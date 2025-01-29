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18 минут назад
МГППУ
24

Московские психологи представили новую методику оценки навыков командной работы

4.4

В МГППУ разработана новая схема оценки степени сформированности навыков командной работы, основанная на результатах эксперимента с использованием программно-аппаратного комплекса, имитирующего управление самолетом.

МГППУ
# команда
# командная работа
# навыки
# подростки
# студенты
Летный тренажер / © freepic.com

Сотрудники лаборатории «Информационные технологии для психологической диагностики» МГППУ Михаил Михайловский, Сергей Ермаков и Наталия Юрьева выяснили, что совместная работа на тренажере по управлению воздушным судном улучшает навыки взаимодействия. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Моделирование и анализ данных».

В эксперименте приняли участие девятиклассники и студенты третьего и четвертого курсов. Участники работали в парах на летном тренажере, где им необходимо было совместно управлять воздушным судном. Для оценки навыков командной работы исследователи применили «схему треугольника», что позволило проанализировать как индивидуальные, так и совместные действия. Также использовались матрицы вероятностей переходов для изучения динамики выполнения задач.

Эксперименты проходили в три этапа: индивидуальная работа первого участника, индивидуальная работа второго участника и совместная деятельность обоих. Данные о действиях участников фиксировались и анализировались с помощью специализированного программного обеспечения.

Результаты пилотных экспериментов показали значительное улучшение навыков участников. Например, один из участников продемонстрировал прогресс на 82,2 процента в индивидуальной деятельности, а также была отмечена улучшенная координация действий в команде.

Таким образом, исследование подтвердило эффективность новой методики анализа взаимодействий и подчеркнуло важность как индивидуального, так и командного обучения для достижения успеха в совместной деятельности.

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МГППУ
82 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# команда
# командная работа
# навыки
# подростки
# студенты
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