Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Планетологи увидели, как марсианские наводнения двигали горы
Несмотря на целый набор не только видимых, но и даже химических признаков довольно долгого присутствия океана на древнем Марсе, по сей день его изначальное существование считается спорным. Недавно ученые рассмотрели одну из марсианских долин и пришли к выводу, что сомнений быть не может: там вода за сотни миллионов лет сдвинула целое высокогорное плато.
Марсианская Долина Маврт — одно из тех мест, которые можно считать чем-то вроде памятников истории Красной планеты. Она невелика по сравнению, скажем, с гораздо более известными Долинами Маринера, зато одна из старейших, а самое интересное — протянулась на самой границе так называемой дихотомии Марса, до сих пор не вполне понятого разительного отличия между низменным севером и возвышенным югом планеты.
Из-за такой разницы в рельефе большая часть марсианских поверхностных вод должна была расположиться на севере, и Долина Маврт — самая подходящая деталь этого пазла: это не что иное, как канал оттока, то есть русло примерно двухкилометровой глубины, которое проделала вода во время многократно повторявшихся наводнений.
На это указывает не только характерная извилистость 600-километровой долины, но и состав пород на ее поверхности, который успешно устанавливается с помощью высокочувствительных специальных приборов: они «видят» то или иное вещество по тому, как оно отражает свет. Благодаря этому в канале наблюдают изобилие глинистых минералов, а это одна из важнейших «улик» — глина образуется только в присутствии воды, причем именно в состоянии жидкости.
Тем не менее, как объяснили в недавней статье для издания Nature Geoscience исследователи из Великобритании, многие их коллеги все еще сомневаются в полноводном прошлом Марса. Поэтому планетологи пристально рассмотрели окрестности долины и обнаружили новые интересные подробности.
В сотнях километров от канала насчитывают целые тысячи небольших холмов. При «максимальном увеличении» снимков их склонов выяснилось, что они и по структуре, и по «глинистому» составу точно такие же, как сама долина. Планетологи поняли, что изначально все эти возвышенности непосредственно примыкали к ней и были частью обширного высокогорного плато, но со временем его смещало и размывало в результате эрозии. По оценкам, это происходило между 4,1 и 3,7 миллиарда лет назад.
Добавим, что примыкающее к долине Маврт плато Оксия выбрали как место посадки нового марсохода «Розалинд Франклин», который среди прочего примечателен своей буровой установкой: она может проникать на глубину до двух метров. Это крайне интересно потому, что большая глубина повышает шансы в том числе найти в марсианском грунте следы жизни: поверхность планеты бомбардируется солнечной и космической радиацией, поскольку у Красной планеты слабое магнитное поле.
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Ученые исследовали человекообразных обезьян в одном из заповедников Японии и выявили у них необычное поведение, которое ранее не наблюдалось у других животных. Если один шимпанзе начинает мочиться, это стимулирует других особей делать то же самое. По мнению авторов новой научной работы, эффект, который они назвали «заразительным мочеиспусканием», может иметь глубокие эволюционные корни.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Когда нас не было и в проекте. Хорошо ли вы знаете историю Земли до появления человека? Тест от Naked Science
Кому принадлежит Луна
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии