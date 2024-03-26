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Алиса Гаджиева
1

Археологи нашли римские стены Нарбонны

4.3

Ранее считалось, что древний Нарбо-Марциус был открытым городом и крупным центром торговли. Теперь стало ясно, что, скорее всего, его строили как серьезную крепость.

История
# античность
# археология
# Галлия
# Древний Рим
# крепость
# Римская Империя
археологические раскопки
Французские археологи раскапывали торговый район, но нашли крепостную стену / © Flore Giraud, Inrap

Исследователи из французского Национального института охранных археологических исследований (Inrap) проводили раскопки на участке под застройку в историческом центре Нарбонны на юге Франции. Этот район относится к римскому периоду: в II веке до нашей эры там основали Нарбо-Марциус, первую римскую колонию за пределами Апеннинского полуострова.

В конце II века до нашей эры римский военачальник Гней Домиций Агенобарб вместе с Квинтом Фабием Максимом Аллоброгиком разбил племена арвернов и аллоброгов и завоевал всю Южную Галлию, а в 118 году до нашей эры основал колонию Нарбо-Марциус. Гней Домиций, как проконсул Галлии, решил обустроить свою провинцию, получившую название Нарбонская Галлия (Gallia Narbonensis), по римскому образцу. Позже это станет нормой для завоеванных земель.

остатки городской стены
Остатки городской стены Нарбо-Марциуса / © Flore Giraud, Inrap

Он построил первую римскую дорогу в Галлии — Домициеву (Via Domitia), которая шла из Испании в Италию. Второй дорогой стала Аквитанская (Via Aquitania), она проходила от Нарбо-Марциуса через провинцию Аквитания к Атлантическому океану. В то время город находился в устье реки Од, что делало его стратегически важным перекрестком для торговли, сельского хозяйства, путешествий и римской военной экспансии.

О значении Нарбо-Марциуса можно судить по речи Марка Туллия Цицерона. В 69 году до нашей эры галльские племена обвинили правителя Нарбонской Галлии в притеснениях. Цицерон защищал бывшего претора и в своей речи описывал Нарбо-Марциус как «колонию граждан, которая стоит как сторожевая башня и оплот римского народа, а также как барьер обороны против этих племен».

После таких слов можно ожидать, что город был крупной крепостью, но до сих пор никаких следов римских оборонительных сооружений в районе Нарбонны не находили. Ученые предлагали несколько объяснений того, почему древний римский город не имел стен.

Согласно одной из гипотез, в Нарбо-Марциусе всегда находилось большое количество воинов, способных подавить бунт галльских племен. Например, в 46-45 годах до нашей эры по приказу Юлия Цезаря там был расквартирован X легион (Legio X Equestris). В исторической литературе Нарбо-Марциус обычно называют открытым торговым городом.

Район Нарбонны, где сейчас идут раскопки, находился на окраине древнего города. Его построили примерно в 50 году нашей эры для хранения товаров и потом несколько раз перестраивали (с середины I века до III века, затем — после периода запустения — в IV и V веках). Археологи обнаружили там несколько складских помещений, три улицы, переулок и систему пересекающихся каналов, по которым отводились дождевые и сточные воды.

Один из складов имел необычное устройство: первый этаж, используемый для хранения, был оснащен техническим подполом с функцией дренажа, причем сделанной из бывших в употреблении амфор. Верхний этаж служил либо домом, либо офисом — довольно красивым, с бетонным полом, украшенным мозаикой, и стенами из глинобитного кирпича. Этот склад сильно пострадал во время пожара.

руины здания
На стенах помещений, находившихся над складами, сохранились фрагменты росписи / © Flore Giraud, Inrap

Чуть дальше находится второй склад, который, судя по всему, был разрушен в результате того же события, но, как и первый, потом восстановлен. Одна из комнат здания с хорошо сохранившимися стенами украшена расписной штукатуркой. Узор имитирует мраморные плиты, а потолок украшен переплетающимися растительными мотивами на белом фоне.

Но самой интересной находкой стал участок крепостной стены длиной немногим больше 30 метров. С одной стороны секция стены соединялась с круглой каменной башней. Башню построили не вполне обычным образом: основание круглой части здания вмонтировано в квадратный фундамент. Вероятно, это было сделано для придания массивным стенам дополнительной устойчивости.

Толщина стены и манера строительства такие же, как в римских крепостях в Лионе и Отёне. Окончательной датировки пока нет, но французские археологи считают, что крепость возвели уже в I веке нашей эры, во времена наивысшего расцвета империи.

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История
# античность
# археология
# Галлия
# Древний Рим
# крепость
# Римская Империя
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