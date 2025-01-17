На Марсе нашли следы волн в безледном озере

Марсианский кратер Гейл, возможно, когда-то был озером. Во всяком случае, там миллиарды лет сохраняются довольно многочисленные следы воды, которые второй десяток лет продолжает находить марсоход Curiosity. Недавно на очередных присланных им снимках заметили еще две необычные особенности — волнообразные «ребристые» структуры, в которых планетологи опознали следы, оставленные плескавшейся в кратере водой.

При внимательном «рассмотрении» Солнечной системы становится ясно, что Марс просто обязан был обладать океаном в прошлом: довольно толстый слой льда подозревают внутри подавляющего большинства каменистых небесных тел во внешней Солнечной системе, где, соответственно, холодно. При этом Марс расположен хоть и на краю, но все же внутри так называемой зоны потенциальной обитаемости — на таком оптимальном расстоянии от Солнца, чтобы вода не испарилась, но и не замерзла полностью.

Почему Красной планете не повезло — предмет многочисленных исследований. По одной из гипотез, она недостаточно массивна, чтобы гравитацией долго удерживать на себе атмосферу и океан. Исследователи также предполагают, что проблема в ядре Марса, которое, можно сказать, почти не вырабатывает магнитного поля. Похоже, поначалу оно было довольно сильным, но быстро сошло практически на нет. Значит, Красная планета быстро лишилась надежного невидимого щита от солнечной и галактической радиации, та принялась активно бомбардировать атмосферу и «сдувать» ее в межпланетное пространство.

Тем не менее остается не вполне ясным, что стало главной причиной исчезновения полноценной марсианской гидросферы. Есть версия, что огромное количество воды на самом деле не «улетело», а, наоборот, погрузилось в недра планеты: молекулы воды «встроились» в структуру минералов и таким образом «законсервировались».

Для прояснения этого вопроса планетологам в том числе нужно понимать, до каких пор продолжалось изначальное водное изобилие. Есть уверенность, что примерно четыре миллиарда лет назад Марс точно был оазисом, три с половиной миллиарда лет назад, скорее всего, — тоже, а дальше, вероятно, начался упадок.

В недавней статье для издания Science Advances исследователи древнего марсианского климата из США, Франции и Великобритании объяснили, что сам факт изначального наличия богатой водой среды на Марсе в целом общепринят. Но нет полного согласия насчет того, в каком виде вся эта марсианская вода существовала: не исключено, что она была покрыта льдом.

Именно поэтому особенно интересны недавние находки марсохода Curiosity. Напомним, он с 2012 года объезжает край 154-километрового кратера Гейл недалеко от экватора планеты. На полученных от аппарата снимках ученые рассмотрели крайне необычные структуры, которые с виду похожи на что-то многослойное.

«Рябь», обнаруженная в кратере Гейл марсоходом Curiosity / © Claire A. Mondro et al, 2025

На самом деле это рябь, которую создали ветер и вода: планетологи смоделировали ее формирование и обнаружили, что ветер колыхал поверхность стоячего водоема, и возникавшие волны постепенно создали такие «узоры» на дне.

Предположительно, водоем был стоячий и мелкий — меньше двух метров в глубину. Поскольку в древние времена марсианская атмосфера была весьма плотной, для создания таких волн не требовался какой-то особенно сильный ветер. Как подчеркнули исследователи, в любом случае эта «рябь» подтверждает, что в далеком прошлом на Марсе были именно открытые, то есть не покрытые льдом водоемы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.