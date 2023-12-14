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Викинги страдали от кариеса и пытались его лечить
Шведские ученые проанализировали, насколько кариес и другие стоматологические заболевания были распространены среди жителей города Варнхем X-XII веков и как они пытались бороться с этими состояниями. Исследование, по мнению его авторов, предоставило уникальные данные о раннехристианской жизни в поселении викингов.
Распространенность кариеса росла с доисторических времен, пик пришелся на начало и середину XX века, когда стали популярны ультраобработанные продукты и белый сахар. Ученым известно несколько археологических примеров того, как люди издревле пытались делать зубные пломбы и проводить другие стоматологические манипуляции для облегчения боли. К примеру, неолитические пломбы, изготовленные с добавлением пчелиного воска, находили в Словении, а просверленные коренные зубы возрастом 7500-9000 лет назад не так давно обнаружили в Пакистане.
Теперь коллектив исследователей из Института одонтологии при Сальгренской академии Гетеборгского университета (Швеция) впервые описал, как пытались лечить стоматологические патологии шведские викинги, жившие в X-XII веках. Статья об этом опубликована в журнале PLOS One.
В 2005 году, во время раскопок у Варнхемского аббатства в коммуне Скара в 150 километрах северо-восточнее Гетеборга, археологи обнаружили руины начала XI века, оказавшиеся самой старой каменной церковью из известных на сегодня в Швеции (за исключением южного исторического региона Скания, который в то время был частью Датского королевства). Рядом с ней нашли большое кладбище, включавшее в себя тысячи могил X-XII веков. Триста из них исследователи изучили подробнее, а авторы нового исследования провели остеоархеологическое и стоматологическое обследование именно сохранившихся челюстей и зубов людей, похороненных у монастыря.
В выборку включили 3293 зуба из коллекции Музея Вестергетланда. Некоторые образцы дополнительно подвергли рентгенографии.
«Исследуемую популяцию разделили на две группы в зависимости от постоянного или молочного/смешанного прикуса. Люди, которым, предположительно, было больше 12 лет, с единственным сохранившимся молочным зубом, попали в группу постоянного прикуса. В группу с постоянным прикусом вошли 133 человека, в группу с молочным и смешанным прикусом — 38 человек. Из 133 человек с постоянными (коренными) зубами 46 были женщинами, 87 — мужчинами. Средний возраст на момент смерти в этой группе <…> составил 35 лет. В группе молочного или смешанного прикуса он колебался от года до 12 лет», — рассказали авторы исследования.
У 49% человек — 83 из 171, все взрослые — выявили хотя бы одно кариозное поражение, проще говоря, кариес. Чаще всего (7% случаев) исследователи наблюдали кариес коронковой, расположенной над десной, части зуба, еще у 7% был кариес корня, у 1% — и того, и другого.
Наиболее подверженной этому патологическому процессу оказалась поверхность корня (25%), далее в списке идут окклюзионная (плоскость, проходящая по жевательным и режущим поверхностям зубов, 19%), мезиальная и дистальная (15%), а также язычная/небная поверхности (13%). У 4% исследованных образцов обнаружили апикальные, локализующиеся вокруг верхушки корня, поражения.
Что касается стоматологических манипуляций, то у одного мужчины были характерные подпиленные передние зубы. У некоторых людей встречались ссадины, похожие на следы от зубочисток. Всего у пяти человек выявили аплазию зубной эмали — она отсутствовала частично или полностью. У одного жителя эпохи викингов два боковых зуба имели форму колышков, у двух человек был непрорезавшийся клык в верхней челюсти, еще у двоих коренные зубы имели отверстия во внутренней части — пульповой камере. Вероятно, это следствие попыток облегчить боль. Также ученые зафиксировали один случай изменения щечной эмали на резце с апикальным периодонтитом — сильным воспалительным процессом в верхней части корня. У семи человек присутствовали признаки стираемости зубов.
«Это интересные и важные находки. Они указывают на то, что викинги этой популяции выполняли более сложные стоматологические вмешательства, нежели простое удаление больных зубов», — констатировали исследователи.
Помимо этого, у двух человек были укороченные корни одного или нескольких зубов, а у другого человека наблюдалось разрушение костной ткани (резорбция) второго моляра на нижней челюсти. Эмалевые жемчужины — аномалии развития зубов, известные как энамеломы, эмалевые капли и узелкаи — присутствовали у четырех человек.
По мнению авторов научной работы, они получили уникальную информацию о викингах Варнхема как на индивидуальном, так и на групповом уровне.
«Распространенность кариеса в исследуемой популяции хорошо коррелирует с данными других европейских популяций за тот же период времени. Высокая распространенность кариеса корней могла быть связана с заболеваниями пародонта. Вероятно, люди не соблюдали никаких мер гигиены полости рта, кроме чистки, в результате чего биопленка оставалась на поверхности корня в течение более длительного периода времени. Примечательно, что на участках со следами повреждений от ковыряния зубов кариозных поражений мы не обнаружили», — добавили ученые.
Множество кариозных поражений выявили лишь у небольшой части исследованной группы (и аналогичная тенденция прослеживается сегодня) — этот факт, по словам авторов статьи, говорит о том, что некоторые люди более восприимчивы к кариесу.
То, что население Варнхема страдало от проблем с зубами, ученые объяснили диетой. Так, большинство шведских викингов активно потребляли мясо, в частности говядину, свинину и баранину. Также в их рацион входили рыба, молочные продукты, хлеб, каши, бобовые, капуста, репа и лук-порей, фундук и грибы, фрукты или ягоды, мед. Самым популярным напитком было пиво, доступное всем слоям общества, еще пили молоко и медовуху.
«Хотя в эпоху викингов пользовались колодцами, чистота воды была недостаточной для повседневного питья без дополнительной обработки. Углеводные компоненты рациона состояли из ячменя, пшеницы, овса, ржи и гороха, из которых готовили хлеб, кашу и суп. Грубость пищи способствовала изнашиванию зубов жителей Варнхема. Потребление крахмалистых продуктов в сочетании с отсутствием стоматологической помощи и гигиены, а также застревание пищи между зубами — все это частично объясняет возникновение кариеса в этой популяции», — подытожили авторы исследования.
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