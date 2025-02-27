Школьные агрессоры завели больше детей, став взрослыми

Новое исследование показало, что подростки, практиковавшие буллинг, во взрослой жизни раньше становятся родителями и в целом заводят больше детей, чем их сверстники, которые не участвовали в травле.

Подростковый буллинг — травля, притеснение и другие виды агрессии в отношении сверстников — одна из распространенных проблем в школах и детских коллективах. По данным ВОЗ, каждый третий школьник хотя бы раз в жизни подвергался такого рода издевательствам. В России опрос показал, что с буллингом сталкиваются больше 20% подростков, а почти треть испытывают проблемы в отношениях со сверстниками.

Ученые давно исследуют это явление и связанные с ним аспекты. Ранее специалисты предположили, что школьный буллинг — это, как минимум отчасти, механизм эволюционной адаптации, который в дальнейшем может способствовать более активной передаче генов будущим поколениям.

В статье, принятой к публикации в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, канадские психологи привели новые свидетельства в пользу этой гипотезы. Их исследование показало, что подростки, которые практиковали буллинг, во взрослой жизни раньше становились родителями и заводили больше детей, чем сверстники, не имевшие отношения к травле.

В основу новой работы легли данные другого исследовательского проекта, который проходит в Канаде с 2008 года. В его рамках ученые на протяжении длительного времени ведут наблюдения за сотнями учеников, начиная с 10-11 лет, более чем из 50 школ в одной из канадских провинций. Дополнительно к этому психологи провели онлайн-опрос о буллинге в школьные годы среди взрослых 24-35 лет.

Анализ собранных сведений показал, что активное участие в школьных издевательствах в последующем коррелировало с появлением своих детей в более молодом возрасте (к 23-24 годам) и с большим числом отпрысков в целом.

Полученные данные согласуются с предыдущими выводами исследовательской группы. Ранее они выяснили, что подростки-хулиганы назначают больше свиданий и ведут более активную половую жизнь, чем их добропорядочные сверстники.

Помимо репродуктивной успешности, школьный буллинг может быть связан с другими преимуществами. Специалисты Института социальных и экономических исследований при Университете Эссекса (Великобритания) ранее установили, что дети, которые в школе вели себя агрессивно, хулиганили или совершали выходки, к зрелому возрасту чаще оказывались успешными в плане заработка, занимались работой по душе и получали от нее большее удовлетворение.

Комментируя результаты, канадские исследователи отметили, что опыт травли ассоциируется с рядом значимых последствий, которые помогают объяснить такое поведение детей. Это не просто хулиганы, совершающие проступки: так они учатся вещам, важным во взрослой жизни.

Впрочем, психологи далеки от одобрения буллинга. Они подчеркнули, что понимание механизмов в его основе необходимо для разработки эффективных программ профилактики этого явления. В новых исследованиях ученые хотят проверить, не создают ли бывшие школьные агрессоры нечто вроде «порочного круга», передавая такие модели поведения своим детям.

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