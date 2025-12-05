Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Золото переживает период бурного роста: с начала года его цена выросла более чем на 50%, несмотря на отступление от рекордных значений октября 2025 года в 4380 долларов США (более 330 тысяч рублей) за тройскую унцию.

Все золото мира: на поверхности и под землей / © Visual Capitalist

Рост глобального спроса подогревает сочетание геополитической напряженности, ослабление доллара США и устойчивой инфляции. В третьем квартале 2025 года закупки центральными банками выросли на 28% по сравнению с предыдущим кварталом.

Новая инфографика, основанная на данных Всемирного золотого совета, показывает полный объем мирового предложения золота — как добытого, так и хранящегося в недрах.

По состоянию на конец 2024 года общий объем добытого (наземного) золота составлял 216 265 тонн. При цене 4166 доллара за тройскую унцию стоимость всего извлеченного человечеством золота оценивается в 29 триллионов долларов.

Если же учесть все разведанные подземные запасы, общий объем возрастает до 348 375 тонн. Если бы все это золото мира собрали в один шар, его диаметр составил бы около 32,5 метров — примерно равная высоте Белого дома, измеренной от лужайки с южной стороны до верхушки флагштока.

Сколько золота осталось добыть?

Подземные запасы (еще не добытое золото) оцениваются в 132 110 тонн. Поскольку большая часть мирового золота уже извлечена на поверхность, лишь около 38% от известных запасов остается под землей в виде резервов и ресурсов.

При темпе добычи 2024 года, составлявшем примерно 3661 тонну в год, этих подземных запасов хватило бы менее чем на четыре десятилетия — при условии, что будущий рост цен или технологический прогресс сделают ресурсы экономически выгодными для разработки.