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Руководители-нарциссы назначили менеджерами таких же нарциссов
Чрезмерно себялюбивые топ-менеджеры склонны нанимать на руководящие должности людей с такими же чертами характера, как у себя. Это негативно сказывается на работе команды, выяснили ученые из Германии.
Нарциссизм — это свойство характера, которое проявляется в самовлюбленности и завышенной самооценке. Эта особенность влияет как на своего обладателя (например, нарциссы могут испытывать трудности в сексуальной жизни), так и на людей, которые его окружают. Особый интерес для ученых представляет взаимодействие с нарциссами на рабочем месте. Так, в НИУ ВШЭ повышенную самовлюбленность начальника в некоторых ситуациях связали с успехом компании, а в Манчестерском университете обнаружили, что она приводит к депрессии у сотрудников.
Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга и Технического университета Дортмунда (оба — в Германии) провели новое исследование и обнаружили, что начальники-нарциссы чаще принимают на другие руководящие должности людей с такими же особенностями характера. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Southern Management Academy.
В ситуациях лидерства нарциссизм проявляется в разных формах: это может быть как уверенность в себе и харизма, так и деструктивная сосредоточенность на себе при невнимании к другим. Чтобы выявить нарциссические паттерны, авторы работы изучили 11 705 профилей топ-менеджеров 1500 американских компаний в LinkedIn.
«Нарциссы хотят показать широкой аудитории, что они превосходят других. Более ранние исследования показали, что это также находит отражение, среди прочего, в корпоративных пресс-релизах или письмах акционерам», — отметил один из авторов исследования.
Собственный метод оценки уровня нарциссизма команда разработала с опорой на существующие тактики. В итоге ученые анализировали следующую информацию:
— количество фотографий руководителя (в том числе обложки профиля: одни аватаром делали свою фотографию, но на обложку ставили логотип компании или отвлеченное изображение, а другие на обложке тоже показывали себя — как правило, за каким-то занятием);
— общее количество слов в разделе «О компании» (согласно предыдущим исследованиям, нарциссы чаще описывают себя с разных сторон, включая хобби и личные предпочтения, а не просто указывают самую важную информацию о профессиональном опыте);
— количество перечисленных профессиональных достижений (считается, что нарциссы описывают свой карьерный рост максимально подробно);
— количество перечисленных навыков (исходя из существующих научных данных, исследователи предполагали, что нарциссы перечислят больше навыков, чем люди с другим характером);
— сведения о почетных званиях и наградах, патентах, публикациях, сертификатах, в том числе не связанных с профессией (исследования показали, что нарциссы используют любую возможность для саморекламы).
Оценив уровень самовлюбленности не только у топ-менеджеров, но и у других сотрудников компаний, которые работали на других руководящих должностях, исследователи заметили следующую закономерность. Чем сильнее проявлялся нарциссизм у генерального директора, тем сильнее он проявлялся и у нового назначенного руководителя.
Обнаруженная связь, по словам ученых, негативно сказывается на стабильности и динамике команды, поскольку при руководителе-нарциссе значительно повышается текучка кадров. Это происходит из-за того, что каждый нарцисс в совете директоров хочет доминировать над другими и возникают конфликты.
Авторы статьи считают, что руководителям компаний стоит внимательнее анализировать динамику в командах управленцев и, вероятно, пересмотреть процесс отбора менеджеров. Одним из инструментов, которые помогут улучшить ситуацию, специалисты назвали детализированную оценку личностных качеств сотрудников.
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