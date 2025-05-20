Наркотики потеснили алкоголь в текстах поп-хитов последнего десятилетия

Американские исследователи проанализировали тексты современных англоязычных поп-хитов и установили: если в начале нынешнего десятилетия в популярной песенной лирике превалировало упоминание алкоголя, то позднее акцент сместился в сторону таблеток и наркотиков. По мнению ученых, это отражение тенденций в области употребления психоактивных веществ можно использовать на благо здравоохранения — например, при планировании кампаний пропаганды здорового образа жизни.

Авторы исследования — группа психиатров и специалистов в области поведенческих наук из Медицинского института при Техасском университете и Юго-западного медицинского центра Техасского университета. Результаты работы ученые представили на ежегодном собрании Американской психиатрической ассоциации, которое проходит в Лос-Анджелесе с 17 по 21 мая.

Анализ охватил отрезок с 2013 по 2024 год. Специалисты рассмотрели по 50 самых популярных песен за каждый год десятилетия, то есть в сумме 550 композиций.

Выяснилось, что в начале периода в песнях в основном упоминали спиртное — пик отмечался в 2015 году. Затем произошел сдвиг к таблеткам и наркотикам. В частности, с 2021-го в текстах поп-хитов стали мелькать бензодиазепины (группа психоактивных препаратов с противотревожным, успокоительным и снотворным действием) и стимуляторы. К 2023-му участились упоминания опиоидов и экстези. В 2022-2024 годах в текстах снова наблюдался рост отсылок к алкоголю.

По данным ВОЗ, от последствий употребления наркотиков на планете ежегодно умирает около полмиллиона человек. Почти в 80% таких случаев речь идет об опиоидах, и практически треть смертей происходит из-за передозировки.

Особенно остро ситуация с опиоидными расстройствами обстоит в США. Хотя в 2018-м в стране зарегистрировали общее снижение числа смертей, связанных с приемом синтетических опиоидов, о завершении кризиса говорить не приходится. С 2021-го от передозировок фентанила и подобных препаратов в Соединенных Штатах ежегодно гибнут более 70 тысяч человек. Недавно исследование показало, что с 2018 по 2022 год число смертельных передозировок синтетических опиоидов среди американской молодежи от 15 до 24 лет выросло на 168%.

Добавим, что тему наркотиков и алкоголя в песнях ученые поднимают не впервые. Ранее в других работах сообщалось, что такого рода отсылки присутствуют в 75% популярных треков из хит-парада Billboard Hot 100. Чаще всего контент, связанный с запрещенными веществами, можно встретить в композициях жанров хип-хоп и рэп (в каждой третьей песне). Подобные упоминания присутствуют также в 57% рок-композиций.

Новое исследование, которое представили психиатры из США, затронуло еще и тренды в области психического здоровья. Изучив тексты популярных песен за десятилетие, специалисты заметили, что они концентрируются не только вокруг вечеринок и веселья. В них стали чаще фигурировать мотивы одиночества, душевной боли и чувства вины. Также после пандемии Covid-19 в песнях зазвучали темы, связанные со стойкостью, выживанием и саморефлексией.

«Мир вокруг менялся, а вместе с ним музыка, запечатлевшая то, как люди справлялись с трудностями», — заключили авторы.

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