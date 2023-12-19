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44 минуты назад
Юлия Трепалина
41

Шимпанзе помнят знакомых сородичей десятилетиями

4.9

Высшие приматы, такие как бонобо и шимпанзе, обладают развитой долговременной памятью на отношения. Свидетельства этого предоставила международная команда ученых. Их исследование показало, что ближайшие среди обезьян генетические родственники людей могут узнавать знакомых сородичей, даже если не видели их многие годы.

Биология
# бонобо
# долговременная память
# животные
# память
# приматы
# шимпанзе
обезьяны бонобо
Карликовые шимпанзе (бонобо) в дикой природе / © Wirestock Creators/Shutterstock

В рамках работы, результаты которой опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые провели эксперименты по узнаванию среди шимпанзе и бонобо (карликовых шимпанзе) в зоопарках Шотландии и Бельгии, а также в японском заповеднике обезьян. Всего в исследовании участвовали 26 животных, чей возраст варьировался от двух до 46 лет. Одним из условий при отборе для исследования было то, что приматы ранее расстались с кем-то из членов семьи или «товарищей» по группе из-за смены зоопарков либо смерти животного. Срок разлуки составлял от чуть менее года до 26 лет.

В специально оборудованных помещениях испытуемым на ЖК-мониторе демонстрировали параллельные фотографии. На одном из снимков животным показывали снятых крупным планом обезьян, с которыми они раньше жили вместе, а на втором — незнакомых сородичей.

Шимпанзе и бонобо заходили в помещение добровольно. Чтобы задержать их перед экраном и привлечь внимание к изображениям, ученые использовали разбавленный фруктовый сок. Пока подопытные пили через трубочку, исследователи снимали их на камеру с инфракрасным датчиком, регистрируя направление и продолжительность взгляда на фотографии.

Экспериментальная установка в Эдинбургском зоопарке (Шотландия) и пример параллельных фото, которые показывали обезьянам / © Laura S. Lewis et al.

Выяснилось, что изображения знакомых сородичей привлекали больше внимания бонобо и шимпанзе. В среднем они рассматривали их снимки примерно на четверть секунды дольше, чем фото незнакомых обезьян.

Во время эксперимента животные не проявляли признаков стресса. Глядя на родственников или бывших «товарищей» на экране, они словно замирали, порой полностью прекращая пить сок, что исследователи интерпретировали как реакцию узнавания. Кроме того, испытуемые дольше разглядывали знакомых сородичей, с которыми их связывали более позитивные отношения.

Одна из подопытных — 46-летняя самка бонобо по кличке Луиза — не видела свою сестру Лоретту и племянника Эрина более 26 лет. Тем не менее во время восьми этапов тестирования ее внимание устойчиво смещалось к фотографиям обезьян-родственников.

Это далеко не первое исследование на тему долговременной памяти животных. Из прошлых работ известно, что вороны тоже обладают памятью на отношения и способны помнить людей, которые их обманули. Также ученые знают, что характерные свистки дельфинов, по которым эти морские млекопитающие узнают друг друга, могут сохраняться у них в памяти более 20 лет.

Эксперимент с обезьянами показал, что шимпанзе и бонобо не уступают дельфинам, а возможно, и превосходят их в плане долговременной памяти на отношения, отметила одна из авторов исследования Лора Симона Льюис (Laura Simone Lewis).

По мнению ученых, их данные подтверждают теорию о том, что способность к долговременной памяти люди, шимпанзе и бонобо унаследовали от общего предка, который жил на Земле шесть-девять миллионов лет назад.

Впрочем, не обошлось без критики. В комментарии для The Washington Post профессор Пенсильванского университета Майкл Платт (Michael Platt), который не участвовал в эксперименте, но сам ранее проводил исследования с отслеживанием взгляда, усомнился, что бонобо и шимпанзе действительно узнали сородичей. По его словам, животные на фотографиях могли просто показаться обезьянам знакомыми, что не равно узнаванию. Однако, поскольку удостовериться в этом невозможно, предположение Платта тоже вряд ли можно считать достаточно надежным для однозначных выводов.

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Биология
# бонобо
# долговременная память
# животные
# память
# приматы
# шимпанзе
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Дмитрий Kuрueнко
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Sam Dowson
3 часа назад
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Николай Цыгикало
3 часа назад
Иван Колупаев, похоже, со звёздами и спутниками всё норм, а я внёс ненужную сумятицу ) но нужно поставить точку, процесс осмысления не закончен. )

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Alex D.
3 часа назад
А мне нравится 😃

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Иван Колупаев
3 часа назад
Николай Цыгикало, так что все же со звездными фото и спутниками на них? 🤯 Хотя бы намекните 🙂https://elementy.ru/kartinka_dnya/1741/Geostatsionarnye_sputniki

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

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Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

wessen12
4 часа назад
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Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Виталий Б.
4 часа назад
Serjo Djachkowski, 🤣

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Александр Речкин
4 часа назад
Андрей Сурин, интересно же будет потом сравнить.

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Андрей Сурин
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