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12 минут назад
Юлия Трепалина
30

У людей ослабло желание выделяться

4.8

Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.

Психология
# индивидуальность
# общественное мнение
# общество
# поведение
# социальная группа
# уникальность
Женщина в красном
Кадр из фильма «Матрица» / © Warner Bros.

В основу научной статьи, недавно вышедшей в журнале Collabra: Psychology, легли данные более крупного исследовательского проекта под названием Gosling-Potter Internet Personality Project (GPIPP). В его рамках миллионы интернет-пользователей по всему миру заполняют разного рода опросники, выявляющие индивидуальные особенности личности.

Для своего исследования американские психологи отобрали более 1,3 миллиона участников GPIPP, которые с 2000 по 2020 год выполнили тест на оценку потребности в уникальности. Он включал 32 утверждения, согласие или несогласие с которыми нужно было выразить с помощью пятибалльной шкалы.

В опроснике рассматривали три аспекта потребности в уникальности: степень обеспокоенности реакцией других, желание не следовать правилам и готовность публично отстаивать убеждения. Примеры высказываний: «Лучше всегда соглашаться с мнением окружающих, чем прослыть несговорчивым человеком»; «Я всегда стараюсь следовать правилам»; «Я склонен публично выражать свое мнение, независимо от того, что говорят другие».

Сопоставив результаты тестов за разные годы, исследователи выявили снижение по всем трем составляющим к 2020-му. Сильнее всего, на 6,52 процента, уменьшилась готовность публично отстаивать убеждения. Одновременно люди стали больше беспокоиться о реакции окружающих: показатель незаинтересованности в этом снизился на 4,52 процента.

Ведущий автор исследования, доцент кафедры психологии Уильям Чопик (William Chopik), отметил, что выявленные изменения — это резкая просадка для периода в 20 лет.

По его словам, люди стали больше бояться проявлять уникальность и привлекать к себе внимание — возможно, потому, что это делает их уязвимее и повышает риск остракизма, то есть неприятия и отторжения со стороны общества.

Исследователь предупредил о возможных негативных последствиях этой тенденции.

«Очень важно, чтобы находились те, кто готов идти против течения, говорить порой непопулярные вещи, бросать вызов групповому мышлению, призывать к поиску компромиссов с думающими по-другому. Которые бы не пытались замалчивать существование разных мнений и людей из боязни выделиться. Попытки скрыть, какие мы на самом деле, и стремление влиться в коллектив может, как ни странно, привести к чувству вины, тревожности и даже усилить неприязнь в обществе», — подчеркнул Чопик.

Авторы заявили, что в будущих исследованиях следует подробнее рассмотреть факторы, влияющие на желание выделяться. Среди таких переменных психологи назвали социальную тревожность, стремление принадлежать к группе, отношение к общению в онлайн- и офлайн-пространстве, а также его интенсивность. Их изучение и учет позволят точнее объяснить, почему потребность отличаться от других в последние годы ослабла.

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Психология
# индивидуальность
# общественное мнение
# общество
# поведение
# социальная группа
# уникальность
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