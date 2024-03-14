На Марсе нашли новый гигантский вулкан и потенциальные залежи льда

На экваторе Красной планеты, в вулканическом регионе Фарсида, снимки которого астрономы изучают уже полвека, со времен полета «Маринера-9», ученые обнаружили еще один гигантский вулкан. Новый объект назвали вулканом Ночи.

Одна из самых заметных и знаменитых особенностей поверхности Марса — долины Маринера, гигантские каньоны к югу от экватора. На западе от долин лежит Провинция Фарсида — территория крупнейших в Солнечной системе вулканов, в том числе знаменитой горы Олимп. Долины и Провинцию «соединяет» крупнейшая на планете сеть «трещин», так называемый Лабиринт Ночи. И вот оказалось, что часть этих трещин — остатки гигантского щитового вулкана.

«Мы изучали геологию области, где в прошлом году обнаружили остатки ледника, и вдруг поняли, что „находимся“ внутри огромного и сильно разрушенного эрозией вулкана», — рассказал Паскаль Ли, главный автор нового исследования, планетолог из Института SETI и Института Марса. Результаты работы группа представила на Конференции лунных и планетарных исследований.

По большей части Лабиринт Ночи представляет собой обычную сеть каньонов, но на востоке, в «переходной области» к долинам Маринера, эти разломы принимают форму месяцев. Порода поднимается симметричными полукруглыми «террасами», явно напоминающими кальдеры — котловины вулканического происхождения. Эти разломы и возвышения ученые рассматривали по данным с инструментов автоматических межпланетных станций MRO и MGS.

На то, что это разрушенный щитовой вулкан, указывает не только рельеф региона. Повсюду там встречаются относительно молодые мафические породы. По отражательной способности пород на склонах можно различить следы, типичные для лавовых потоков.

В ширину область занимает 450 километров. Сам щитовой вулкан, вероятно, был диаметром примерно 250 километров. Сегодня высочайшая точка вулкана Ночи — около девяти километров (9028 метров), что выше любой из земных гор. Получается, это седьмой по высоте вулкан на Марсе. Для сравнения: высота горы Олимп — 21,9 километра.

Карта окрестностей вулкана Ночи. Внутренним кругом отмечена область самого вулкана, диаметром приблизительно 250 километров; внешним кругом — вся область со следами последствий извержений вулкана Ночи. Кривой пунктирной линией справа от высочайшей точки показано «поле», под которым может находиться ледник / © NASA MRO, MGS, Pascal Lee & Sourabh Shubham 2024

Еще одна важная особенность окрестностей вулкана — «волдыри» в рельефе местности, следы взаимодействия извергаемой горной породы с подповерхностными залежами воды. Все они находятся рядом с остатками ледника, который авторы новой работы обнаружили в прошлом году по светлым залежам солей серной кислоты.

Вероятно, эти сульфатные залежи, состоящие в основном из минерала ярозита, образовались, когда слой пепла, обломков пород и газов осел поверх ледника, и запустились химические реакции. Более того, возможно, под этим слоем все еще есть лед. При наличии воды и остаточного тепла от вулкана там могла когда-то существовать жизнь. Получается, ученые нашли новую область для поиска следов «марсианских бактерий».

Впрочем, территория интересна и с точки зрения геологической эволюции поверхности Красной планеты, ведь вулкан хоть и очень старый, но явно извергался относительно недавно. Он даже может быть до сих пор активен. В общем, вскоре наверняка появится проект отправки марсохода на вулкан Ночи.

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