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Дарья Сидельникова
1

Россия стала лидером по критическому падению зрения с учетом возраста

4.3

За последние 30 лет число случаев нарушения зрения у людей трудоспособного возраста во всем мире увеличилось почти на 100%. Наибольший рост заболеваемости (после выравнивания по возрастам) выявили в России.

Медицина
# глаза
# зрение
# офтальмология
очки
Не менее 2,2 миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму нарушения зрения / © David Travis, Unsplash

Первое глобальное исследование зрения провела Всемирная организация здравоохранения в 2019 году. Тогда выяснилось, что не менее 2,2 миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму нарушения зрения. 

Это приводит к существенным далекоидущим последствиям для отдельных людей, их семей и общества в целом. Особенно сильно этот эффект выражен среди людей трудоспособного возраста (15-64 года), поскольку нарушение зрения может помешать в учебе и работе, что приводит к росту уровня бедности. 

Авторы предыдущих исследований сосредотачивались в основном на уязвимых группах (детях и пожилых), а молодым людям уделяли меньше внимания. Долгосрочные глобальные модели распространенности нарушений зрения среди людей трудоспособного возраста до этого не документировали.

Сейчас ученые из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае рассмотрели закономерности распространенности нарушений зрения и связанные с ними годы жизни, скорректированные по инвалидности, среди лиц трудоспособного возраста в период с 1990 по 2019 год. Результаты опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

В этом поперечном популяционном исследовании использовали данные о людях трудоспособного возраста (15-64 года) из 204 стран и территорий из работы «Глобальное бремя болезней — 2019» (Global Burden of Disease, GBD). 

Ученые применили систему GlobalHealthDataExchangetoold, разработанную в рамках исследования GBD, для сбора данных, стандартизированных определений болезней и информации о распространенности среди людей с нарушениями зрения. Под нарушениями зрения понимали остроту менее 0,3 (6/18 или 20/60), определенную по таблице Снеллена. 

Всего среди трудоспособных людей в 2019 году выявили 437 539 484 случая нарушения зрения. Это на 91,46% больше, чем в 1990 году, когда зафиксировали 228 530 964 случая. Хотя рост наблюдали во всех возрастных группах, наибольшее увеличение произошло в группе от 45 до 49 лет — на 114,38%, а наименьшее зафиксировали в группе от 15 до 19 лет (там показатель составил всего 17,43%). Кроме того, число случаев нарушения зрения оказалось выше у женщин. 

В том же 2019 году наибольшее число случаев серьезного нарушения зрения зарегистрировали в Южной Азии — 160 978 294. Наименьший показатель выявили в регионе Австралазия — 428 401 случай. 

Наибольший рост заболеваемости оказался в Восточной Европе. Среди 204 стран в 2019 году в Индии зарегистрировали наибольшее число случаев нарушения зрения среди лиц трудоспособного возраста (132 016 555). 

При этом, однако, в Непале зафиксировали самый высокий стандартизированный по возрасту показатель заболеваемости — 26008,45 на 100 тысяч населения. За последние 30 лет лидером по росту этого показателя назвали Россию — там он увеличился на 15%.



Рост абсолютного количества случаев в разных регионах с 1990 по 2019 год / ©
JAMA Ophthalmology

Кроме того, с 1990 по 2019 год количество летальных исходов, связанных с нарушениями зрения, увеличилось во всех возрастных группах, наибольший рост (85,47%) наблюдался среди лиц в возрасте от 50 до 54 лет.

По словам ученых, их анализ может послужить катализатором для разработки и продвижения современных стратегий профилактики и лечения офтальмологических заболеваний. В свою очередь, это окажет большое влияние на личное благополучие населения и социально-экономическую производительность.

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Медицина
# глаза
# зрение
# офтальмология
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