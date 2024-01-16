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В НИУ ВШЭ выяснили, когда нарциссизм помогает добиться успехов в бизнесе
Международная команда ученых при участии исследователей Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучила особенности влияния нарциссизма на успех молодых предпринимателей из 43 стран мира. Выяснилось, что трудоголизм усиливает связь между нарциссизмом основателя компании и ее бизнес-показателями. Иными словами, нарциссические лидеры добиваются наибольших успехов в бизнесе, если они трудоголики.
Результаты исследования опубликованы в журнале Small Business Economics. Подробнее — в материале IQ.HSE. Нарциссизму в исследованиях менеджмента уделяется особое внимание. Эта характеристика относится к так называемой темной триаде — чертам личности, которые считаются социально нежелательными. В то же время нарциссизм может быть связан с положительными результатами в бизнесе, так как эта персональная особенность влияет на мотивацию лидеров продуктивно работать над достижением внешней цели, которую они считают важной для создания и поддержания чувства собственной грандиозности.
Среди ученых нет единого понимания того, как нарциссизм лидеров влияет на результаты деятельности фирмы. Также мало исследована тема связи нарциссизма и предпринимательства в контексте стартапов. Авторы статьи сосредоточились на роли двух факторов — трудоголизма и поддержки семьи — в успехе молодых предпринимателей с нарциссическими чертами. В работе изучались два типа семейной поддержки: инструментальная — в виде разных ресурсов, таких как финансы, связи, знания, — и эмоциональная — в виде психологической поддержки и вдохновения.
Международная команда исследователей при участии директора Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге профессора Галины Широковой и студентов Наили Галиевой и Дианы Докторовой изучила 1518 новых фирм, созданных студентами-предпринимателями из 43 стран. Данные были получены в 2021 году в ходе опроса студентов-предпринимателей в рамках проекта «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» (GUESSS). Возраст респондентов варьировался от 18 до 34 лет, средний — 23,4 года, а «возраст» бизнеса — от нуля до восьми лет. 59 процентов опрошенных были мужчинами. Большинство участников имели степень бакалавра (83 процента), более трети изучали бизнес и менеджмент (39 процентов).
По дизайну проекта объективные данные о результатах деятельности фирм не собирались, поэтому учитывались лишь оценки результативности бизнеса, которые дали сами молодые предприниматели.
Для измерения нарциссизма использовалась специальная шкала из четырех пунктов, один из которых: «Я склонен стремиться к престижу и статусу». Уровень трудоголизма также измерялся с помощью специальной шкалы из десяти пунктов. Один из примеров утверждения: «Для меня важно усердно работать, даже когда мне больше не нравится то, что я делаю».
Результаты анализа подтвердили положительную связь между нарциссическими чертами личности молодых предпринимателей и результатами деятельности их компаний. Предприятия, во главе которых стоят нарциссические основатели, оказались более успешными. Трудоголизм при этом опосредует данную связь: предприниматели с нарциссическими чертами оказывались успешными, если были склонны к переработкам. Авторы подтвердили, таким образом, гипотезу о том, что трудоголизм является посредником между нарциссизмом основателя и результативностью нового предприятия.
«Что касается поддержки семьи, то оказалось, что высокий уровень эмоциональной поддержки ослабляет влияние трудоголизма на связь между нарциссизмом и успехами компании. Иными словами, чрезмерно высокий уровень семейной эмоциональной поддержки может привести к снижению результатов деятельности фирмы», — объясняет Галина Широкова.
Исследователи поясняют, что данный эффект может быть связан с тем, что нарциссические трудоголики уделяют больше внимания семье, когда получают от нее много эмоциональной поддержки. А вот эффект инструментальной поддержки от семьи оказался незначимым в исследуемой связи.
В работе использованы результаты проекта «Самостоятельность человека: теоретическое моделирование проактивного (агентного) действия в контексте открывающихся новых возможностей, рисков и углубленный эмпирический анализ на примере вопросов студенческого предпринимательства в сравнительной перспективе», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 году.
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