В Пермском Политехе рассказали, как поддержать здоровье почек

Несмотря на их небольшой размер, почки выполняют важную функцию в организме человека. Их основная работа — это непрерывная фильтрация крови, поэтому их часто называют «вторым сердцем». Во Всемирный день почки,14 марта, Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, рассказала, что становится причиной самых распространенных заболеваний почек, какие продукты нужно ограничить в употреблении, чем опасна некачественная вода и бесконтрольный прием витаминов и какие анализы нужно сдавать регулярно, чтобы следить за здоровьем почек.

За сутки через почки проходит около 200 литров крови, где она очищается от ненужных органических, неорганических и токсичных веществ, продуктов азотистого обмена. Благодаря почкам из организма выводятся излишки жидкости и нормализуется водно-солевой баланс. Кроме того, они стабилизируют кровяное давление и уровень pH (кислотно-щелочной баланс), выработку витамина D и гормонов, например, эритропоэтина. Он поступает в кровоток при кислородном голодании и, попадая в костный мозг, стимулирует превращение стволовых клеток в эритроциты.

Что может способствовать развитию заболеваний почек? Эксперт ПНИПУ Лариса Волкова отмечает постоянное недосыпание, переохлаждение, злоупотребление солеными и белковыми продуктами, чрезмерное употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, нарушения в работе других органов, высокий уровень артериального давления, бесконтрольный прием лекарств, переполнение мочевого пузыря и даже резкое снижение массы тела. К болезням почек предрасположены люди, часто переносящие ангину, страдающие от диабета, системной красной волчанки, гипертонической болезни.

Кто чаще других сталкивается с мочекаменной болезнью?

При мочекаменной болезни, или уролитиазе, в мочевыводящей системе образуются песок и камни — конкременты. Со временем они могут значительно увеличиться в размерах. Согласно результатам исследования, с этой проблемой ежегодно сталкивается три процента людей. В особую группу риска входят мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. У них мочекаменная болезнь возникает примерно в три раза чаще, чем у женщин.

Главные причины заболевания — наследственная предрасположенность к патологии почек и заболевания, которым сопутствует нарушение обмена веществ. Например, патологии эндокринной системы, врожденная недостаточность ферментных систем, из-за которой в организме наблюдается недостаток или избыток тех гормонов. У взрослых обмен веществ может нарушаться на фоне подагры, порфирии, кистозного фиброза, гемохроматоза, врожденной гиперплазии надпочечников.

Кроме того, способствовать появлению камней в почках могут еда и напитки, которые повышают секрецию желудочного сока, в том числе алкоголь, кофе, газированные напитки, пряности, острые закуски, а также соленые продукты, которые ускоряют выведение кальция из организма.

С какими еще болезнями почек сталкивается человек?

Пиелонефрит — инфекционно-воспалительный процесс, возбудителем которого чаще всего становится кишечная палочка. Гломерулонефрит — имунно-воспалительная болезнь, при которой страдают почечные клубочки. Развиться она может на фоне других инфекционных заболеваний, вызванных стрептококками, — острого тонзиллита, скарлатины, стрептодермии. На почках также могут формироваться кисты — доброкачественные новообразования.

По словам ученого ПНИПУ, почечная недостаточность острого и хронического характера означает, что почки не способны в полной мере выполнять свою функцию, и часть веществ, которая должна была покинуть кровоток, вернулась в него. Причиной почечной недостаточности могут стать различные патологии сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем, травма, отравление сильными ядами и тяжелыми металлами.

Нефроптоз, или опущение почки, встречается у двух процентов трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 лет. К нему приводят занятия тяжелой атлетикой, чрезмерная физическая активность во время работы, например, если нужно носить тяжести, а также внезапное похудение.

Что значит — отбить почки?

«Почки — особенно важный, но хрупкий орган. Травмировать их легко. Выражение «бить по почкам», вероятно, дошло до нас со времен Древней Руси. Тогда рекрутов во время призыва проверяли на стойкость, нанося удары палкой по пояснице. Если после этого у юноши не появлялось примеси крови в моче, значит, рекрут был стоящий, и его принимали на службу, — рассказывает Лариса Волкова.

Травматическое повреждение почек — опасная патология, которая угрожает здоровью и жизни человека. Она приводит к нарушению целостности органа, повреждению почечной ткани и сосудов. Может быть изолированной или сочетаться с травмами других органов брюшной полости, легких, переломом позвоночника, ребер, костей таза.

Помните, что даже самый незначительный удар или ушиб может вызвать серьезные повреждения органа. Кровоизлияния в ткань почки могут сопровождаться образованием гематомы в почке, надрывами почечной ткани. При падении с большой высоты высока вероятность разрыва почки. Подавляющее большинство повреждений почки (85-90 процентов случаев) обусловлено травмой, полученной из-за дорожно-транспортного происшествия, падения или нападения, а по тяжести повреждений относится к легким. Однако на полное восстановление функции почек потребуется 6–8 месяцев.

Какие симптомы указывают на то, что стоит проверить почки? Отечность лица, ног; необъяснимая потеря аппетита; повышение температуры и давления; затрудненное или, наоборот, непроизвольное мочеиспускание; неприятные ощущения при опорожнении; возникновение цистита; частые позывы к мочеиспусканию, особенно, в ночное время суток; появление в моче кровяных выделений.

Какие обследования назначает врач?

Если у пациента наблюдаются симптомы, характерные для почечной патологии, доктор назначает скрининг состояния почек — комплексное лабораторное исследование крови и мочи. К стандартным тестам относят: общий клинический анализ крови с определением скорости оседания эритроцитов и развернутой лейкоцитарной формулой; биохимический анализ крови на креатинин, мочевую кислоту, неорганический фосфор, общий белок и белковые фракции; анализы мочи — проба Реберга, исследования по Нечипоренко и Зимницкому.

«Чтобы выявить отклонения в работе почек, следует хотя бы раз в год сдавать

общеклинический анализ мочи, пробу крови на гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, на ВИЧ, гепатит В, сифилис», — советует Лариса Волкова.

Какие есть ограничения в еде у людей с заболеваниями почек?

Людям с мочекаменной болезнью нужно избегать продуктов, вызывающих повышенное выделение оксалатов (солей щавелевой кислоты) с мочой, — какао, шоколад, шпинат, бобовые. Стоит ограничить потребление жиров, сахара, картофеля, помидоров. Под запретом — потроха, полуфабрикаты и готовые консервы.

Негативно влияют на почки эфирные масла, бульоны, острый перец, пряности, грибы, редис, лук, чеснок, редька, щавель, шпинат, соленые, маринованные и квашенные овощи, жирные закуски, копчености, икра, мясные, рыбные и грибные соусы, перец, горчица и хрен. Из напитков противопоказаны крепкий кофе и минеральные воды, богатые натрием. Можно класть в блюда лавровый лист, лук легкой степени зажарки, из специй – корицу.

Почему особенно важно качество воды?

Питьевая вода содержит кальций, магний, фтор, йод, разнообразные соли и другие полезные вещества. При этом воду, в которой мало этих элементов, нельзя назвать полезной. Но при чрезмерно высокой их концентрации жидкость становится опасной. Например, некачественная вода чаще всего содержит избыточное количество соединений с кальцием.

Кальций активно участвует в процессах сокращения сердечной мышцы, выделении гормонов надпочечниками, в секреторной функции печени и многом другом. Недостаток микроэлемента в организме может провоцировать судорожные сокращения сердца, нарушение процессов свертываемости крови и нормального образования костей. При потреблении воды с малым содержанием кальция усиливаются негативные течения ряда болезней — рахита, гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта.

Много кальция организму тоже не нужно — это чревато отложением солей в почках и мочевыводящих путях, то есть приводит к мочекаменной болезни. Избыток этого элемента особенно опасен для детей, так как может спровоцировать замедление роста костей. «Всемирная организация здравоохранения советует, чтобы нормы кальция в питьевой воде оставались на уровне 20-80 мг/л. Предельно допустимая его концентрация — 200 мг/л. При этом оптимальное количество воды — не более литра в час. Если пить больше положенного, то почки перестанут справляться, и организм начнет накапливать жидкость», — отмечает ученый Пермского Политеха.

Чем опасны для почек витаминные комплексы?

С наступлением весны многие испытывают нехватку витаминов в организме. В качестве решения люди назначают себе витаминные комплексы. Но кроме решения проблемы с дефицитом полезных веществ, это может привести к развитию патологий. Со слишком большим потреблением витаминов, растворимых в воде организм может справиться, выводя их вместе с мочой. Хотя излишек витамина С может стать причиной отложения солей щавелевой кислоты, что провоцирует образование камней в почках.

«Другая ситуация возникает при избытке жирорастворимых витаминов А, D, E и K. Они вызывают гипервитаминоз — передозировку. Американские исследователи доказали, что добавки с витамином D и кальцием увеличивают частоту возникновения мочекаменной болезни. Интоксикация витамином D также приводит к развитию острой почечной недостаточности. Но и дефицит его связан с повышенным риском альбуминурии – выделением белка с мочой. Это один из ранних признаков поражения почек», — объясняет Лариса Волкова.

Какие продукты будут полезны для почек?

Хорошую работу почкам обеспечивают фрукты, овощи, цельнозерновые, рис, орехи, семена, бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох) — они содержат сложные углеводы, которые поддерживают здоровье сердца, кишечника и стабильный уровень сахара в крови, что благотворно сказывается на здоровье почек. Лучшие продукты для почек с мочегонным эффектом: огурцы, листовой салат, кабачки, тыква, помидоры, морковь, свекла, запеченный или отварной картофель, клюква, яблоки, груши, цитрусовые, арбуз, дыня, петрушка, укроп. В качестве напитков выбирайте морсы, некрепкий чай, отвар шиповника.

На пользу пойдет употребление нежирных молочных продуктов, постного мяса, курицы, индейки, рыбы, морепродуктов, яиц, сои. Стоит добавить в рацион продукты, богатые омегой-3: жирную рыбу, авокадо, оливки, грецкие орехи и разнообразные растительные масла (кроме пальмового и кокосового).

Как надолго сохранить почки здоровыми?

По словам ученого ПНИПУ, существует несколько рекомендаций для сохранения здоровья почек. Прежде всего, не зло­упот­ребляйте солью и мяс­ной пи­щей, мак­си­маль­но ог­ра­ничьте упот­ребле­ние кон­сервов, пи­щевых кон­цен­тра­тов, про­дук­тов быс­тро­го при­готов­ле­ния. Кон­тро­лируйте массу тела — не до­пус­кайте из­бы­точ­но­го ве­са и не сбра­сывайте его рез­ко. Не ку­рите, не зло­упот­ребляте ал­ко­голем.

Следует пить боль­ше жид­кости. Не­об­хо­димо пить 2-3 лит­ра в день, осо­бен­но в жар­кое вре­мя го­да: прес­ную во­ду, зе­леный чай, на­тураль­ные мор­сы, ком­по­ты, фи­точаи. Помогут регулярные занятия физкультурой, по воз­можнос­ти — 15-30 ми­нут в день или по ча­су три ра­за в не­делю. Мож­но прос­то хо­дить пеш­ком, использовать лестницу вместо лифта. Не стоит также зло­упот­реблять пре­быва­ни­ем на сол­нце и не до­пус­кать пе­ре­ох­лажде­ния по­яс­ничной об­ласти и ор­га­нов та­за, ног.

Важно не переусердствовать с обез­бо­лива­ющи­ми средс­тва­ми: от­ка­зать­ся или ог­ра­ничить при­ем до 1-2 таб­ле­ток в ме­сяц. Не при­нимать без наз­на­чения вра­ча мо­чегон­ные пре­пара­ты, не за­нимать­ся са­моле­чени­ем и не ув­ле­кать­ся пи­щевы­ми до­бав­ка­ми. Людям, предрасположенным к заболеваниям почек, нужно кон­тро­лиро­вать ар­те­ри­аль­ное дав­ле­ние, уро­вень глю­козы и хо­лес­те­рина кро­ви. Опасность хранят ор­га­ничес­ки­е рас­тво­рите­ли и тя­желы­е ме­тал­лы. Поэтому при ра­боте с ин­секти­цида­ми и фун­ги­цида­ми (средствами от насекомых, грибка и паразитов на растениях), при ре­мон­те и об­слу­жива­нии ав­то­маши­ны необходимо поль­зо­вать­ся за­щит­ны­ми средс­тва­ми — перчатками и респираторной маской.

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ПНИПУ 586 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.