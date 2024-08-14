Археологи доказали, что крупнейший песчаный мегалит Стоунхенджа привезли за 750 километров

Ученые долгое время пытаются понять, откуда строители Стоунхенджа взяли каменные монолиты. Высказывали разные гипотезы. Авторы новой работы проанализировали минеральный состав и возраст шеститонного Алтарного камня, лежащего в самом сердце археологического памятника. Выяснилось, что он добыт на северо-востоке Шотландии, а не в Уэльсе, как считали раньше.

Одно из самых известных мегалитических сооружений мира расположено в графстве Уилтшир в Англии — это Стоунхендж. Его начали строить в неолите, пять тысячелетий назад, периодически переделывая и расширяя в последующие два тысячелетия.

Памятник представляет собой кольцевые и подковообразные конструкции из больших и средних менгиров — грубо обработанных вертикальных камней. По составу их делят на сарсены (песчаники ледникового происхождения из Вест-Вудс в Мальборо) и голубой камень. Последнее — это собирательное название для самых разных неместных горных пород, использованных в постройках Стоунхенджа, оно не должно вводить в заблуждение.

В центральном подковообразном сооружении лежит Алтарный камень весом шесть тонн из светло-зеленого слюдяного песчаника. Предполагают, что его установили на втором этапе реконструкции, проведенной в 2620-2480 годы до нашей эры. Однако уверенности в этом не было. Также неясно, всегда ли он лежал, или стоял вертикально.

Профессор Ричард Бевинс у скалистого обнажения на севере Пресели-Хиллс в Уэльсе, откуда добывали большинство «голубых камней» для Стоунхенджа / © Christine Faulkner

О происхождении Алтарного камня тоже спорили. Но в целом специалисты допускали, что он принадлежит распространенному в этой местности комплексу горных пород, называемому «древним красным песчаником». Скорее всего, из Пресели-Хиллс с запада Уэльса, за 250 километров. Ведь оттуда прибыло большинство монолитов из голубого камня. Алтарный камень традиционно рассматривали как часть соседних, менее крупных мегалитов.

Ученые из Австралии и Великобритании заново датировали минералы в Алтарном камне и выяснили, что они происходят из Оркадского бассейна на северо-востоке Шотландии и совершенно не соответствуют горным породам Уэльса. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

В научной работе использовали датировки цирконов, сделанные уран-свинцовым методом. Для тестирования гипотез применили критерий согласия Колмогорова — Смирнова. Оказалось, возраст цирконов из Алтарного камня такой же, как в кристаллическом фундаменте, времен континента Лаврентия, частью которого Британские острова были в палеозойском периоде. Такой же результат получили при анализе возраста рутила и апатита.

Энтони Кларк исследует образцы камней в лаборатории / © Curtin University

Таким образом, принадлежность Алтарного камня к древним красным песчаникам подтвердилась. Дальнейшее расследование привело ученых в Оркадский бассейн — комплекс осадочных пород в Шотландии, образованный между континентами Лаврентия и Балтика, входящими в состав палеоконтинента Лавруссия.

«Это потрясающее исследование, которое перевернуло устоявшиеся вековые представления. Нам удалось выяснить возраст и химические маркеры одного из самых знаменитых камней Стоунхенджа. Тайна раскрыта. Этот знаковый камень происходит из Шотландии, а не из Уэльса. Откуда точно — еще предстоит выяснить», — сказал в интервью пресс-службе соавтор работы, профессор Ричард Бевинс из Университета Аберистуита (Великобритания).

Из нового исследования следует немаловажный вывод, что Алтарный камень доставили на расстояние как минимум 750 километров.

«Учитывая уровень технологий в неолите, встает любопытный вопрос: как такой массивный камень перевезли на большое расстояние? Между северо-востоком Шотландии и равниной Солсбери много сухопутных барьеров. Один из вариантов — по морю», — пояснил Энтони Кларк из Университета Кертин (Австралия).

Насколько известно из археологической летописи, это самая дальняя перевозка камня в ту эпоху. Для ее осуществления требовался высокий уровень социальной организации. Этот результат значим для понимания неолитических сообществ на Британских островах, их уровня коммуникации и транспортных систем.

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