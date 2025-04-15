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2 часа назад
Президентская академия (РАНХиГС)
71

Половина родителей посчитали, что цифровизация школ приводит к увеличению объема домашних заданий

4.5

На каждого российского учителя уже сегодня приходится по 2-3 компьютера. Когда ждать пришествия искусственного интеллекта в школу и к чему в этом случае сведется роль учителя, выяснили эксперты Президентской академии. В основу исследования легли данные Минпросвещения России и социальные исследования Центра экономики непрерывного образования Академии.

Президентская академия (РАНХиГС)
# дети
# домашние задания
# родители
# школа
# школьники
Половина родителей посчитали, что цифровизация школ приводит к увеличению объема домашних заданий – иллюстрация к материалу на Naked Science
Половина родителей посчитали, что цифровизация школ приводит к увеличению объема домашних заданий / © Дарья Зуева, Центр дизайн бюро Президентской академии

Динамика цифровизации отечественной школы нарастает от года к году. Если в 2016 году электронным обучением было охвачено 12,4% российских школьников, а дистанционными образовательными технологиями – 2,4%, то в 2024 году эти показатели соответственно составили 26,7 и 20,5%. Всплеск активности пришелся на пандемию ковида. Однако по ее окончании снизилась лишь интенсивность процесса, а не масштабы распространения, – отмечает автор исследования, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Алексей Тищенко

Охват школьников современными технологиями значительно быстрее идет в городе, чем на селе – 22,9% против 12,0% к 2024 году в части применения дистанционных образовательных технологий и 22,8% против 19,4% при использовании электронного обучения. При этом супертемпами идет цифровизация частного сектора общего образования: по сравнению с серединой 2010-х годов использование дистанта и электронного обучения здесь выросло в 8 раз.

В 2024 году оснащение отечественных школ скоростным интернетом должно было составить 100%. Данных за этот период пока нет. Однако годом ранее этот показатель составлял лишь 74,3% при плановом показателе 95,0%. При этом примечательно, что частные школы по этому параметру уступают государственным.

Оснащенность школы компьютерами в 2023 году составила в среднем 2-3 единицы на одного учителя, что в целом неплохо. Однако интернет в школах пока так и не стал повсеместным. Если в Москве доля учебных компьютеров, подключенных к интернету, достигла 100%, то в Самарской области она составляет 95,6%, а в Калмыкии лишь 39,9%.

Отношение семей школьников к цифровизации общего образования остается прохладным. В числе главных проблем 49,8% родителей назвали увеличение объема домашних заданий и самостоятельного изучения ребенком новых тем; 41,6% – снижение контроля учителя; 41,5% – рост утомляемости ребенка; 41,1% – низкое качество и сбои интернета. Лишь 23,4% родителей заявили, что «особых проблем нет».

Один из главных выводов – неравномерность хода цифровизации школы в регионах, включая доступ школ к скоростному интернету. Исправить ситуацию, по оценке Алексея Тищенко, поможет «создание специализированных организационно-правовых механизмов и средств, позволяющих учителям и учащимся загружать на персональные компьютеры и мобильные устройства обучающие ресурсы цифровой образовательной среды для полноценного использования в режиме офлайн».

Другое предложение Алексея Тищенко касается педагогов: «В условиях чрезмерной нагрузки на учителей цифровизация общего образования не эффективна. Целесообразно предусмотреть стимулирующие выплаты в связи с использованием электронных образовательных ресурсов и цифрового образовательного контента».

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Президентская академия (РАНХиГС)
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Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
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Президентская академия (РАНХиГС)
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# домашние задания
# родители
# школа
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