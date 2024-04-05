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Нейробиологи объяснили тягу одиноких женщин к вредной пище
Результаты магнитно-резонансной томографии показали особую реакцию мозга одиноких женщин при просмотре изображений высококалорийных и сладких продуктов. Новые данные позволят лучше бороться с расстройствами пищевого поведения и психического здоровья.
Социальная изоляция, или одиночество, считается полностью субъективным состоянием человека и не обязательно зависит от количества его реальных социальных связей либо поддержки общества. Наряду с этим существует объективная социальная изоляция (иногда называемая социальной разобщенностью), которая заключается в реально ограниченных или редких социальными контактах, как, например, во время карантина из-за пандемии Covid-19.
Несмотря на то что одиночество лишь субъективное ощущение, оно может значительно влиять на здоровье человека. Так, ряд исследований называют чувство одиночества фактором риска преждевременной смерти и хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз. Кроме того, это состояние часто может приводить к расстройствам пищевого поведения и психического здоровья, ожирению и снижению когнитивных функций.
Для лучшего понимания причин возникновения таких расстройств и болезней, а также более успешной борьбы с ними группа исследователей из Калифорнийского университета (США) решила уточнить биологические механизмы влияния чувства одиночества на тело человека. Для этого исследователи опросили 93 женщины в возрасте от 18 до 50 лет и оценили их субъективно воспринимаемую социальную изоляцию, а именно — частоту и качество эмоциональной и физической поддержки среди родных, коллег и знакомых.
После этого авторы исследования распределили участниц на две группы: с высокой и низкой воспринимаемой социальной изоляцией. Ученые определили индекс массы тела, состав тела (процентное содержание жира и мышечной массы), стиль и качество диеты женщин из обеих групп. Исследователи обнаружили, что участницы из группы с высоким уровнем социальной изоляции, как правило, имели более высокий процент жировой массы, более низкое качество питания, большую тягу к еде, основанную на вознаграждении, а также повышенный уровень тревоги и депрессии.
Затем женщинам показали изображения различных продуктов питания — от сладкой до острой пищи. Во время просмотра картинок их мозговую активность анализировали с помощью магнитно-резонансной томографии. Как и ожидалось, у группы участниц, которые считали себя одинокими, наблюдалась повышенная активность в областях мозга, связанных с тягой к высококалорийной и сладкой пище, и снижение активности в области мозга, ассоциированной с самоконтролем пищевого поведения.
«Когда люди одиноки, это влияет не только на то, как они себя чувствуют, но и на их поведение и осознанность потребления пищи. Зачастую они не отдают себе отчет в том, сколько едят, перестают контролировать свое желание есть и тягу к потреблению, особенно нездоровой пищи. При этом, если у вас усиливается тяга к пище, вы едите больше и, возможно, испытываете по этому поводу больше беспокойства или депрессивных переживаний. Это может привести к тому, что вы будете есть еще больше. В итоге это превращается в порочный круг между нездоровым питанием и негативными эмоциями», — подытожили авторы нового исследования.
Более подробно о своих выводах ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open. Будущие же работы группы исследователей будут сосредоточены на поиске других биологических маркеров, связанных с одиночеством, например метаболитов, состава микробиома и характерных воспалительных реакций.
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