  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Военная медицина США, СССР и нацистской Германии

Слушатели узнают, как была организована военная медицина Второй Мировой.

Medio Modo
13 декабря, 13:00 Идет 2 ч
1100 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., 11/11

О мероприятии

Военная медицина в кино и литературе — это, как правило, даже не фон, а лубочная картинка на заднике. Военная медицина противников и союзников — вообще сплошное белое пятно.

А как была организована военная медицина Второй Мировой? Какими путями и почему именно такими она развивалась у США, Германии и СССР?

Насколько хороши были результаты? Так ли эффективно изобилие ресурсов у США? Что такое немецкий орднунг на практике? Насколько удалось СССР скомпенсировать слабость материальной базы? Историк медицины Александр Поволоцкий ответит на эти и многие другие вопросы.

Расписание
13
Суббота
Декабрь 2025
Малый Знаменский пер., 11/11 Москва
13:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., 11/11

11 декабря, 10:18
Александр Речкин
5
# биология
# история
# медицина
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
10 декабря, 13:58
Андрей Серегин

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Быстрее и меньше брака: ученые создали универсальный инструмент для производства оптоволокна

    11 декабря, 09:20

  2. Какую стратегию выбрать: ученые разработали модель оценки устойчивости технологических лидеров в условиях внешних шоков

    11 декабря, 08:00

  3. Зеркальный лабиринт алгоритмов: математики объяснили, почему искусственный интеллект деградирует, обучаясь на собственных ошибках

    10 декабря, 17:17

  4. Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы

    10 декабря, 15:44
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

Дмитрий Анатольевич
1 час назад
Очередной придуманный черпак мёда для тех кто орёт при каждом удобном случае: "Россия в . опе". Только представить можно сколько русофобов, прочитав

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Walter Inkognito
1 час назад
Тойота есть Тойота. Качество, надёжность, изящество. Браво!

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Dmitry
2 часа назад
Xander, причинное место загорелось? Да ты успокойся)

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Андрей Смирнов
2 часа назад
Какой качественный снимок)))). и это в космосе, где нет помех и это в 21 веке с крутыми технологиями. наверное снимали на фотоаппарат из начала 20 века.

Спутник впервые сфотографировал МКС с рекордным «наполнением»

Xander Prime
2 часа назад
Иван, очередной западный рейтинг, который имеет мало общего с действительностью. Надо запомнить составителя рейтинга.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

ulogin_vkontakte_6491361
4 часа назад
Питон, нет. Собственно многоженство это тоже адаптация при высокой смертности мужчин на постоянной войне - вполне оправданная. Иначе некому

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Михаил Истоков
4 часа назад
Сергей, твои то да, даже в сотне их нет, всё сами развалили, а новое им никто больше не построит, как раньше.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Al Hirh
5 часов назад
Эти данные не учитывают золото,которое находится в недрах в низкой концентрации и в водах Мирового океана,где его концентрация слишком мала для

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Александр Погорелов
5 часов назад
Почему никто не смотрит между строк? Дело не в мышах и радиации. А в удержании корабля на орбите, при (возможно) выдавливании магнитными потоками

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Paul Storn
7 часов назад
Спустя столько лет, есть ещё чему поучится у древних) а уж потеряно сколько тайн, эх...

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Akka Gggg
8 часов назад
Igal, у автора везде одно сплошное противоречие. Поэтому и самые толковые комменты его подсосы заминусовали.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Dmitry Pon
9 часов назад
Фигня статейка. Выборочно. Испания : Европа, + Африка / Канары; Дания: Европа + Северная Америка / Гренландия ; Французы с заморскими территориями;

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Евгений Истомин
9 часов назад
Привет, Микола! Как дела? 🤡

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Anatoly
12 часов назад
Дмитрий, у таких везде сходка.

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Slava
12 часов назад
Чери за 10 месяцев продали почти 2.3млн, что-то не видно их тут.

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Mdes Tryt
13 часов назад
Нацики снова себе чужие территории приписывают

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

deutsche bahn
14 часов назад
Алексей, кстати, да.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

deutsche bahn
14 часов назад
Классическая "аналитика" от тимошек из ВШЭ: вторичное мышление, переписанное из западных методичек. Своих мыслей ноль, уровень анализа — "Гарри

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Аза Мектепкалиев
14 часов назад
Я не понимаю, но знаю одно, когда люди перестанут делить друг друга по континентам ,цвету кожи и вероисповеданию. Когда люди поймут что все мы

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Caroline Harper
15 часов назад
That DALL-E 2 series really took off because the images look straight out of a post-apocalyptic movie. It’s wild how an AI can turn a simple prompt into something that feels so real and disturbing. I’ve been exploring similar AI-generated visuals while working on

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно