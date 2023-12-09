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Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
Представители Китайского национального космического управления (CNSA) и Египетского космического агентства (EGSA) встретились в минувшую среду, 6 декабря. Документы о сотрудничестве подписывались руководителями организаций — Чжаном Кэцзянем (Zhang Kejian) и Шерифом Сидки (Sherif Sedky). Помимо соглашения об участии в проекте Международной исследовательской лунной станции (ILRS), Египет и Китай заключили Меморандум о взаимопонимании между странами по вопросу мирного использования космоса.
Пакет документов, подписанный чиновниками двух государств, описывает целый спектр взаимоотношений, касающихся космонавтики. Среди них: совместные исследования Луны и дальнего космоса, астрономия, космические эксперименты, разработка космических аппаратов и сопутствующей инфраструктуры, запуск спутников и обработка полученных с их помощью данных.
Эта встреча космических агентств обеих стран — логичный следующий шаг в их кооперации. За несколько дней до нее Поднебесная запустила в интересах Египта спутник Misrsat-2. Что примечательно, этот аппарат построен за счет китайского финансирования. А его частичная разработка, испытания и подготовка к запуску производились в каирском Центре сборки, тестирования и интеграции спутников (AIT или AITC) — научно-инженерном комплексе, который Китай построил Египту в 2019 году.
Египет стал первой арабской страной и вторым государством на Африканском континенте, согласившимся на участие в проекте ILRS. Портал SpaceNews, описывая новость, поинтересовался мнением нескольких экспертов в области китайской космонавтики и китайско-египетских взаимоотношений. В общих чертах они описывают подписание соглашений между Египтом и Китаем, как вход космической индустрии Поднебесной в арабский мир. Вдобавок, судя по всему, китайское правительство плавно отступает от ранней стратегии выполнения всех работ самостоятельно и планирует в дальнейшем делиться опытом с партнерами, помогать им в воспитании своих технических специалистов.
«Альтернатива «Артемиде»
Весной 2020 года администрация президента США Дональда Трампа анонсировала создание международного соглашения, регламентирующего использование Луны и ее недр. Документ вызвал неоднозначную реакцию со стороны других стран. С одной стороны, это первый более чем за полвека документ, в котором содержатся не аморфные интенции «за все хорошее, против всего плохого», а важные с практической точки зрения рамки допустимых действий и способы урегулирования возможных конфликтов. С другой — «Соглашения Артемиды» делали другие находящиеся в процессе обсуждения и ратификации международные документы фактически устаревшими.
С тех пор к американской инициативе подключилось три десятка участников и список постоянно пополняется. Для тех стран, которые активно занимаются освоением космоса этот документ выглядит удобным сразу по нескольким причинам. Во-первых, он привязан к активно развиваемой программе «Артемида», которая пусть и с задержками (а когда было иначе), но имеет все шансы доставить людей к Луне в обозримой перспективе. Быть участником реалистичной космической программы всегда выигрышно. Во-вторых, это первая за долгое время серьезная подвижка в области космического права. Вне зависимости от степени успеха «Соглашений Артемиды», их использование заложит прочнейший фундамент дальнейшему урегулированию юридических вопросов внеземных исследований.
Наконец, в-третьих — политика. Как ни крути, а США и их партнеры в аэрокосмической сфере безальтернативно доминируют в новой лунной гонке. Это сравнительно дешевый способ не только приобщиться к важнейшим в XXI веке технологиям, но и обозначить лояльность на международной арене. Именно это фактор, скорее всего, и стал причиной активной критики «Соглашений Артемиды» со стороны некоторых государств. Среди них был и Китай, но правительство страны пошло дальше критики. Понимая важность подобных инициатив, Поднебесная сформировала похожий документ, тоже привязав его к активно прорабатываемому проекту освоения Луны.
К декабрю 2023 года в китайской «альтернативе «Соглашениям Артемиды», помимо собственно Поднебесной, числятся семь государств и шесть организаций из других стран — коммерческих фирм, институтов, НКО. Результат скромный по сравнению с западными успехами, но политически значимый. Любопытный факт: во многих источниках среди участников ILRS числятся Объединенные Арабские Эмираты, хотя официально страна не объявляла о подписании каких-либо соглашений с Китаем на высшем уровне. Вместо этого в проект Международной исследовательской лунной станции несколько недель назад вступил частный эмиратский Университет Шарджи. Учитывая, что ОАЭ ранее официально подписали «Соглашения Артемиды», страна имеет все шансы стать международным переговорщиком в космической сфере.
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