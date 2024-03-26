Археологи нашли римские стены Нарбонны

Ранее считалось, что древний Нарбо-Марциус был открытым городом и крупным центром торговли. Теперь стало ясно, что, скорее всего, его строили как серьезную крепость.

Исследователи из французского Национального института охранных археологических исследований (Inrap) проводили раскопки на участке под застройку в историческом центре Нарбонны на юге Франции. Этот район относится к римскому периоду: в II веке до нашей эры там основали Нарбо-Марциус, первую римскую колонию за пределами Апеннинского полуострова.

В конце II века до нашей эры римский военачальник Гней Домиций Агенобарб вместе с Квинтом Фабием Максимом Аллоброгиком разбил племена арвернов и аллоброгов и завоевал всю Южную Галлию, а в 118 году до нашей эры основал колонию Нарбо-Марциус. Гней Домиций, как проконсул Галлии, решил обустроить свою провинцию, получившую название Нарбонская Галлия (Gallia Narbonensis), по римскому образцу. Позже это станет нормой для завоеванных земель.

Остатки городской стены Нарбо-Марциуса / © Flore Giraud, Inrap

Он построил первую римскую дорогу в Галлии — Домициеву (Via Domitia), которая шла из Испании в Италию. Второй дорогой стала Аквитанская (Via Aquitania), она проходила от Нарбо-Марциуса через провинцию Аквитания к Атлантическому океану. В то время город находился в устье реки Од, что делало его стратегически важным перекрестком для торговли, сельского хозяйства, путешествий и римской военной экспансии.

О значении Нарбо-Марциуса можно судить по речи Марка Туллия Цицерона. В 69 году до нашей эры галльские племена обвинили правителя Нарбонской Галлии в притеснениях. Цицерон защищал бывшего претора и в своей речи описывал Нарбо-Марциус как «колонию граждан, которая стоит как сторожевая башня и оплот римского народа, а также как барьер обороны против этих племен».

После таких слов можно ожидать, что город был крупной крепостью, но до сих пор никаких следов римских оборонительных сооружений в районе Нарбонны не находили. Ученые предлагали несколько объяснений того, почему древний римский город не имел стен.

Согласно одной из гипотез, в Нарбо-Марциусе всегда находилось большое количество воинов, способных подавить бунт галльских племен. Например, в 46-45 годах до нашей эры по приказу Юлия Цезаря там был расквартирован X легион (Legio X Equestris). В исторической литературе Нарбо-Марциус обычно называют открытым торговым городом.

Район Нарбонны, где сейчас идут раскопки, находился на окраине древнего города. Его построили примерно в 50 году нашей эры для хранения товаров и потом несколько раз перестраивали (с середины I века до III века, затем — после периода запустения — в IV и V веках). Археологи обнаружили там несколько складских помещений, три улицы, переулок и систему пересекающихся каналов, по которым отводились дождевые и сточные воды.

Один из складов имел необычное устройство: первый этаж, используемый для хранения, был оснащен техническим подполом с функцией дренажа, причем сделанной из бывших в употреблении амфор. Верхний этаж служил либо домом, либо офисом — довольно красивым, с бетонным полом, украшенным мозаикой, и стенами из глинобитного кирпича. Этот склад сильно пострадал во время пожара.

На стенах помещений, находившихся над складами, сохранились фрагменты росписи / © Flore Giraud, Inrap

Чуть дальше находится второй склад, который, судя по всему, был разрушен в результате того же события, но, как и первый, потом восстановлен. Одна из комнат здания с хорошо сохранившимися стенами украшена расписной штукатуркой. Узор имитирует мраморные плиты, а потолок украшен переплетающимися растительными мотивами на белом фоне.

Но самой интересной находкой стал участок крепостной стены длиной немногим больше 30 метров. С одной стороны секция стены соединялась с круглой каменной башней. Башню построили не вполне обычным образом: основание круглой части здания вмонтировано в квадратный фундамент. Вероятно, это было сделано для придания массивным стенам дополнительной устойчивости.

Толщина стены и манера строительства такие же, как в римских крепостях в Лионе и Отёне. Окончательной датировки пока нет, но французские археологи считают, что крепость возвели уже в I веке нашей эры, во времена наивысшего расцвета империи.

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