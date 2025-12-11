Физики впервые поймали нейтрино за изменением углерода

Нейтрино — одни из самых загадочных частиц в современной физике. Они крайне редко взаимодействуют с материей, у них нет заряда, но есть небольшая масса, эти частицы участвуют в гравитационном и слабом взаимодействии. Нейтрино рождаются во время ядерных реакций, например, в ядре нашего Солнца. Ученым очень сложно отследить эти частицы — приходится строить детекторы в толще льда, воды либо под землей.

Коллаборации ученых удалось впервые зафиксировать, как нейтрино превращают атомы углерода в азот внутри гигантского подземного детектора. Событие наблюдали на детекторе SNO+ в лаборатории SNOLAB. Этот международный исследовательский центр, размещенный в действующей шахте в городе Садбери (Канада), на глубине двух километров. Такое расположение экранирует лабораторию от космических лучей и фонового излучения, которые могли бы заглушить слабые сигналы нейтрино. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Ученые искали события, связанные со слабым взаимодействием: обратный бета-распад. Нейтрино должно было удариться в ядро углерода-13, само стать электроном и превратить в ядре один из нейтронов в протон. Так ядро углерода становится азотом. Изотоп азота-13 живет примерно 10 минут.

Физики нашли такие превращения, применив метод «запаздывающих совпадений». Они искали два связанных сигнала: вспышку от удара нейтрино по ядру углерода-13, а затем, несколько минут спустя, вторую вспышку от последующего радиоактивного распада азота-13. Наличие обоих вспышек позволяет отделять реальные взаимодействия нейтрино от фонового шума.

Анализ данных с детектора в период с мая 2022-го по июнь 2024-го показал 5,6 наблюдаемого события за 231 день. Ученые ожидали от нейтрино примерно 4,7 такого события за выбранный период.

Панели наблюдения за событиями внутри детектора в командном пункте SNO+ в SNOLAB / © SNOLAB

«Фиксация этого взаимодействия — экстраординарное достижение. Несмотря на редкость нужного изотопа углерода, нам удалось наблюдать его взаимодействие с нейтрино, которые родились в ядре Солнца и преодолели огромные расстояния, чтобы достичь нашего детектора», — рассказал Гулливер Милтон (Gulliver Milton), первый автор статьи.

Эксперимент SNO+ использовал инфраструктуру установки SNO, которая показала, что нейтрино осциллируют между тремя типами — электронным, мюонным и тау-нейтрино — на пути от Солнца к Земле. Руководитель эксперимента SNO и соавтор статьи Артур Б. Макдональд (Arthur B. McDonald) — один из обладателей Нобелевской премии по физике 2015 года за решение проблемы солнечных нейтрино.

Evgenia Vavilova 147 статей Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.