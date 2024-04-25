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В Петербурге снизилось количество разрушающих озоновый слой газов
Физики Санкт-Петербургского университета измерили содержание над северной столицей галогенидов, участвующих в разрушении озонового слоя. Оказалось, что за последние 15 лет их концентрация ежегодно снижается.
Результаты исследования опубликованы в International Journal of Remote Sensing. Озоновый слой играет ключевую роль для сохранения жизни на Земле, так как задерживает приходящее от Солнца жесткое ультрафиолетовое излучение, опасное для живых организмов. Истощение озонового слоя может привести к повреждениям и даже гибели живых существ на планете, поэтому в настоящее время создано большое количество методов мониторинга состояния озонового слоя.
Причем наблюдение производится как за содержанием самого озона, так и за разрушающими его факторами. Так, с 1989 года действует Монреальский протокол, ограничивающий выбросы озоноразрушающих веществ. Так, проводя мониторинг состояния озонового слоя, эксперты отслеживают концентрации наиболее вредных для него веществ, содержащих хлор.
В осенне-зимнее время года в полярных областях земного шара формируются стратосферные вихри, воздух внутри которых изолирован и поддерживается при очень низких температурах. Все время существования вихря из хлористого водорода выделяются активные соединения хлора, которые и участвуют в циклах разрушения озона в зимне-весенний период при появлении солнечного излучения.
Полярные стратосферные вихри могут распространяться также в средние широты. Как отмечают ученые, уменьшение содержания хлористого водорода за счет химических реакций в атмосфере может говорить о предстоящем накоплении активных соединений хлора и «предсказывать» возможные потери озона в атмосфере весной. Чтобы понять, связано ли это уменьшение с химическими процессами или же оно вызвано, например, вертикальным переносом воздушных масс, ученые также контролируют содержание фтористого водорода – долгоживущего стабильного газа, изменчивость концентрации которого говорят о наличии динамических процессов в атмосфере.
Физики Санкт-Петербургского университета изучили изменение концентрации галогенсодержащих веществ в атмосфере над Петербургом и выяснили, что с каждым годом наблюдений их становится меньше.
«В стратосфере хлористый водород образуется в результате фотодиссоциации хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов – веществ, выброс которых запрещен. Мы изучили общее содержание хлористого водорода и фтористого водорода вблизи Санкт-Петербурга в период с марта 2009 по март 2023 года и выявили постепенное снижение концентрации хлористого водорода со скоростью (-0.26 ± 0.21) процентов в год», — рассказала сотрудник лаборатории исследования озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Светлана Акишина.
Сравнение отношения содержания хлористого и фтористого водорода позволило ученым Университета сделать вывод: один из наиболее сильных минимумов концентрации хлористого водорода наблюдался в начале 2023 года. Это позволило сделать предположение о приходе полярного стратосферного вихря в атмосферу над Санкт-Петербургом.
Отметим, что ранее сотрудники лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ выяснили, что во время геомагнитных бурь в течение суток может разрушаться до четверти озона, содержащегося на высоте около 75 километров в полярной мезосфере. Также, ученые разработали нейросетевой алгоритм для измерения содержания озона в атмосфере с российского метеорологического спутника.
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