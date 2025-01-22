Планетологи увидели, как марсианские наводнения двигали горы

Несмотря на целый набор не только видимых, но и даже химических признаков довольно долгого присутствия океана на древнем Марсе, по сей день его изначальное существование считается спорным. Недавно ученые рассмотрели одну из марсианских долин и пришли к выводу, что сомнений быть не может: там вода за сотни миллионов лет сдвинула целое высокогорное плато.

Марсианская Долина Маврт — одно из тех мест, которые можно считать чем-то вроде памятников истории Красной планеты. Она невелика по сравнению, скажем, с гораздо более известными Долинами Маринера, зато одна из старейших, а самое интересное — протянулась на самой границе так называемой дихотомии Марса, до сих пор не вполне понятого разительного отличия между низменным севером и возвышенным югом планеты.

Из-за такой разницы в рельефе большая часть марсианских поверхностных вод должна была расположиться на севере, и Долина Маврт — самая подходящая деталь этого пазла: это не что иное, как канал оттока, то есть русло примерно двухкилометровой глубины, которое проделала вода во время многократно повторявшихся наводнений.

На это указывает не только характерная извилистость 600-километровой долины, но и состав пород на ее поверхности, который успешно устанавливается с помощью высокочувствительных специальных приборов: они «видят» то или иное вещество по тому, как оно отражает свет. Благодаря этому в канале наблюдают изобилие глинистых минералов, а это одна из важнейших «улик» — глина образуется только в присутствии воды, причем именно в состоянии жидкости.

Тем не менее, как объяснили в недавней статье для издания Nature Geoscience исследователи из Великобритании, многие их коллеги все еще сомневаются в полноводном прошлом Марса. Поэтому планетологи пристально рассмотрели окрестности долины и обнаружили новые интересные подробности.

В сотнях километров от канала насчитывают целые тысячи небольших холмов. При «максимальном увеличении» снимков их склонов выяснилось, что они и по структуре, и по «глинистому» составу точно такие же, как сама долина. Планетологи поняли, что изначально все эти возвышенности непосредственно примыкали к ней и были частью обширного высокогорного плато, но со временем его смещало и размывало в результате эрозии. По оценкам, это происходило между 4,1 и 3,7 миллиарда лет назад.

Сравнение пород на склонах холмов в окрестностях марсианской Долины Маврт (слева) и на плато в самой долине (справа) / © Joseph D. McNeil et al, 2025

Добавим, что примыкающее к долине Маврт плато Оксия выбрали как место посадки нового марсохода «Розалинд Франклин», который среди прочего примечателен своей буровой установкой: она может проникать на глубину до двух метров. Это крайне интересно потому, что большая глубина повышает шансы в том числе найти в марсианском грунте следы жизни: поверхность планеты бомбардируется солнечной и космической радиацией, поскольку у Красной планеты слабое магнитное поле.

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