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Бракованный стеклопластик переродился без дефектов
Ученые из Сколтеха показали, что стеклопластик можно перерабатывать без значительного ухудшения механических свойств, а в отдельных случаях — с их улучшением. Исследования позволяют надеяться на более экологичное будущее производства строительных материалов, деталей автомобилей, самолетов и морских судов, а также профессионального спортивного оборудования и других изделий, которые сегодня заканчивают свою жизнь на свалке.
Результаты исследования опубликованы в журнале Composites Communications. Стеклопластик, углепластик и другие армированные полимерные композитные материалы представляют собой укрепленный волокном пластик разных видов. В частности, различают термореактивные и термопластичные композиты. И те и другие производятся при высокой температуре, но в первых при застывании происходит необратимая химическая реакция, а вторым можно при желании придать новую форму путем повторного нагрева, то есть возможна переработка.
Ученые из Сколтеха проверили, как многократная переработка детали из термопластичного композита влияет на ее механические свойства. Для этого они использовали полипропиленовые стержни, армированные стекловолокном, которые были изготовлены в рамках другого исследования. Стержни нагрели и спрессовали в плоские плиты (первый цикл переработки), которые затем четырежды нарезали на полоски, нагревали и снова прессовали в плиты. Прочность и эластичность изделий каждого из пяти «поколений» замерили в ходе механических испытаний.
«Мало того, что механические характеристики в конечном итоге ухудшались не столь заметно, как мы ожидали; оказалось, что иногда переработка даже их улучшала, — прокомментировала результаты исследования его первый автор, выпускница магистратуры «Передовые производственные технологии» Сколтеха Валентина Кравцова. — Улучшение свойств отмечалось на первом цикле переработки, когда форма изделия менялась со стержня на плиту, а дальше характеристики незначительно портились при дальнейшей переработке плит в плиты».
Ученые объясняют такие довольно обнадеживающие результаты исследования выбором оптимальной технологии переработки. «Принципиально важно сохранять при переработке длину армирующего волокна. Мы резали плиты на полоски параллельно направлению волокон и за счет этого не теряли длину волокна. А если плиты резать или дробить произвольным образом, как это обычно происходит, каждый цикл переработки будет сопряжен с заметным снижением средней длины волокна и, как следствие, ухудшением механических характеристик», — пояснил руководитель исследования Александр Сафонов, доцент Центра технологий материалов Сколтеха.
Что касается химического состава материала и его термических свойств, например температуры плавления, их тоже контролировали на разных стадиях эксперимента — переработка не отразилась на этих характеристиках.
Результаты исследования дают основания рассчитывать, что при наличии соответствующего регулирования плохо поддающиеся утилизации термореактивные композиты могут постепенно вытесняться термопластичными аналогами. Последние смогут получить вторую жизнь без заметной потери качества, хотя степень влияния горячей формовки на механические характеристики переработанных изделий будет зависеть от соблюдения технологии и качества исходного сырья.
«Вероятно, сравнительно простым первым шагом могло бы стать применение горячей формовки прямо на производстве к только что изготовленным изделиям с браком: из них можно тут же получить детали другой формы с надлежащими характеристиками. Аналогичная стадия в нашем эксперименте — прессование стержней в плиты, — добавил соавтор научной статьи Кирилл Минченков, аспирант программы «Математика и механика» Сколтеха. — Следующий шаг — переработка товаров, отработавших свой срок службы, вместо их захоронения на свалке, куда сейчас попадают термореактивные полимерные композиты».
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