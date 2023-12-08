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Осы, распознающие «лица» своих товарищей, оказались умнее собратьев
Международная группа ученых пришла к выводу, что бумажные осы, которые хорошо различают друг друга «в лицо» и сотрудничают с другими особями, вероятно, обладают лучшими когнитивными способностями, чем их собратья.
Способность распознавать других индивидов часто связывают с эволюционной стратегией сотрудничества: определение лиц, вероятно, помогает налаживать и социальные контакты. К этому, как оказалось, способны не только животные, но и насекомые. Самый знаменитый пример такого рода — бумажные осы-полисты (Polistes fuscatus), весьма распространенная группа общественных насекомых.
В 2021 году американские ученые провели серию экспериментов с этими осами и пришли к выводу, что они способны узнавать друг друга «в лицо», причем делают они это как люди, воспринимая образ своего собрата в целом, а не по отдельным частям (отдельно глаза или нос), то есть холистически. Чтобы понять, о чем речь, попробуйте вспомнить форму носа или подбородка знакомого человека. Если нет «пунктика» на этих деталях, вы вряд ли сможете воспроизвести в своей памяти большинство носов и подбородков в отдельности от лиц ваших близких.
Ученые из университетов Корнеллского, Брауна, штата Айова (США), Левенского (Бельгия) и других научных организаций изучили поведение двух популяций бумажных ос — южной из штата Луизиана, где особи более однородны по внешнему виду (узоры на их «лицах» красного цвета и очень похожи), и северной из города Итака, где осы имеют более разнообразные черно-желтые «орнаменты» на «мордочках». Несмотря на то что обе популяции принадлежат к одному виду, выглядят они очень по-разному. Выводы исследователей представлены в журнале Current Biology.
Чтобы больше узнать о когнитивных способностях ос, ученые провели серию экспериментов. В условиях лаборатории они знакомили особей из разных популяций друг с другом, регистрируя при этом уровень наблюдаемой агрессии, которую проявляли насекомые (при встрече бумажные осы нередко дерутся, щелкают, кусают и бьют друг друга). Для начала исследователи организовали «свидания» незнакомым между собой особям. Затем каждая оса встречалась с той, которую видела раньше, а потом — снова с незнакомцем.
Выяснилось, что осы из северной популяции были агрессивны к тем насекомым, которых они не знали, а вот к знакомым особям относились с куда большей теплотой. Зато их южные собраться ко всем относились одинаково и не демонстрировали изменения своего поведения — они, похоже, просто не узнавали тех, кого видели раньше.
На этом основании ученые предположили, что способность распознавать других особей делает ос более способными управлять своими социальными контактами, а значит, и более «умными» по сравнению с теми, кто такими навыками не обладает. Результаты исследования, по мнению его авторов, демонстрируют наличие связи между социальным поведением и эволюцией когнитивных способностей.
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