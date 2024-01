Каждый год образования снизил риск смерти от всех причин

Ученым давно известно, что более образованные люди живут дольше. Вместе с тем количественную оценку, насколько именно это снижает риск смерти среди взрослых, прежде не проводили.

Крупнейшее на сегодня исследование в этой области выполнили специалисты американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME). В работе, которую опубликовал журнал The Lancet Public Health, они установили: с каждым дополнительным годом обучения в школе или университете вероятность умереть по любым причинам падает примерно на два процента.

Исследователи проанализировали 602 научные статьи, посвященные связи между уровнем образования и продолжительностью жизни людей. В обзор вошли работы из 59 стран, включая промышленно развитые (США, Великобритания, государства Евросоюза) и развивающиеся (Китай, Бразилия и другие).

Выяснилось, что у людей, которые проучились хотя бы шесть лет, вероятность смерти в среднем была на 13 процентов ниже, чем у не имевших образования. По окончании средней школы (12 лет обучения) риск смерти уменьшался почти на 25 процентов, а 18 лет образования (обучение в вузе плюс два года послевузовского образования) сокращали его на 34 процента.

Авторы также сравнили влияние образования и других факторов, таких как здоровое питание, курение и злоупотребление алкоголем. Позитивный эффект от 18 лет образования оказался сопоставим с пользой от употребления в пищу оптимального количества овощей (по сравнению с их полным отсутствием в рационе). В противовес этому полный отказ от школы был в той же мере вреден для здоровья в зрелом возрасте, как ежедневное выпивание пяти или более алкогольных напитков либо выкуривание 10 сигарет в день в течение десяти лет.

Сильнее всего «защитный» эффект образования проявился среди более молодых: в возрасте от 18 до 49 лет каждый дополнительный год обучения снижал риск смерти от всех причин в среднем на 2,9 процента. Вместе с тем позитивное влияние сохранялось и позднее — у людей старше 50 лет и даже в 70-летнем возрасте.

Выявленная в исследовании корреляция между уровнем образования и риском смерти от всех причин среди взрослых в разбивке по возрастным группам / © IHME-CHAIN Collaborators

Анализ не выявил существенной разницы между странами с разным уровнем экономического развития. Другими словами, образование положительно сказывалось на продолжительности жизни как в богатых, так и в менее обеспеченных государствах.

«Эта работа убедительно доказывает важность образования для повышения продолжительности жизни», — резюмировали авторы. Ученые призвали больше вкладываться в образование, чтобы преодолеть неравенство в показателях смертности и здоровья.

Учитывая, что в рамках метаанализа рассматривали преимущественно страны с высоким уровнем доходов, специалисты отметили необходимость дополнительных исследований с упором на государства с низким и средним уровнями доходов, особенно африканские.

