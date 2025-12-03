О мероприятии

Доктор исторических наук Павел Юрьевич Уваров расскажет про противостояние Османов и Габсбургов, а также стремительный рост влияния атлантических коммуникаций, которые стали важными, но не исчерпывающим факторами в жизни Средиземноморья XVI в. По-новому зазвучали партии традиционных участников «средиземноморского концерта»: Генуи, которая вновь обрела величие, вступив в «Золотой век» финансистов, Венеции, сумевшей в сложнейших условиях сохранить свои ведущие позиции в экономике, политике и культуре, Рагузы, проявлявшей чудеса выживания на границе христианского и мусульманского миров. Громко заявили о себе и новые игроки- Мальтийские рыцари, Великое герцогство Тосканское и другие. Весь XVI век, но, в особенности его вторую половину можно зазвать веком расцвета средиземноморского пиратства. Наследники Барбароссы и Драгута, беи магрибских «пиратских республик», но также и пираты христианские – Мальтийские рыцари, рыцари ордена Св. Стефана, ускоки Адриатики, приватиры греческого Архипелага становятся системным фактором в Средиземноморье. Параллельно возникает самая настоящая предпринимательская сеть перепродажи захваченной добычи, и одновременно – институты посредников, занимавшихся выкупом рабов и обменом пленных. Но и уроженцы атлантических берегов: голландцы, фламандцы, англичане вливались в ряды пиратов, принося новые технологии и новые принципы ведения дел. Все большую роль в бассейне Средиземного моря в этот период играют народы диаспоры: сефарды, армяне, но также ашкеназы, савояры, цыгане и другие. Главное же заключается в том, что, оправившись от потрясений вмешательства «мира Атлантики», жители Средиземноморья адаптировались к новым условиям, продемонстрировав удивительную изобретательность и упорство.

