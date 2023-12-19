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Антропологи узнали, чем питались ранние приматы
Международная группа исследователей пришла к выводу, что ранние приматы питались преимущественно мягкими фруктами, отчего даже заработали кариес.
Известно, что в рационе ранних форм гоминидов — австралопитеков — 3,4 миллиона лет появилось значительное количество ресурсов, которые давала саванна: злаков, осоки, клубней. Ученые из университетов Отаго (Новая Зеландия) и Дьюка (США) решили узнать о меню более ранних возможных наших предков — египтопитека, парапитека, проплиопитека, апидиума и катопитека. Выводы исследователей представлены в American Journal of Biological Anthropology.
Самый известный из вышеперечисленных ранних приматов — египтопитек (Aegyptopithecus), считающийся базальным для узконосых обезьян (к которым, по сути, относится и человек). Он жил примерно 28-33 миллиона лет назад на территории современного Египта, до разделения мартышкообразных и человекообразных. На той же территории, но чуть раньше (от 40 до 33 миллионов лет назад) жили другие возможные предковые формы антропоидных приматов — парапитеки (Parapithecus).
Проплиопитеков (Propliopithecus), обитавших в той же Северной Африке, обычно считают предками гиббонов. Апидиумы (Apidium) жили от 30 до 28 миллионов лет назад и тоже на территории Египта. Там же около 36 миллионов лет назад обитали катопитеки, известные по виду Catopithecus browni, которых тоже относят к предковым формам узконосых обезьян. Все останки вышеперечисленных животных в разное время нашли на территории Фаюмской впадины, находящейся к западу от реки Нил.
Ученые исследовали 100 зубов египтопитеков, 99 — проплиопитеков, 72 зуба парапитеков, 82 — апидиумов, 68 — катопитеков. Исследователей интересовали сколы на зубах, свидетельствующие о том, что их обладатели питались твердой пищей (орехами и семенами), а еще кариес, который мог указывать на то, что в рационе приматов были сладкие углеводы — мягкие фрукты. Именно из-за них это заболевание появилось у современных приматов.
Авторы исследования пришли к выводу, что сколы на зубах встречались редко у всех пяти изученных представителей ранних форм приматов — в целом всего в пяти процентах случаев. Это явление было менее распространенным по сравнению с современными приматами и оказалось характерным лишь для 21 зуба из 421 исследованного.
При разделении на три семейства антропоидов всех изученных приматов распространенность сколов варьировалась: 2,6 процента у парапитеков, шесть процентов — у проплиопитеков, 7,4 процента — у олигопитековых (родственная форма катопитеков). На зубах проплиопитеков ученые также обнаружили три кариозных поражения. Все это, по мнению исследователей, говорит о том, что ранние приматы питались мягкими фруктами. Кто знает, может быть, как раз с тех времен у нас осталась любовь к сладкому.
«Фаюмская летопись окаменелостей отражает критический момент, когда наша родословная адаптировалась к более сухому и прохладному климату. И этому способствовало питание фруктами», — рассказал один из авторов исследования доктор Мэтью Р. Бортс из Университета Дьюка.
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