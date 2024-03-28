Тексты песен стали проще и однообразнее

За последние десятки лет тексты англоязычных песен упростились и из-за повторяющихся слов стали более однообразными. Это показало новое исследование австрийских и немецких ученых.

Музыка повсеместно присутствует в жизни людей, а важную роль при прослушивании песен играет их текстовое наполнение. Взаимосвязь между лирическим содержанием песенных композиций, временной эволюцией текстов за последние десятилетия и жанровой спецификой — сложная и не до конца изученная тема. Вклад в ее исследование внесла команда ученых из нескольких вузов Австрии и Нюрнбергского университета музыки в Германии.

В свежей работе, которую опубликовал журнал Scientific Reports, специалисты рассмотрели тексты англоязычных песен пяти наиболее популярных жанров — в стиле рэп, кантри, поп, ритм-н-блюз (или ар-н-би) и рок, вышедших с 1980-го по 2020 год.

Массивы данных для исследования составили с использованием песенного сайта Genius с одной из крупнейших в мире коллекций песен и их текстов, а также известного онлайн-сервиса прослушивания музыки (Last.fm).

Работа с применением специализированных программ для статистического анализа проходила в два этапа. На первом, с помощью датасета из более чем 350 тысяч песен, авторы определили разнообразные дескрипторы или иначе характеристики песенных текстов, присущие композициям определенного жанра и года выхода. В частности, дескрипторы касались лексических, лингвистических и структурных особенностей лирики, а также ритма, эмоциональной окраски и сложности текстов.

На втором этапе, используя сбалансированный набор из 12 тысяч песен (по 2400 на каждый из пяти жанров), исследователи проследили за взаимосвязью между выявленными дескрипторами песенных текстов, популярностью композиций (на основании статистики прослушиваний и просмотров их текстового содержания) и годом выхода. Также ученые оценили эволюцию текстов популярных песен с течением времени по каждому жанру.

В итоге авторы установили, что в целом тексты песен всех рассмотренных жанров стали более простыми и легкими для понимания, а разнообразие лексики в них снизилось, особенно в рэп- и рок-композициях. В то же время исследователи обнаружили, что с 1980 года в рэп-песнях стали чаще встречаться слова из трех и более слогов. Несмотря участившееся использование длинных слов в рэповых композициях, авторы отметили, что общее увеличение повторяемости в текстах песен разных жанров привело к их упрощению.

По мнению специалистов, упрощение содержания может отражать произошедшие изменения в манере прослушивать музыку. Например, песни все чаще звучат в качестве музыкального фона.

Еще одна выявленная тенденция — тексты песен со временем стали более эмоциональными и личными. При этом в рэпе увеличилось использование эмоционально-окрашенных слов как с положительным, так и отрицательным оттенком, а тексты песен в стиле ар-н-би, кантри и поп стали негативнее. Кроме того, в композициях всех жанров появилось больше слов, связанных с гневом.

Ранее на то, что популярные песни за прошедшие десятилетие стали агрессивнее, обратили внимание ученые из Технологического университета имени Лоуренса (США). Используя программное обеспечение IBM Tone Analyzer, специалисты выяснили, что современные хиты стали выражать больше злости, отвращения, страха и печали, а число песен с радостными текстами уменьшилось.

Хотя в рассмотренных исследованиях речь идет об англоязычных композициях, учитывая, что разные языки в своём развитии подчиняется общим законам, можно предположить, что выводы об изменениях в текстовом содержании песен, вероятно, верны и для русского языка.

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