбцы) и наименьшим (левые столбцы) охлаждением. Столбцы справа на порядок больше столбцов слева, так что охлаждающая способность города Шарлотт (США) примерно в 37 раз больше, чем у Могадишо (столица Сомали), и в 29 раз больше, чем у Саны (столица Йемена). Города с наименьшей производительностью холода больше всего связаны с городами Глобального Юга и с более высокой плотностью населения / ©️ Nature Communications, Yuxiang Li et al.

Среднемировая охлаждающая способность рассмотренных городов составила 2,9 °C, то есть растительность сгладила тепловой стресс там на 2,9 °C. Но при разделении городских центров на Север и Юг выяснилась непропорциональность эффекта. В городах, которые стоят ближе к экватору — в тропиках и субтропиках, — охлаждение от деревьев было слабее. Северные районы остывали примерно на 30% эффективнее, их охлаждающая способность составила 3,6 ± 1,7 °C (на Юге 2,5 ± 1,0 °C).

Средняя выгода для каждого горожанина, по расчетам исследователей, тоже показала полуторакратный разрыв между Югом и Севером: 2,2 ± 0,9 °C против 3,4 ± 1,7 °C. Говоря иначе, жители южных городов, гуляя по паркам, скверам или вдоль аллей, получают на треть меньше охлаждения, чем жители северных населенных пунктов. Это неравенство видно по крайностям: примерно 85% из 50 самых эффективных городов расположены на Севере, а почти 80% из 50 самых неэффективных — на Юге.

Наибольшую отдачу от деревьев специалисты отметили в Европе и Северной Америке, где самая большая площадь зеленой инфраструктуры. Вдобавок количество этих насаждений коррелирует с уровнем ВВП на душу населения: богатые города высаживают больше деревьев.

Но пока не ясно, насколько обнаруженное неравенство зависит от климата как такового. В любом случае, как подчеркнули авторы статьи, результаты указывают на серьезную проблему: население Глобального Юга быстро растет, а значит, в будущем может столкнуться с более экстремальной жарой.

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