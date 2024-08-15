Российские ученые узнали, что неандертальцы могли быть первыми «палеонтологами»

Палеоантропологи вместе со Станиславом Дробышевским обнаружили на стоянке неандертальцев в Брянской области кости ихтиозавра и зуб древней акулы. Ученые предположили, что их могли найти и подобрать древние обитатели стоянки.

В прошлом году на стоянке Хотылёво I в Брянской области исследователи обнаружили уникальный орнамент на кости крупного животного. Возраст артефакта — более 80 тысяч лет. На сегодня это единственная в мире находка со столь сложным орнаментом, сделанным неандертальцами.

В том же 2023 году в сеноманском песке раскопа стоянки Хотылёво I, на глубине 20 метров, сделали и другую интересную находку — это кости плезиозавра и зуб вымершей хрящевой рыбы, гибодонтообразного птиходуса латиссимуса. Слой, в котором обнаружили останки древних позвоночных, тоже относится ко временам неандертальцев. Конечно, не исключено, что слои древнего океана и более поздние перемешаны. Тем не менее ученые не исключают того, что кости и зуб могли найти и принести на свою стоянку сами неандертальцы.

Информация о находке еще не опубликована в каком-либо научном журнале, исследователи не заявляли о ней в СМИ — до тех пор, пока не выяснили, что, собственно, оказалось в их руках. Предварительные выводы сделали на основании изучения останков позвоночных старшим научным сотрудником Атлантического отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова Эдуардом Мычко.

«Континенты во времена динозавров выглядели по-другому, в строгом смысле никакого „этого места“ (где сейчас находится стоянка Хотылёво. — Прим. ред.) не было тогда. Было много морей, на дне которых копился песок, и все, кто жил в море, умирая, падали на дно. Так в песке оказались зубы акул и кости плезиозавров. Прошли десятки миллионов лет. Континенты двигались, бывшее морское дно выперло наверх, и теперь это Русская равнина. На равнины (пока еще не русские) с запада 100-80 тысяч лет назад пришли неандертальцы. Под ногами у них был песок с окаменелостями. Надо представить себя на песчаном пляже с ракушками. Примерно так же было у неандертальцев, только вместо ракушек — супердревние окаменелости. Неандертальцы их туда не приносили, они по ним ходили, как по песку и камушкам. Жили на этом песке на берегу реки, делали орудия. Так вот и получилось, что в одном слое и зубы акул, и кости мамонта, и орудия неандертальцев. Не потому что они одновременны, а потому что получилось наложение одного на другое. Интрига в том, обращали ли неандертальцы на эти окаменелости внимание, — мы этого пока не знаем, потому что на них нет следов манипуляций или собирательства и хранения в особом месте. То есть нельзя сказать, что однозначно собирали. Но и нельзя сказать, что не собирали — мы не знаем, интрига сохраняется и сохранится, скорее всего», — рассказала Naked Science кандидат исторических наук Ксения Степанова.

Найденный учеными зуб вымершей хрящевой рыбы — гибодонтообразного птиходуса латиссимуса / © общественное движение популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского»

По словам Станислава Дробышевского, подобная находка в мире не единична, но однозначно относится к редким.

При финансовой поддержке общественного движения популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского» в Хотылёво с 2022 года проводят археологические раскопки разных эпох. Среди них — стоянка неандертальцев возрастом 100-80 тысяч лет, стоянка кроманьонцев (23-24 тысяч лет назад), селище киевской культуры III-V веков и поселение средневековой Руси XII-XIII веков.

Восемнадцатого июля 2024 года там открыли научно-популяризаторский центр «Хотылёво» на базе бывшей советской школы в селе. Центр создан благодаря кооперации трех археологических экспедиций, экспериментально-трасологической лаборатории, общественного движения популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского» и общественного движения «Сообщество молодых ученых».

Кроме музейно-экспозиционного зала («камералка») и трасологической лаборатории («Семёновская»), в здании центра есть большая столовая, малый лекционный зал, шесть комнат для проживания 70 человек с двухярусными кроватями, души, туалеты.

Помимо археологов РАН и студентов-практикантов, в раскопках участвуют «научные туристы». Такого рода туризм в Хотылёво — один из основных источников ресурсов для проведения научных полевых исследований, так как «научные туристы» (зачастую это семьи с детьми) не только физически помогают на раскопах, но и финансируют археологические экспедиции.

На базе научно-популяризаторского центра «Хотылёво» родители и дети не только могут вместе отдохнуть, но и пообщаться с известными учеными, послушать интересные лекции, посетить музеи с экскурсоводами, принять участие в научных экспериментах и исследованиях, а главное — получить знания об окружающем мире и истории.

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