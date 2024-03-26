Древние художники вдохновились следами динозавров

Ученые из Бразилии пришли к выводу, что местное население, жившее на территории этой страны от трех до девяти тысяч лет назад, рисовало петроглифы, вдохновившись следами динозавров. Возможно, древние предки местных жителей видели в них сакральный смысл.

Исследователи из Национального института исторического и художественного наследия, университетов Регионального Карири и Федерального Риу-Гранди-ду-Норти (Бразилия) изучили стоянку Серроте-ду-Лейтрейту, которая находится на территории природного парка «Долина динозавров» в бразильском штате Параиба. Изучение этого региона началось давно — еще в 1975 году.

С тех времен здесь нашли несколько костей динозавров (тероподов, зауроподов и игуанодонов), живших в раннем меловом периоде, и множество их окаменелых следов возрастом примерно 140 миллионов лет. Скальные отложения имеют площадь более 15 тысяч квадратных метров, поэтому остаются неизученные участки. Недавно в этом регионе нашли также рисунки людей рядом со следами динозавров.

Интересно, что подобные находки уже случались, но не в Бразилии. Например, в Польше, на месте возможных оккультных мест, ранее обнаружили след динозавра. В американском штате Юта древние петроглифы также находятся вблизи следов ящеров. Правда, это не так очевидно, как показывает находка из Бразилии. Но, кажется, наши далекие предки в самом деле обращали внимание на следы казавшихся им странными существ и, вероятно, воспринимали их как некие божественные проявления.

А. Аэрофотосъемка скального обнажения Серроте-ду-Лейтрейту. В. Цифровой эскиз того же места. Следы динозавровы выделены белым цветом, петроглифы — темно-оранжевым / © www.nature.com

Новая работа ученых показала, что следы динозавров с большой вероятностью могли вдохновлять древних художников на изображение петроглифов. Последние напоминают геометрические формы, символика которых неизвестна. Однако ученые обратили внимание на то, что они похожи на окружности, разделенные на четыре или пять секторов. Но есть и исключения — прямоугольные и решетчатые структуры, а также фигуры, напоминающие звезды.

Хотя петроглифы не накладываются сверху на окаменелые следы, они расположены в непосредственной близости от них, некоторые — крайне близко, на расстоянии до 10 сантиметров. То есть создатели, похоже, понимали, с чем имеют дело, и старались не повредить следы. Поэтому ученые предположили, что авторы рисунков не только вдохновлялись следами, но и относились к ним с собой бережностью. Это может указывать на сакральные мотивы.

Одни древние местные захоронения датировали периодом примерно 10 тысяч лет, возраст других оценили в 2620-9400 лет назад. Исследователи допустили, что именно эти люди оставили изученные ими петроглифы.

Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

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