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44 минуты назад
Ольга Иванова
34

Антропологи узнали, чем питались ранние приматы

4.9

Международная группа исследователей пришла к выводу, что ранние приматы питались преимущественно мягкими фруктами, отчего даже заработали кариес.

Антропология
# апидиум
# египтопитек
# Кариес
# парапитек
# приматы
# фрукты
Череп египтопитека (слева) и парапитека (справа)
Череп египтопитека (слева) и парапитека (справа) / © phys.org

Известно, что в рационе ранних форм гоминидов — австралопитеков — 3,4 миллиона лет появилось значительное количество ресурсов, которые давала саванна: злаков, осоки, клубней. Ученые из университетов Отаго (Новая Зеландия) и Дьюка (США) решили узнать о меню более ранних возможных наших предков — египтопитека, парапитека, проплиопитека, апидиума и катопитека. Выводы исследователей представлены в American Journal of Biological Anthropology.

Самый известный из вышеперечисленных ранних приматов — египтопитек (Aegyptopithecus), считающийся базальным для узконосых обезьян (к которым, по сути, относится и человек). Он жил примерно 28-33 миллиона лет назад на территории современного Египта, до разделения мартышкообразных и человекообразных. На той же территории, но чуть раньше (от 40 до 33 миллионов лет назад) жили другие возможные предковые формы антропоидных приматов — парапитеки (Parapithecus).

Проплиопитеков (Propliopithecus), обитавших в той же Северной Африке, обычно считают предками гиббонов. Апидиумы (Apidium) жили от 30 до 28 миллионов лет назад и тоже на территории Египта. Там же около 36 миллионов лет назад обитали катопитеки, известные по виду Catopithecus browni, которых тоже относят к предковым формам узконосых обезьян. Все останки вышеперечисленных животных в разное время нашли на территории Фаюмской впадины, находящейся к западу от реки Нил.

Ученые исследовали 100 зубов египтопитеков, 99 — проплиопитеков, 72 зуба парапитеков, 82 — апидиумов, 68 — катопитеков. Исследователей интересовали сколы на зубах, свидетельствующие о том, что их обладатели питались твердой пищей (орехами и семенами), а еще кариес, который мог указывать на то, что в рационе приматов были сладкие углеводы — мягкие фрукты. Именно из-за них это заболевание появилось у современных приматов.

Авторы исследования пришли к выводу, что сколы на зубах встречались редко у всех пяти изученных представителей ранних форм приматов — в целом всего в пяти процентах случаев. Это явление было менее распространенным по сравнению с современными приматами и оказалось характерным лишь для 21 зуба из 421 исследованного.

При разделении на три семейства антропоидов всех изученных приматов распространенность сколов варьировалась: 2,6 процента у парапитеков, шесть процентов — у проплиопитеков, 7,4 процента — у олигопитековых (родственная форма катопитеков). На зубах проплиопитеков ученые также обнаружили три кариозных поражения. Все это, по мнению исследователей, говорит о том, что ранние приматы питались мягкими фруктами. Кто знает, может быть, как раз с тех времен у нас осталась любовь к сладкому.

«Фаюмская летопись окаменелостей отражает критический момент, когда наша родословная адаптировалась к более сухому и прохладному климату. И этому способствовало питание фруктами», — рассказал один из авторов исследования доктор Мэтью Р. Бортс из Университета Дьюка.

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Антропология
# апидиум
# египтопитек
# Кариес
# парапитек
# приматы
# фрукты
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Является ли Тесла полностью американской?)) Это кого-то всерьез интересует?)

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Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Sam Dowson
3 часа назад
Там бампер ещё спереди будет, для него много места и оставили.

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Николай Цыгикало
4 часа назад
Иван Колупаев, похоже, со звёздами и спутниками всё норм, а я внёс ненужную сумятицу ) но нужно поставить точку, процесс осмысления не закончен. )

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Alex D.
4 часа назад
А мне нравится 😃

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Иван Колупаев
4 часа назад
Николай Цыгикало, так что все же со звездными фото и спутниками на них? 🤯 Хотя бы намекните 🙂https://elementy.ru/kartinka_dnya/1741/Geostatsionarnye_sputniki

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Андрей Шилов
4 часа назад
С каких пор чат гпт стал ИИ? Это умная языкаовая модель, не более.

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Николай Цыгикало
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wessen12
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Все-таки предположу, что не может быть все так глупо. Скорее всего, создатели хотели прощупать идею их дизайна. Видно, что у машины относительно

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

wessen12
4 часа назад
Надеюсь разработчики понимают, что в автомобиле строении дизайн решает очень многое. Такого урода никто не купит. И новость выглядит очень

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Виталий Б.
4 часа назад
Serjo Djachkowski, 🤣

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Александр Речкин
4 часа назад
Андрей Сурин, интересно же будет потом сравнить.

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4 часа назад
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