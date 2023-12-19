Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Шимпанзе помнят знакомых сородичей десятилетиями
Высшие приматы, такие как бонобо и шимпанзе, обладают развитой долговременной памятью на отношения. Свидетельства этого предоставила международная команда ученых. Их исследование показало, что ближайшие среди обезьян генетические родственники людей могут узнавать знакомых сородичей, даже если не видели их многие годы.
В рамках работы, результаты которой опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые провели эксперименты по узнаванию среди шимпанзе и бонобо (карликовых шимпанзе) в зоопарках Шотландии и Бельгии, а также в японском заповеднике обезьян. Всего в исследовании участвовали 26 животных, чей возраст варьировался от двух до 46 лет. Одним из условий при отборе для исследования было то, что приматы ранее расстались с кем-то из членов семьи или «товарищей» по группе из-за смены зоопарков либо смерти животного. Срок разлуки составлял от чуть менее года до 26 лет.
В специально оборудованных помещениях испытуемым на ЖК-мониторе демонстрировали параллельные фотографии. На одном из снимков животным показывали снятых крупным планом обезьян, с которыми они раньше жили вместе, а на втором — незнакомых сородичей.
Шимпанзе и бонобо заходили в помещение добровольно. Чтобы задержать их перед экраном и привлечь внимание к изображениям, ученые использовали разбавленный фруктовый сок. Пока подопытные пили через трубочку, исследователи снимали их на камеру с инфракрасным датчиком, регистрируя направление и продолжительность взгляда на фотографии.
Выяснилось, что изображения знакомых сородичей привлекали больше внимания бонобо и шимпанзе. В среднем они рассматривали их снимки примерно на четверть секунды дольше, чем фото незнакомых обезьян.
Во время эксперимента животные не проявляли признаков стресса. Глядя на родственников или бывших «товарищей» на экране, они словно замирали, порой полностью прекращая пить сок, что исследователи интерпретировали как реакцию узнавания. Кроме того, испытуемые дольше разглядывали знакомых сородичей, с которыми их связывали более позитивные отношения.
Одна из подопытных — 46-летняя самка бонобо по кличке Луиза — не видела свою сестру Лоретту и племянника Эрина более 26 лет. Тем не менее во время восьми этапов тестирования ее внимание устойчиво смещалось к фотографиям обезьян-родственников.
Это далеко не первое исследование на тему долговременной памяти животных. Из прошлых работ известно, что вороны тоже обладают памятью на отношения и способны помнить людей, которые их обманули. Также ученые знают, что характерные свистки дельфинов, по которым эти морские млекопитающие узнают друг друга, могут сохраняться у них в памяти более 20 лет.
Эксперимент с обезьянами показал, что шимпанзе и бонобо не уступают дельфинам, а возможно, и превосходят их в плане долговременной памяти на отношения, отметила одна из авторов исследования Лора Симона Льюис (Laura Simone Lewis).
По мнению ученых, их данные подтверждают теорию о том, что способность к долговременной памяти люди, шимпанзе и бонобо унаследовали от общего предка, который жил на Земле шесть-девять миллионов лет назад.
Впрочем, не обошлось без критики. В комментарии для The Washington Post профессор Пенсильванского университета Майкл Платт (Michael Platt), который не участвовал в эксперименте, но сам ранее проводил исследования с отслеживанием взгляда, усомнился, что бонобо и шимпанзе действительно узнали сородичей. По его словам, животные на фотографиях могли просто показаться обезьянам знакомыми, что не равно узнаванию. Однако, поскольку удостовериться в этом невозможно, предположение Платта тоже вряд ли можно считать достаточно надежным для однозначных выводов.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Ученые объединили результаты геномного, изотопного и зооархеологического анализов, а также архивные записи и этнографические исследования, чтобы прояснить происхождение вымершей салишской шерстистой собаки, история которой успела обрасти множеством мифов.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
Ключевое положение «обычной» химии — на протяжении веков — предполагало, что свойства химических элементов неизменны. В начале XX века стало ясно: это не так, ведь радий (и не только) может превращаться в другие элементы. Так в 1910 году появился термин «радиохимия». Она с самого начала была сконцентрирована на изучении химической природы и свойств радиоэлементов, а также продуктов их распада. Не менее важным оказалось изучение радиационных эффектов, которые эти элементы вызывают в тех или иных средах.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Это как после светового микроскопа перейти на электронный — вот примерно такая же революция у нас произошла в палеонтологии за последние годы»
Самые великие покорения человека
Космическая хроника за ноябрь
5 вещей быстрее света
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Вопросы читателей (ч. 4)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии