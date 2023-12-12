Люди переоценили обиду на отказ от увеселительных мероприятий

Американские ученые показали, что люди склонны переоценивать негативные последствия своего отказа на приглашение их друга, романтического партнера или приятеля посетить какое-то мероприятие — будь то ужин в ресторане, вечеринка или прогулка по парку.

Многие считают, что если отказать приятелю на его приглашение посетить какое-то веселое общественное мероприятие вроде вечеринки или ужина в ресторане, человек обидится или такой отказ будет выглядеть слишком грубо. Поэтому некоторые из нас вынуждены все равно ходить туда, куда они не хотят. Ученые из Университета Западной Вирджинии (США) решили узнать, так ли страшны последствия отказа в посещении подобных мероприятий для приглашающего, как принято считать.

По данным исследователей, более трех четвертей опрошенных обычно сообщают о том, что посещали мероприятие, на котором не хотели присутствовать, по причине опасения огорчить пригласившего их человека. Чтобы проверить эти страхи, исследователи провели серию экспериментов, в которых в общей сложности участвовали более 2000 человек. Выводы своей работы ученые представили в Journal of Personality and Social Psychology.

В одном из экспериментов респондентов просили прочитать историю, когда они либо приглашали сами, либо были приглашены одним из своих друзей в ресторан, где ужин готовил известный шеф-повар. Участников, получивших такое приглашение, попросили представить, что они отказались, поскольку у них уже были планы на день и они хотели провести вечер дома. Тем же испытуемым, которые приглашали остальных, дали задание представить, что их приятели отказались от ужина как раз по вышеназванной причине — потому что они устали днем и не хотели никуда идти вечером.

Выяснилось, что участники, которые воображали, будто отклоняют приглашение приятеля, зачастую были убеждены, что это повлечет негативные последствия для их отношений. Они полагали, что их друг будет зол, разочарован и вряд ли позовет их на мероприятие в другой раз. При этом те участники, которые получили отказ, как правило, вовсе не испытывали подобных чувств, по крайней мере в ожидаемой отказавшимися степени.

«Во время наших экспериментов мы постоянно сталкивались с тем, что приглашенные переоценивали негативные последствия отказа. Люди оказались склонны преувеличивать степень накала неприятных эмоций человека, сосредоточившись на поступке приглашенного, а не на его объяснении, на мыслях, которые были у них в голове до того как, они отвергли приглашение», — рассказал ведущий автор исследования, доктор философии и доцент Университета Западной Вирджинии Джулиан Гиви.

Во втором эксперименте исследователи провели опрос влюбленных пар — 160 человек (74 процента из них были вместе более пяти лет, четыре процента — менее полугода, один процент — от шести до 12 месяцев, 21 процент — от одного года до пяти лет). Сначала одного члена пары просили выйти из комнаты, где проводился опрос. Затем оставшиеся участники написали своему партнеру приглашение на какое-либо совместное мероприятие: поход, просмотр фильма в кино, ужин в ресторане, прогулка и так далее.

После этого приглашающие выходили из комнаты, а их партнеры, наоборот, возвращались. Ученые просили написать своим вторым половинам отказ, в котором говорилось что-то вроде: «Я просто хочу остаться с тобой дома и расслабиться». После этого люди в паре вновь менялись местами, и приглашающие читали отказ.

Ученые выяснили, что независимо от того, как долго пара находилась в отношениях, отказывающие партнеры, как правило, верили, что их вторая половина будет обижаться или злиться, почувствует себя отверженной. Как показали тесты, некоторое расстройство у партнеров в самом деле было, но куда менее интенсивное, что предполагали их вторые половины. Поэтому ученые предположили, что большинство людей в целом склонны переоценивать негативные последствия своего отказа от приглашения их друга, романтического партнера или приятеля посетить какое-то мероприятие.

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