О мероприятии

Военная медицина в кино и литературе — это, как правило, даже не фон, а лубочная картинка на заднике. Военная медицина противников и союзников — вообще сплошное белое пятно.

А как была организована военная медицина Второй Мировой? Какими путями и почему именно такими она развивалась у США, Германии и СССР?

Насколько хороши были результаты? Так ли эффективно изобилие ресурсов у США? Что такое немецкий орднунг на практике? Насколько удалось СССР скомпенсировать слабость материальной базы? Историк медицины Александр Поволоцкий ответит на эти и многие другие вопросы.

Расписание Малый Знаменский пер., 11/11 Москва 13:00