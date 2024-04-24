Лечение женщиной-врачом повысило шансы на выживание

Побывавшие в больнице пожилые люди, лечащими врачами которых были женщины, в последующие 30 дней реже умирали и повторно госпитализировались, чем пациенты докторов-мужчин. Об этом стало известно из свежего исследования японских и американских медиков.

В работе, недавно вышедшей в журнале Annals of Internal Medicine, ученые проанализировали случайную 20-процентную выборку из базы данных Medicare — программы медицинского страхования для американцев старше 65 лет. Всего исследователи рассмотрели карты более 458 тысяч женщин и свыше 318 тысяч мужчин, которые с 2016 по 2019 год оказывались в клиниках США по медицинским показаниям. Примерно у 31% пациентов обоего пола врачами были женщины.

Исследователи установили, что у пациенток врачей-женщин уровень смертности в течение месяца после госпитализации составил 8,15%, тогда как среди больных, которых лечили мужчины, показатель достигал 8,38%. Авторы сочли эту разницу статистически значимой.

Среди пациентов мужского пола соответствующие различия в уровне смертности оказались менее существенны: 10,15% против 10,23%. Анализ выявил аналогичные корреляции в отношении показателей повторной госпитализации.

«Полученные результаты говорят о том, что врачи женского и мужского пола практикуют медицину по-разному. Эти различия достаточно ощутимы, чтобы влиять на состояние здоровья пациентов», — отметил старший автор исследования доктор Юсуке Цугава (Yusuke Tsugawa).

Он призвал к дальнейшему изучению механизмов, объясняющих связь между полом врача и исходом лечения и то, почему для пациенток преимущества от наблюдения у докторов-женщин более выражены, чем когда речь идет о больных мужского пола. Понимание этого поможет улучшить результаты лечения всех пациентов, добавил Цугава.

Ученые видят несколько возможных причин, по которым у людей, проходящих лечение у медиков-женщин, больше шансов на благоприятный исход. По словам Лизы Ротенштейн (Lisa Rotenstein), другого соавтора работы, врачи женского пола зачастую больше времени проводят за общением с пациентами и изучением их историй болезни, а также чаще докторов-мужчин обсуждают случаи с коллегами и принимают решения коллективно.

Исследовательница заявила, что хирурги-женщины дольше оперируют, но среди их пациентов наблюдается более низкий уровень повторных обращений после вмешательств.

Из прошлых научных публикаций известно, что связь между полом хирурга и исходом операций действительно есть. Например, еще в 2017 году ученые из Университета Торонто (Канада) установили, что пациенты женщин-хирургов реже рискуют умереть в течение месяца после процедуры.

Недавно эти же выводы подтвердило другое американо-канадское исследование, в котором медики с учетом пола хирургов проанализировали исход оперативного лечения спустя 90 дней и год после вмешательства. Больные, которых оперировали женщины, реже умирали и сталкивались с осложнениями, чем пациенты хирургов-мужчин. Авторы тогда призвали с осторожностью трактовать результаты, как и другие научные работы такого рода.

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