  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ЮФУ
1

В ЮФУ выявили общие особенности устройства всех малых и средних вирусных оболочек

4.4

Изучение структурной организации белковых вирусных оболочек (капсидов) важно для разработки новых противовирусных стратегий. Более того, капсиды, не содержащие вирусный геном, имеют множество перспективных применений в качестве наноконтейнеров и, в частности, могут использоваться в адресной доставке лекарств. Предложенная теория позволила выяснить общие закономерности устройства всех известных существующих икосаэдрических вирусных оболочек малого и среднего размера.

ЮФУ
# белки
# вирусные оболочки
# вирусы
# капсиды
# кристаллизация
Организация капсидов и интерференционные картины. Устройство капсида пикобирнавируса (a) и критическая волна плотности (b), похожая на его структуру. Устройство капсида фага микроцистиса Mic1 (c) и соответствующая ему интерференционная картина, образованная двумя критическими волнами
Организация капсидов и интерференционные картины. Устройство капсида пикобирнавируса (a) и критическая волна плотности (b), похожая на его структуру. Устройство капсида фага микроцистиса Mic1 (c) и соответствующая ему интерференционная картина, образованная двумя критическими волнами / © Пресс-служба ЮФУ

Более 50 лет назад советский физик-теоретик Л. Д. Ландау высказал идею о том, что кристаллизацию и фазовые переходы в веществе можно рассматривать как появления или исчезновения некоторых волн плотности, которые называются критическими. Эти волны порождают интерференционные картины, которые в конечном счете и определяют структуру вещества. В повседневной жизни мы тоже можем видеть интерференцию, например в мыльных пузырях или в пленке бензина, растекшегося на поверхности воды – это именно то яркое радужное окрашивание поверхности, которое изумительно переливается на свету. Как выяснили ученые Физического факультета ЮФУ, в природе реализуются лишь те вирусные оболочки, которые соответствуют простейшим интерференционным картинам возможным на сфере.

Сборка белковых вирусных оболочек из отдельных белков или заранее собранных в растворе их комплексов во многом подобна процессу кристаллизации. Пользуясь подходом Ландау, ученые объяснили, почему маленькие вирусные оболочки собираются из отдельных белков, а оболочки среднего размера – из их симметричных групп (пентамеров и гексамеров). Также стало понятно почему размеры белковых оболочек, собирающихся из пентамеров и гексамеров являются ограниченными.

«Мы предложили новую феноменологическую теорию, которая описывает структуры как малых, так и средних вирусных оболочек с икосаэдрической симметрией. В рамках этой теории мы впервые рассматриваем индивидуальные белки как протяженные структурные единицы, фактически учитывая их удлиненную хиральную форму. Саму самосборку вирусных оболочек мы описываем как конденсацию минимального числа волн плотности на сферической поверхности.

Как мы показали, для описания структурной организации малых вирусных оболочек достаточно задать две критические волны плотности: первая волна определяет пространственное положение отдельных белковых молекул, а вторая – их ориентацию. Средние вирусные оболочки в отличие от малых всегда состоят из пентамеров и гексамеров (называемых капсомерами), которые изначально собираются из индивидуальных белков. Анализируя все известные капсиды средних вирусов, мы обнаружили, позиции капсомеров в таких оболочках описываются комбинациями из максимум двух критических волн плотности», – рассказал руководитель проекта, профессор кафедры «Нанотехнология» Физического факультета ЮФУ Сергей Рошаль.

Таким образом, предложенная теория позволила выявить общие особенности устройства всех известных существующих вирусных оболочек малого и среднего размера. Оказалось, что с точки зрения теории кристаллизации Л. Д. Ландау эти оболочки являются простейшими структурами. Волны плотности на сфере описываются хорошо известными физикам и математикам функциями – сферическими гармониками, а простота вирусных оболочек заключается в том, что соответствующие интерференционные картины образуются гармониками, характеризуемыми максимум парой соседних волновых чисел. Принцип простоты также позволил объяснить наблюдаемое в природе ограничение на предельный размер вирусных оболочек, самособирающихся из пентамеров и гексамеров.

Авторы исследования утверждают, что изучение структурной организации вирусных капсидов важно для разработки новых противовирусных стратегий. Более того, капсиды, не содержащие вирусный геном, имеют множество перспективных применений в качестве наноконтейнеров и, в частности, могут использоваться в адресной доставке лекарств и для других бионанотехнологий. Результаты исследования, поддержанные грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ЮФУ
97 статей
Южный федеральный университет образован в рамках национального проекта "Образование" распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 года N1616-р (pdf) и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N1447 путем присоединения к Ростовскому государственному университету трех вузов: Таганрогского государственного радиотехнического университета, Ростовского государственного педагогического университета, Ростовской государственной академии архитектуры и искусств.
Показать больше
ЮФУ
# белки
# вирусные оболочки
# вирусы
# капсиды
# кристаллизация
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Цвет настроения – зеленый!
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Лингвистический диалог у новогодней елки, или Русский язык в 2023 году
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Байкал. Царство льда и воды
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Дек
700
Ботаника
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Дек
450
Рождение звезд и галактик
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Изоляционные эксперименты. Виртуальные полеты к Луне и Марсу
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Дек
400
Астрообзор: новости, события, наблюдения
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Тайная жизнь неба: что происходит на орбите, о чем не пишут в новостях, и кто за этим наблюдает?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Кто такие древолазы?
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:33
Мария Азарова

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.

Медицина
# GLP-1
# science
# итоги года
# ожирение
# Оземпик
Вчера, 19:51
Мария Азарова

Секвенирование генома раскрыло историю исчезнувших шерстистых собак индейцев

Ученые объединили результаты геномного, изотопного и зооархеологического анализов, а также архивные записи и этнографические исследования, чтобы прояснить происхождение вымершей салишской шерстистой собаки, история которой успела обрасти множеством мифов.

Биология
# америка
# вымершие виды
# Индейцы
# колонизация
# Салиши
# секвенирование генома
# собаки
# шерстистые собаки
2 часа назад
Алиса Гаджиева

Кирпичи Навуходоносора II рассказали о магнитном поле Земли железного века

Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.

Археология
# Ближний Восток
# Вавилон
# геомагнитное поле
# Железный век
# Левант
# магнитное поле Земли
# Месопотамия
Вчера, 07:33
Мария Азарова

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.

Медицина
# GLP-1
# science
# итоги года
# ожирение
# Оземпик
14 декабря
Юлия Трепалина

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
Вчера, 12:05
Кирилл Отавин

Радиохимия: путем ядерных превращений

Ключевое положение «обычной» химии — на протяжении веков — предполагало, что свойства химических элементов неизменны. В начале XX века стало ясно: это не так, ведь радий (и не только) может превращаться в другие элементы. Так в 1910 году появился термин «радиохимия». Она с самого начала была сконцентрирована на изучении химической природы и свойств радиоэлементов, а также продуктов их распада. Не менее важным оказалось изучение радиационных эффектов, которые эти элементы вызывают в тех или иных средах.

Химия
# атомная энергетика
# химия
# ядерная медицина
Выбор редакции
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить