8 декабря, 13:09
Александр Березин
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Отказ от полярной орбиты национальной орбитальной станции означает опору на Байконур и в будущем. Пилотируемые пуски с космодромов,находящихся в России, в таком случае будут серьезно затруднены / © Wikimeda Commons

Первый вице-премьер Денис Мантуров во время пребывания в Индии заявил о том, что наклонение орбиты будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС, иногда РОС) составит 51,6 градуса. Это равно величине наклонения для будущей индийской орбитальной станции и МКС, хотя и отличается от наклонения орбитальной станции КНР.

На первый взгляд, заявление может показаться неожиданным. Еще три года назад Дмитрий Рогозин, тогда возглавлявший «Роскосмос», в интервью говорил: «Мы уже вместе с Академией наук рассмотрели основные контуры архитектуры этой российской орбитальной служебной станции, определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации». Тогда же Рогозин обозначил, что станция будет автоматической, а люди там побывают только в период установки «полезной нагрузки».

«Я всегда выступал за высокоширотную [то есть полярную — прим. ред.] орбиту. Потому что на орбите с наклонением 51,6 градуса все понятно и давно изучено, мы не можем дальше работать в рамках пилотируемой космонавтики, не формируя для себя задачу, которая в корне отличается от того, что уже пройдено, что уже есть у советской и российской космонавтики» — добавлял он.

В 2025 году для уточнения «радиационных рисков» полярной орбиты на нее запускали биоспутник «БИОН-М3». То есть еще летом-осенью этого года полярный вариант орбиты рассматривали в качестве весьма вероятного. Резкое изменение риторики произошло только в ноябре 2025 года — то есть как раз в том месяце, когда Россия, из-за аварии на космодроме Байконур, временно потеряла возможность выводить людей в космос. До сих пор «Роскосмос» никак не обозначил возможный срок восстановления инфраструктуры.

Столь быстрое, в пределах одной осени, изменение позиции по наклонению орбиты будущей РОС вряд ли связано с данными «БИОН-М3». Дело в том, что то, насколько повышена радиация над приполярными районами Земли, замерили еще глубоко в XX веке, поэтому тут ничего нового в научном плане быть не могло.

А вот ситуация с потерей возможности вывода людей в космос действительно дала ценный опыт в смысле планирования будущей орбиты РОС. Как мы уже писали, в 2010-х Россия отказалась от запасного стартового комплекса для пилотируемых запусков. В таких условиях иметь станцию с людьми лучше на тех орбитах, откуда их будет проще спасать зарубежным космическим кораблям, например, американским и, в перспективе, возможно даже индийским.

Но у такого решения есть и негативные стороны. Как отмечал еще в 2022 году академик Лев Зеленый, для науки более интересна Российская орбитальная станция на полярной орбите. Среди преимуществ полярной орбиты он особо выделил два: возможность глобального обзора Земли, включая всю территорию нашей страны и Арктики, чего орбита МКС делать не позволяет, поскольку проходит не выше широты 51,6 градус. Второе — полярная геофизика, то есть исследования зоны полярных сияний, где атмосферные процессы во многом все еще не изучены наукой.

Другая проблема планируемого наклонения: космодром запуска. С Восточного для пусков на такие орбиты нужно создавать новую службу спасения космонавтов. Ведь если система их аварийного спасения с ракеты сработает над водой, корабль с людьми надо будет вылавливать из льдов Охотского моря. Для этого нужны принципиально новые подходы, поскольку традиционно наши космические корабли не проектировали для приводнения, тем более в лед. Да и вывоз изо льдов людей означает необходимость держать там спасательные суда, а иногда и ледоколы (вертолеты в штормовую погоду не всегда могут решить все задачи).

Пока такую систему никто даже не начал создавать. Когда РОС планировали с полярной орбитой, это не было проблемой: при наклонении около 90 градусов полет наших кораблей шел бы над сушей. Но на орбиту с наклонением в 51 градус с Восточного вывод только над сушей невозможен, так получится только с Байконура. Выходит, новый выбор наклонения орбиты для РОС, озвученный Мантуровым, означает продолжение пилотируемых полетов с Байконура. Но насколько долгосрочно такое решение в свете различных событий, иногда случающихся в Казахстане, — не вполне ясно.

Интересно, что решение об отказе от орбитальной станцией с полярной орбитой нашей страной уже заявлено, а вот о необходимости восстановления запасной площадки для пилотируемых пусков не сказано ничего.

В такой ситуации трудно исключать, что принято решение и дальше обходиться без нее. А в случае новых аварий, блокирующих запуски на безальтернативных площадках, обращаться за иностранной помощью. Ситуацию могли бы разъяснить какие-то публичные заявления от «Роскосмоса», но по опыту его информационной политики в прошлые годы, они вряд ли появятся в ближайшем будущем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Комментарии

Андрей Степанов
Андрей Степанов
1 час назад
-
0
+
На полярную орбиту лучше спутники запускать. Они и съемку нормальную проведут и геофизику изучат.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    1 час назад
    -
    1
    +
    Андрей, так-то все так. Но неплохо было бы все же орбиту для нацстанции планировать так, чтобы туда можно было с национальной же территории и пускать. А то космическое сотрудничество с другими постсоветскими странами мы уже проходили, итоги не самые радостные.
    Ответить
    -
    1
    +

