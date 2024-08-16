Люди с чертами противоположного пола не переживают по поводу одиночества

Исследование МПСУ показало, что среди мужчин и женщин с высоким уровнем андрогинии отсутствуют переживания одиночества. В такие периоды они не испытывают позитивные эмоции, но и не стремятся к самоизоляции, чтобы использовать ее положительный ресурс. Они предпочитают растворяться в обществе, следовать за социальными группами, отказываясь от проявления своих индивидуальных особенностей характера, стремлений и интересов. Принятие одиночества как позитивного ресурса саморазвития в большей степени характерно для людей с фемининным типом. А наибольшее переживание наблюдается у людей с недостатком полового влечения и жизненных сил, то есть с низким уровнем андрогинии.

Современное общество претерпевает изменения, которые сопровождаются процессами отчуждения, ухода от реальности в виртуальный мир технологий и влечет за собой увеличение количества одиноких людей. Число домохозяйств, состоящих из одного человека растет во всем мире, в том числе и в России.

Одиночество является одной из сложных психологических проблем современного человека. Очевидна связь переживания одиночества с психологическим благополучием человека, в связи с чем есть необходимость изучения особенностей его переживания в контексте различных аспектов и психологических характеристик личности.

В обычной жизни под описанием пола подразумевается биологические различия между людьми, которые определяют анатомические особенности строения тела и детородные функции. В психологии же гендер трактуется как продукт культуры, указывающий на социально-психологические характеристики личности, которые возникают во взаимодействии с другими людьми и связаны с половой принадлежностью и сексуальностью.

По этой причине в психологии существуют понятия о маскулинности и фемининности личности, то есть психических и поведенческих нормах, характерных для мужчин и женщин соответственно. Они представляют собой личные установки и стереотипы о мужском и женском поведении. Соответственно, помимо явно выраженной маскулинности и фемининности, существует смешанный тип — андрогиния, в котором приблизительно в равной степени присутствуют или, наоборот, находятся в дефиците как женские, так и мужские черты характера у индивида.

Исследование МПСУ, которое провела Горобец Ксения под руководством кандидат психологических наук, доцента кафедры социальной психологии Араканцевой Татьяны, было направлено на изучение восприятия одиночества через призму индивидуальных гендерных характеристик личности. В нем приняло участие 61 человек в возрасте от 18 лет до 35 лет, проживающих в Москве, Московской области и других регионах страны. Из них — 28 мужчин и 33 женщины. На момент исследования чуть более четверти (26,2 процента) участников имели от пяти и более близких друзей, еще две трети (67,2 процента) — от одного до четырех, оставшиеся 6,6 процента — не имели их вообще.

Сравнение выраженности переживания различных видов уединенного образа жизни в группах с разным типом гендерной идентичности показало следующее. Фемининный тип обладает наибольшей психологической устойчивостью к одиночеству. При этом среди женского гендера зафиксирована наибольшая доля тех, кто стремится в этом состоянии к разрыву существующих отношений и своему растворению в социуме.

Маскулинный тип характеризуется спокойным отношением к одиночеству и уединению. При этом, среди этой группы выявлен максимальная доля тех, кто не видит ресурса самопознания и саморазвития в ситуациях одиночества. Несмотря на это, представители мужского гендера не стремятся затеряться в социуме, чтобы избежать уединения.

Гендерный тип с высоким уровнем андрогинии практически совсем не испытывает одиночества. Лишь немногие представители гендера с женскими и мужскими характеристиками личности стремятся к отчуждению, либо ищет общения любой ценой, чтобы избежать уединения.

Для людей, обладающих недостатком полового влечения и жизненных сил, то есть с низким уровнем андрогинии, характерно актуальное переживание одиночества. Этот тип людей больше всех склонен искать общение, чтобы заглушить болезненные переживания своего одиночества.

Наиболее высокий уровень переживания негативного отчуждающего одиночества выявлен у индивидуумов с низким уровнем андрогинии, а также у маскулинного и фемининного типа. У них преобладают механизмы отчуждения, обособления от других людей и окружающего мира. Они испытывают недостаток эмоциональной связи с близкими людьми, тревогу и страх, чувствуют себя потерянными и ненужными.

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МПСУ 10 статей Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.