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3 минуты назад
Игорь Байдов
2

Змеи узнали себя в «зеркальном тесте»

4.1

Некоторые виды змей могут отличить собственный запах от запахов других рептилий. Это выяснили канадские ученые во время «зеркального теста» на основе обоняния. Такое поведение животных предполагает наличие у них некой формы самоосознания, что противоречит ранее выдвинутому мнению, будто змеи не обладают когнитивными способностями.

Биология
# запахи
# зеркальный тест
# змеи
# обоняние
подвязочные змеи
Учащенное щелканье языком, которое показывали восточные подвязочные змеи в ответ на их слегка измененный запах, указывает на признак самоузнования / © Alamy, Vince F

В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что некоторые виды животных, в том числе петухи, лошади и рыбы губаны-чистильщики (Labroides dimidiatus), обладают способностью к самоузнаванию — один из этапов самоосознания. Это показал «зеркальный тест» с меткой, когда на часть тела животных наносят отметину, которую они не могут видеть напрямую, после чего помещают их перед зеркалом и наблюдают за поведением. Если животное прикасается к метке (или пытается стереть), когда смотрит в зеркало, значит, осознает, что это его отражение, а не кого-то другого.

Такие тесты прекрасно работают с животными, которые используют зрение в качестве основного органа чувств. Но как быть с теми, кто живет в мире обоняния, вроде собак? Понять с помощью зеркала, существует ли у таких видов представление о самих себе, довольно непросто. Нужны запахи.

Группа канадских психологов под руководством Ноама Миллера (Noam Miller) из Университета Уилфрида Лорье разработала «зеркальный тест» на основе обоняния и провела его с двумя видами змей: восточной подвязочной змеей (Thamnophis sirtalis sirtalis) и королевским питоном (Python regius).

Змеи и большинство рептилий в первую очередь взаимодействуют с миром с помощью запахов. Например, они сильно полагаются на обоняние, чтобы найти и поймать добычу. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи собрали образцы запахов с помощью ватных дисков (протирали ими кожу змей) у 36 восточных подвязочных змей и 18 королевских питонов. Затем каждой давали «понюхать» пять ароматов: свой собственный, с добавлением небольшого количества оливкового масла, просто оливковое масло, запах другой змеи того же вида и запах другой змеи с добавлением небольшого количества оливкового масла.

При поднесении каждого аромата ученые отмечали реакцию подопытной змеи, точнее — изучали щелканье языком. Змеи собирают запахи из воздуха не только носом, но и с помощью языка, к которому фактически «прилипают» пахучие молекулы. Когда язык возвращается в рот, неповрежденные молекулы вступают в контакт с высокочувствительными обонятельными клетками в организме змеи. Щелканье языком ускоряет этот процесс, и рептилия получает полную информацию об окружающей среде.

Высовывая язык, змеи нюхают и «пробуют на вкус» воздух. Это помогает им лучше ориентироваться в пространстве, искать добычу или партнера. Своим длинным языком они двигают только тогда, когда их что-то интересует или они что-то исследуют.

Во время эксперимента восточные подвязочные змеи чаще щелкали языками, когда им подносили аромат с их запахом либо аромат со слегка измененным собственным запахом (с добавлением небольшого количества оливкового масла). То есть животные распознавали не только свой «чистый» запах, но и немного измененный.

«Подвязочные змеи могут распознать, когда они пахнут неправильно. Они будто думают: „О, это странно, от меня не должно так пахнуть“», — объяснил Миллер.

Что касается королевских питонов, они одинаково реагировали на все запахи (щелкали языками), то есть представление о самих себе у них отсутствует.

Авторы исследования отметили, что учащенное щелканье языком, которое показывали восточные подвязочные змеи в ответ на их слегка измененный запах, указывает на признак самоузнавания. По словам Миллера, этот вид змей более общителен, чем королевские питоны, поэтому, возможно, такие социальные виды с большей вероятностью способны на самоузнавание.

Существует предположение, что змеи и многие рептилии не обладают развитыми когнитивными способностями. Миллер пояснил, что результаты исследования его команды позволяют в этом усомниться.

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Биология
# запахи
# зеркальный тест
# змеи
# обоняние
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