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В НИУ ВШЭ показали: молодой трудолюбивый нарцисс приведет фирму к успеху
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Статья опубликована в IEEE Transactions on Engineering Management. Компании на ранних этапах развития чрезвычайно зависимы от своих основателей, поэтому черты личности лидера могут улучшать или ухудшать экономические показатели фирм. Ученые Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и студенты Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента изучили влияние трудоголизма и нарциссизма руководителя на результативность молодых компаний. Кроме того, они проанализировали, как внедрение инноваций изменит их работу. Это одна из статей проекта по изучению студенческого предпринимательства и выявлению факторов, которые развивают проактивное поведение молодых людей. Проект был осуществлен при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
«Считается, что инновации в бизнес-модели молодой фирме не нужны, так как фирма только что сформировала свою бизнес-модель. Исследований на эту тему очень мало, изучают в основном уже устоявшиеся компании. Мы предположили, что на нашем развивающемся рынке молодые фирмы должны активно адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации, поэтому внедрение инноваций может оказать позитивное влияние на показатели их работы», — пояснила Галина Широкова, директор Центра стратегического предпринимательства.
Для проверки гипотез исследования ученые использовали российские данные, полученные в ходе Глобального исследования предпринимательского духа студентов (GUESSS) в 2021 году. В ходе опросов измерялись предпринимательские намерения и предпринимательская активность студентов, а также основные факторы, влияющие на их решения. Данные GUESSS широко используются учеными в области предпринимательства и менеджмента по всему миру.
Российские исследователи сосредоточились на руководителях молодых фирм, присутствующих на рынке от двух до 10 лет. Окончательная выборка включала 205 студентов — основателей компаний. Большинство фирм были небольшими (в среднем четыре человека в штате). 18,05 процента компаний занимались торговлей, 14,63 — образованием и консалтингом, 13,17 — рекламой и маркетингом. Возраст респондентов в среднем составил 22 года. Большинство опрошенных — 77,7 процента — обучались на программах бакалавриата, 33,17 — получали образование в области бизнеса и менеджмента.
Отобранные участники заполнили онлайн-анкету, в которой большинство ответов измерялись по шкале Лайкерта, когда респондент оценивает степень своего согласия или несогласия с каждым суждением — от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Так, респонденты оценивали продажи, долю рынка и рост прибыли фирмы в сравнении с ключевыми конкурентами по 7-балльной шкале, где 1 — «очень плохо», а 7 — «очень хорошо».
При измерении инновационности бизнес-модели блоку вопросов предшествовала фраза: «Укажите степень вашего согласия со следующим утверждением о вашей фирме за последние три года (1 — полностью не согласен, 7 — полностью согласен)». Вопросы касались изменений ключевых компетенций, механизмов получения доходов и клиентских групп.
В анкете, с помощью которой оценивали трудоголизм, участникам надо было указать степень своего согласия с рядом утверждений, например: «Для меня важно усердно работать, даже если я не получаю удовольствия от того, что делаю». А при оценке нарциссизма респонденты должны были указать, насколько соответствуют действительности утверждения типа: «Я склонен стремиться к престижу или статусу». Здесь также применялась 7-балльная шкала Лайкерта, где 1 — «абсолютно не соответствует», а 7 — «абсолютно соответствует».
Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что существует положительная взаимосвязь между инновациями в бизнес-моделях и результативностью молодых компаний, что подтверждает ресурсно-ориентированный взгляд на фирму, согласно которому организации могут получить конкурентное преимущество за счет развития уникальных ресурсов и способностей, выраженных в том числе в инновациях.
При этом трудоголизм и нарциссизм основателей фирм усиливают положительное влияние инновационной бизнес-модели на результаты деятельности молодой компании. Эти результаты исследования согласуются с теорией стратегического лидерства, которая предполагает, что лидеры, обладающие четким видением перспектив развития своей компании, способствуют инновациям и мотивируют сотрудников на продуктивную работу.
«Это важный практический вывод для потенциальных инвесторов: нарцисс и трудоголик может привести молодую фирму к успеху. Главное — не бояться внедрять инновации и постоянно искать нестандартные решения, чтобы найти свое место на рынке», — подчеркнула Галина Широкова.
Статья подготовлена в рамках Стратегического проекта «Успех и самостоятельность человека в современном мире» (подпроект «Самостоятельность и проактивное поведение»).
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