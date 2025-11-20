  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Что бывает с археологическими находками после раскопок

Слушатели узнают, как археологи обрабатывают артефакты.

ВСмысле
12 декабря, 19:00
800 Стоимость
Санкт-Петербург Гороховая, 47

О мероприятии

Кандидат исторических наук, археолог Ксения Степанова расскажет:

  • Как археологи обрабатывают артефакты, чтобы те из «немых свидетелей» превратились в «говорящие свидетельства»;
  • Все ли находки из земли попадают прямиком в музейные витрины;
  • В чем ценность осколков костей, разбитых горшков и ржавых железок? Зачем их собирать?
  • Почему вопрос «что самого ценного вы нашли за свою карьеру» ставит археологов в тупик?
Расписание
12
Пятница
Декабрь 2025
Гороховая, 47 Санкт-Петербург
19:00
Адрес

Гороховая, 47

20 ноября, 08:31
Александр Речкин
1
# артефакты
# археология
# история
Комментарии

