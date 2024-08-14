Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У людей ослабло желание выделяться
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
В основу научной статьи, недавно вышедшей в журнале Collabra: Psychology, легли данные более крупного исследовательского проекта под названием Gosling-Potter Internet Personality Project (GPIPP). В его рамках миллионы интернет-пользователей по всему миру заполняют разного рода опросники, выявляющие индивидуальные особенности личности.
Для своего исследования американские психологи отобрали более 1,3 миллиона участников GPIPP, которые с 2000 по 2020 год выполнили тест на оценку потребности в уникальности. Он включал 32 утверждения, согласие или несогласие с которыми нужно было выразить с помощью пятибалльной шкалы.
В опроснике рассматривали три аспекта потребности в уникальности: степень обеспокоенности реакцией других, желание не следовать правилам и готовность публично отстаивать убеждения. Примеры высказываний: «Лучше всегда соглашаться с мнением окружающих, чем прослыть несговорчивым человеком»; «Я всегда стараюсь следовать правилам»; «Я склонен публично выражать свое мнение, независимо от того, что говорят другие».
Сопоставив результаты тестов за разные годы, исследователи выявили снижение по всем трем составляющим к 2020-му. Сильнее всего, на 6,52 процента, уменьшилась готовность публично отстаивать убеждения. Одновременно люди стали больше беспокоиться о реакции окружающих: показатель незаинтересованности в этом снизился на 4,52 процента.
Ведущий автор исследования, доцент кафедры психологии Уильям Чопик (William Chopik), отметил, что выявленные изменения — это резкая просадка для периода в 20 лет.
По его словам, люди стали больше бояться проявлять уникальность и привлекать к себе внимание — возможно, потому, что это делает их уязвимее и повышает риск остракизма, то есть неприятия и отторжения со стороны общества.
Исследователь предупредил о возможных негативных последствиях этой тенденции.
«Очень важно, чтобы находились те, кто готов идти против течения, говорить порой непопулярные вещи, бросать вызов групповому мышлению, призывать к поиску компромиссов с думающими по-другому. Которые бы не пытались замалчивать существование разных мнений и людей из боязни выделиться. Попытки скрыть, какие мы на самом деле, и стремление влиться в коллектив может, как ни странно, привести к чувству вины, тревожности и даже усилить неприязнь в обществе», — подчеркнул Чопик.
Авторы заявили, что в будущих исследованиях следует подробнее рассмотреть факторы, влияющие на желание выделяться. Среди таких переменных психологи назвали социальную тревожность, стремление принадлежать к группе, отношение к общению в онлайн- и офлайн-пространстве, а также его интенсивность. Их изучение и учет позволят точнее объяснить, почему потребность отличаться от других в последние годы ослабла.
Мыть руки важно для предотвращения инфекций. Но насколько чисты раковины, которыми люди при этом пользуются? Недавнее исследование показало, что в биопленке — слизистой субстанции, которую порой можно обнаружить вокруг сливных отверстий и кранов раковин, — живут целые сообщества бактерий. Многие из них способны вызывать тяжелые болезни, в том числе смертельные.
Астрофизики не устают спорить, когда и как появились сверхмассивные черные дыры. Несомненным считается одно: они появились в галактиках и благодаря галактикам. Но что если сами галактики — продукт деятельности черных дыр? Именно так и могли возникнуть «невозможные» галактики, ставящие ученых в тупик.
Когда ребенок рождается раньше 37 недели беременности, вырастает риск того, что у него возникнет синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также появятся проблемы с социализацией и успеваемостью. Однако по когнитивным способностям всех недоношенных можно разделить на три группы, выяснили психиатры из США. В одной из них дети даже превосходят по развитию тех, кто родился вовремя.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Умеют ли деревья говорить?
Непрошеные космонавты
27 месяцев надежды
Психологическое айкидо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии