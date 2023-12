Радары показали воздействие новогодних фейерверков на птиц

Тему вреда фейерверков для природы подняли ученые из Института биоразнообразия и динамики экосистем (IBED), одного из исследовательских учреждений Амстердамского университета (Нидерланды). Специалисты IBED не впервые привлекают внимание к этой проблеме из-за популярности салютов в стране.

Хотя в Нидерландах проживает лишь 3,8% населения Евросоюза, на них приходится 22% всех импортируемых в ЕС фейерверков. Это связано с историческими традициями страны: она довольно рано начала массово использовать фейерверки, и именно оттуда их завез в Россию Петр I (вместе с обычаем есть селедку).

Согласно одной из прошлых работ, запуски салютов так подействовали на диких гусей, что в течение как минимум 11 последующих дней они тратили на поиски еды в среднем на 10% больше времени, чем обычно. По всей видимости, птицам требовалась дополнительная пища, чтобы восполнить потраченную в полете энергию и освоиться в незнакомой кормовой зоне, где они оказались, спасаясь от вызванных фейерверками шума и вспышек.

В новом исследовании, которое опубликовал журнал Frontiers in Ecology and the Environment, эколог Барт Хёкстра (Bart Hoekstra) и его коллеги рассмотрели не только гусей, но и остальных пернатых. Ведь Нидерланды лежат на пути ежегодной миграции многочисленных птиц (гусей, казарок, чаек, куликов и других, всего — около 180 видов), а в дельте Рейна, Мааса и Шельды организованы охраняемые места для их зимовки.

Для оценки воздействия фейерверков на птиц ученые сопоставили данные об активности их полетов в канун Нового года и в другие ночи с 15 по 25 декабря и с 5 по 15 января, полученные с помощью радаров Королевского метеорологического института Нидерландов. Информацию объединили со сведениями о размещении и численности птиц, собранными волонтерами Голландского центра полевой орнитологии SOVON.

На основе этих данных авторы работы смогли подсчитать, сколько птиц взлетало после начала фейерверков в новогоднюю ночь, на каком расстоянии от мест запусков салютов это происходит и какие виды птиц в особенности реагировали.

Оценка воздействия фейерверков на птиц на основе данных радаров, сведений о численности и размещении птиц / © Bart Hoekstra et al.

Анализ показал, что с началом запусков салютов в новогоднюю ночь только в исследуемых районах в зоне работы двух радаров в небо взмывали почти 400 тысяч птиц. В результате в полете находилось примерно в 1000 раз больше животных, чем в обычные ночи. По словам Барта Хёкстра, в такой стране, как Нидерланды, где много зимующих птиц, речь идет о миллионах страдающих из-за фейерверков пернатых.

Вызванный пиротехникой всплеск полетов снижался по мере удаления от мест использования фейерверков. Самый значительный спад происходил в радиусе пяти километров, но в целом активность полетов оставалась в десять раз выше на расстоянии до 10 километров. Также выяснилось, что крупные виды реагировали на салюты острее, чем мелкие птицы.

Учитывая, что Нидерландах примерно 62% пернатых живут в радиусе 2,5 километра от населенных пунктов, последствия из-за использования пиротехники для них весьма серьезны. Напуганные фейерверками птицы поднимаются в небо и тратят много энергии, расход которой зимой и без того возрастает. Особенно велики риски для больших птиц, которые в панике могут терять ориентацию и сталкиваться с сородичами.

Авторы работы отметили, что негативное воздействие фейерверков менее выражено вблизи лесов и полуоткрытых территорий. К тому же там обитают более мелкие птицы вроде синиц и зябликов, которые меньше страдают от подобного беспокойства.

Чтобы смягчить негативные последствия для природы, ученые призвали создавать больше свободных от фейерверков зон и ограничивать применение пиротехники городскими центрами.

